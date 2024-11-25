Gen Digital - Avast Software

Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер Атака на Avast через Avast Специалисты в сфере информационной безопасности обратили внимание на новую вредоносную кампанию, в которой задействован драйвер скандально известного антивируса Avas

Скандально известный антивирус перестал работать в России. Но есть решение Только не для россиян Жители России столкнулись с неработоспособностью антивирусов Avast (и всех его модификаций) и AVG. Также в некоторых случаях перестала работать утилита Ccleaner, которая позволяет быстро удалять с ПК временные и мусорные файлы. Первыми внимание на пробле

Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows олную противоположность: вместо защиты данных их можно использовать для необратимого уничтожения данных на целевой системе. Таким манипуляциям поддаются разработки Microsoft, SentinelOne, TrendMicro, Avast и AVG. EDR - это класс решений для обнаружения и изучения вредоносной активности на конечных точках: подключенных к сети рабочих станциях, серверах, устройствах интернета вещей и других.

Norton и Avast бросили россиян на растерзание вирусам, троянам и шифровальщикам По следам ESET Разработчики антивирусных программ Norton и Avast заявили о приостановке продаж своей продукции на территории России. Как и все другие иностранные компании, покинувшие российский рынок, они прикрываются конфликтом России и Украины. Уход

Главные угрозы в III квартале 2021 года: программы-вымогатели и трояны удаленного доступа Компания Avast опубликовала отчет об угрозах за III квартал 2021 г. По данным исследователей лаборатории угроз Avast, риск столкнуться с атаками программ-вымогателей и троянов удаленного доступа

Исследование Avast: данные пользователей из более чем 19 тыс. приложений Android потенциально подвержены риску утечки у. Предоставляемые данные могут содержать личную информацию (персональные данные — PII), собираемую приложениями, например, имена, адреса, местоположения — а в некоторых случаях даже пароли. Компания Avast уведомила Google о своих выводах, чтобы разработчики приложений могли принять меры для исправления ситуации. Разработчики используют платформу Firebase для создания приложений для мобильн

Конец скандально известной Avast. Ее покупают конкуренты за $8 млрд Сделка состоится Компания NortonLifeLock, разработчик антивируса Norton, заявила о своей полной готовности купить своего конкурента – компанию Avast. По информации BusinessWire, NortonLifeLock собирается заплатить за нее от $8,1 до $8,6 млрд в зависимости от того, какой метод выплаты в итоге выберет руководство Avast. Вариантов

Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента Слияние двух соперников Компания NortonLifeLock планирует стать владельцем компании Avast, разработчика одноименного антивируса. По данным The Wall Street Journal (WSJ), переговоры находятся в финальной стадии, и официальное предложение о покупке NortonLifeLock собирается озву

Avast запускает Business Hub — единую платформу безопасности для партнеров и бизнеса Компания Avast объявила об официальном запуске Avast Business Hub –– высокотехнологичной платформы безопасности. Теперь партнеры, поставщики услуг по информационной безопасности (MSSP) и бизнес-к

Avast: вредоносное ПО для кражи криптовалюты распространяется через Telegram Avast объявила, что команда Avast Threat Lab недавно обнаружила новое вредоносное ПО для кражи криптовалюты –– его назвали HackBoss. По данным исследования Avast, это простая, но эффективная вредоносная программа,

Исследователи Avast Threat Labs обнаружили и изучили криптор OnionCrypter Avast Threat Labs, подразделения компании Avast, обнаружили криптор, который с 2016 года широко используется одними из наиболее распространенных семейств вредоносных программ, таких как Ursnif, Lokibot, Zeus, AgentTesla и Smokeloader.

Avast: эволюционировавший банковский троян Ursnif атаковал пользователей по всему миру Исследователи Avast Threat Labs, подразделения компании Avast, обнаружили, что эволюционировавший банковский троян Ursnif продолжает атаковать пользователей по всему миру. Уже несколько лет он распрос

Эксперты Avast проанализировали девять популярных шпионских приложений для родителей Avast изучила рекламу и позиционирование девяти самых популярных приложений для слежки (stalkerware), обнаруженных антивирусом Avast. Stalkerware (шпионское, сталкерское) –– неэтичное программное обеспечение, которое позволяет людям отслеживать местоположение другого человека, получать доступ к его личным фотографиям и

