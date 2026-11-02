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Silvanovich Natalie Силванович Натали
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Silvanovich Natalie и организации, системы, технологии, персоны:
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
|X Corp - Twitter 2944 1
|Apple Inc 13338 1
|Microsoft Corporation - GitHub 1130 1
|Gen Digital - Avast Software 184 1
|Google Project Zero 40 2
|Apple WatchOS 90 1
|Apple iMessage - Мессенджер 168 1
|Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 111 1
|Apple iOS Springboard 24 1
|Apple macOS 2486 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7734 1
|Apple iPad 4031 1
|Apple iOS 8679 1
|Linux OS 11731 1
|Apple Mac - Apple Macintosh 3130 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1459 1
|Сильванович Натали 1 1
|Силванович Натали 2 1
|Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
|Мельникова Анастасия 442 1
|Индия - Bharat 5929 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483267, в очереди разбора - 722756.
Создано именных указателей - 203732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483267, в очереди разбора - 722756.
Создано именных указателей - 203732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.