Avast присоединилась к коалиции против сталкерского ПО vast объявила о присоединении к Coalition Against Stalkerware, группе из вендоров кибербезопасности, социальных служб и исследователей, работающих над борьбой со злоупотреблениями в сфере технологий. Avast добавила в антивирус для смартфонов возможности, которые будут предупреждать пользователей, если обнаружат на их устройствах сталкерские приложения. Сталкерские программы (иногда их назыв

Avast назвала мошенничества с вакцинацией от Covid-19 и дипфейки возможными трендами 2021 года Эксперты по кибербезопасности Avast предполагают, что в 2021 году нас ожидают мошенничество с вакцинацией против Covid-19, атаки на провайдеров, корпоративные VPN и домашние сети сотрудников, а также расцвет программ-вымога

Avast: 28 сторонних расширений для Google Chrome и Microsoft Edge могут быть вредоносными тему, имя устройства, операционную систему, используемый браузер и его версию, даже IP-адреса –– они могут быть использованы, чтобы найти примерное географическое местоположение жертвы. Исследователи Avast считают, что целью этого является монетизация самого трафика. За каждое перенаправление на сторонний домен киберпреступники получали платеж. Тем не менее, расширение также может перенапра

Решение безопасности для 5G от Avast позволит операторам защищать абонентов на уровне сети Компания Avast объявила о выпуске Avast Smart Life для 5G, первого решения для обеспечения безопасности «умного дома», работающего на технологии 5G. Решение поставляется в виде виртуализированной

Avast усилила защиту от атак вымогателей в бесплатных и премиальных антивирусах Avast выпустила новые версии своих решений безопасности, направленных специально для защиты от недавнего роста вымогателей по всему миру, связанного с пандемией COVID-19. Avast добавил функцию Ransomware Shield к своему бесплатному антивирусу Avast. Ранее эта функция была доступна только в платной версии антивируса Avast Premium Security. Также для

Аналитика Avast: во время карантина использование программ-шпионов по всему миру увеличилось на 51% Согласно исследованию Avast Threat Labs, использование сталкерских приложений, которые нарушают конфиденциальность, значительно выросло Avast разработчик решений в области цифровой безопасности и решений защи

Avast представила итоги опроса о надоедливом контенте в соцсетях ивого общения, которое мы пытаемся восполнить с помощью социальных сетей, публикуя фото семьи, разговоры с друзьями и мнения по текущей повестке дня, — сказал Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ. — Однако важно помнить, что слишком большое количество личной информации может не только раздражать других пользователей, но и помогать злоумышленникам. Хакеры могут созда

Один из главных компонентов антивируса Avast отключён из-за уязвимости. Под угрозой 400 млн ПК На функциональности не скажется. Наверное... Разработчики антивируса Avast были вынуждены полностью деактивировать один из ключевых компонентов в своём программном пакете в связи с обнаружением в нём серьёзнейшей уязвимости, которую, к тому же, весьма легко эксп

Avast провела исследование мобильных вредоносных программ для Android Эксперты компании Avast рассказали, что подавляющее большинство мобильных вредоносных программ для Android — рекламное ПО. Специалисты Avast Threat Lab с октября по декабрь 2019 года собирали и анализиров

Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее Конец Jumpshot Avast, разработчик ПО в области цифровой безопасности, решил ликвидировать дочернюю компанию Jumpshot после того, как ее уличили в торговле данными пользователей. Сбор данных осуществлял фирмен

Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей Торговля пользовательскими данными Компания Avast, разработчик одноименного антивируса для ПК и мобильных устройств, продает данные своих пользователей третьим лицам. В качестве покупателей нередко выступают крупные ИТ-компании, в томи ч

С помощью бесплатных антивирусов Avast, AVG и Avira можно взломать Windows Неверным путем В бесплатных антивирусах Avast, AVG и Avira выявлены серьезные уязвимости, позволяющие злоумышленнику посредством загрузки вредоносного DLL-файла повышать свои привилегии в системе. Эксперты компании SafeBreach Labs об

Корпоративную сеть Avast атаковали хакеры целями хакерских атак, кибершпионажа и даже некоторого саботажа на уровне государства, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения о взломах данных и атаках за последние несколько лет. Специалисты Avast постоянно работают, чтобы отражать все атаки на пользователей. Неудивительно, что сама компания Avast стала целью преступников. 23 сентября 2019 г. специалисты Avast заметил

Avast: более 800 тысяч россиян стали жертвами банковского ботнета ак доставляется банковский троян на банковский счет жертвы. «Мы получили действительно беспрецедентное представление о том, как работают подобные группировки, — сказала Анна Широкова, исследователь в Avast. — Поскольку эта группа не смогла скрыть свои действия, у нас получилось увидеть не только образцы вредоносного ПО, но и понять, как хакеры работают с шпионскими программами более низкого

Avast обнаружила в Google Play 937 приложений-фонариков, которые злоупотребляют доступом к личным данным Компания Avast обнаружила, что приложения для фонариков для ОС Android запрашивают в среднем 25 разрешений для доступа к разным функциям и данным смартфонов. С помощью мобильной собственной платформы дл

Avast обнаружила серьезные уязвимости в GPS-трекерах китайского производителя ака, включая точные GPS-координаты, в режиме реального времени. Кроме того, злоумышленники могут подделать местоположение или получить доступ к микрофону для прослушивания. По подсчету исследователей Avast Threat Labs, в мире используется около 600 000 незащищенных трекеров. При этом специалисты подчеркивают, что проблемы безопасности IoT-устройств выходят далеко за пределы продукции одного

Avast обнаружил 850 тысяч случаев заражения ПК вредоносной программой Retadup ажений Retadup, а сервер, с которого злоумышленники управляли зараженными устройствами, (C&C) был заменен на дезинфицирующий сервер, который спровоцировал самоуничтожение вредоносного ПО. Специалисты Avast Threat Intelligence обнаружили, что Retadup в основном распространяется, перенося вредоносные ярлыки на подключенные диски в надежде, что люди поделятся вредоносными файлами с другими пол

Avast Business запускает New Patch Management для установки обновлений осле выпуска обновления. Однако из-за длительной оценки и необходимого тестирования исправлений предприятиям в среднем требуется 120 дней для внедрения обновлений, что подвергает их серьезному риску. Avast Business Patch Management предлагает простой в использовании сервис, который автоматически идентифицирует критически важные обновления, расставляет приоритеты их установки и отслеживает р

Исследование Avast: 94% устройств IoT были изготовлены менее чем 1% производителей Компания Avast в сотрудничестве со Стэнфордским университетом обнаружили, что около 40% домов по всему миру в настоящее время имеют как минимум одно устройство IoT. В Северной Америке это число почти в

Avast обнаружила в Google Play приложения с вредоносной рекламой, скачанные более 30 млн раз Avast обнаружила в Google Play 40 приложений, зараженных вредоносным рекламным ПО. Угрозы удалось выявить при помощи мобильной платформы apklab.io, принадлежащей Avast, которая призвана анализировать угрозы для мобильных устройств. За все время было установлено от 5 тыс. до 5 млн зараженных приложений, которые Avast относит к категории TsSdk. Рек

Эксперты Avast: 44% умных домов в России уязвимы к кибератакам Специалисты Avast, поставщика решений в области цифровой безопасности, рассказали, что почти половина умных домов уязвимы к кибератакам. В отчете Avast Smart Home Report 2019 представлены данные ана

Avast выпустила ПО для поддержания производительности и безопасности Avast представила Avast Driver Updater — продукт, который ищет устаревшие драйверы и обновляет их одним кликом. Недостающие или устаревшие драйверы обнаруживаются с помощью смарт-сканирования и обновляются, чтоб

Avast представила приложение Mobile Security для iPhone Avast объявила о выпуске Avast Mobile Security for iOS. Приложение доступно в бесплатной и премиум-версии. Avast Mobile Security обеспечивает полноценную защиту пользователей iPhone и iPad — надежное хранение да

Avast: при подключении к публичным Wi-Fi лишь 10% используют VPN, 47% доверяют антивирусу Специалисты компании Avast, специализирующейся на цифровых продуктах безопасности, провели опрос российских пользователей, чтобы выяснить, насколько они осведомлены о рисках при подключении к Wi-Fi. 87% опрошенных

Avast выпустила новую версию SecureLine VPN для ПК и Mac Avast, разработчик решений цифровой безопасности, объявил о доступности Avast SecureLine VPN версии 2.0 для ПК и Mac. Новая версия предлагает дополнительный уровень защиты конфиденциальности для российских пользователей ПК, которые в большинстве своем работают с ОС

Avast AntiTrack Premium защитит личные данные от рекламодателей Avast выпустила на российский рынок продукт Avast AntiTrack Premium для контроля учетных записей и конфиденциальности в интернете. AntiTrack Premium обеспечивает прозрачность и блокирует трекинг рекламы, дает пользователям возможность ск