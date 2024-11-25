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Gen Digital Avast Software

Gen Digital - Avast Software

Avast (LSE: AVST) — участник рынка цифровой безопасности и решений защиты. Компания предлагает продукты под брендами Avast и AVG, которые обеспечивают более 435 миллионов интернет-пользователей защитой от всех типов интернет-угроз и опасностей растущего Интернета вещей. Сеть обнаружения угроз Avast использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для обнаружения и предотвращения угроз в режиме реального времени. Avast входит в Коалицию против сталкерского ПО, No More Ransom и Internet Watch Foundation. 


25.11.2024 Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер

Атака на Avast через Avast Специалисты в сфере информационной безопасности обратили внимание на новую вредоносную кампанию, в которой задействован драйвер скандально известного антивируса Avas
31.01.2024 Скандально известный антивирус перестал работать в России. Но есть решение

Только не для россиян Жители России столкнулись с неработоспособностью антивирусов Avast (и всех его модификаций) и AVG. Также в некоторых случаях перестала работать утилита Ccleaner, которая позволяет быстро удалять с ПК временные и мусорные файлы. Первыми внимание на пробле
30.12.2022 Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows

олную противоположность: вместо защиты данных их можно использовать для необратимого уничтожения данных на целевой системе. Таким манипуляциям поддаются разработки Microsoft, SentinelOne, TrendMicro, Avast и AVG. EDR - это класс решений для обнаружения и изучения вредоносной активности на конечных точках: подключенных к сети рабочих станциях, серверах, устройствах интернета вещей и других.

11.03.2022 Norton и Avast бросили россиян на растерзание вирусам, троянам и шифровальщикам

По следам ESET Разработчики антивирусных программ Norton и Avast заявили о приостановке продаж своей продукции на территории России. Как и все другие иностранные компании, покинувшие российский рынок, они прикрываются конфликтом России и Украины. Уход

24.11.2021 Главные угрозы в III квартале 2021 года: программы-вымогатели и трояны удаленного доступа

Компания Avast опубликовала отчет об угрозах за III квартал 2021 г. По данным исследователей лаборатории угроз Avast, риск столкнуться с атаками программ-вымогателей и троянов удаленного доступа

07.09.2021 Исследование Avast: данные пользователей из более чем 19 тыс. приложений Android потенциально подвержены риску утечки

у. Предоставляемые данные могут содержать личную информацию (персональные данные — PII), собираемую приложениями, например, имена, адреса, местоположения — а в некоторых случаях даже пароли. Компания Avast уведомила Google о своих выводах, чтобы разработчики приложений могли принять меры для исправления ситуации. Разработчики используют платформу Firebase для создания приложений для мобильн
11.08.2021 Конец скандально известной Avast. Ее покупают конкуренты за $8 млрд

Сделка состоится Компания NortonLifeLock, разработчик антивируса Norton, заявила о своей полной готовности купить своего конкурента – компанию Avast. По информации BusinessWire, NortonLifeLock собирается заплатить за нее от $8,1 до $8,6 млрд в зависимости от того, какой метод выплаты в итоге выберет руководство Avast. Вариантов
15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента

Слияние двух соперников Компания NortonLifeLock планирует стать владельцем компании Avast, разработчика одноименного антивируса. По данным The Wall Street Journal (WSJ), переговоры находятся в финальной стадии, и официальное предложение о покупке NortonLifeLock собирается озву
24.05.2021 Avast запускает Business Hub — единую платформу безопасности для партнеров и бизнеса

Компания Avast объявила об официальном запуске Avast Business Hub –– высокотехнологичной платформы безопасности. Теперь партнеры, поставщики услуг по информационной безопасности (MSSP) и бизнес-к
19.04.2021 Avast: вредоносное ПО для кражи криптовалюты распространяется через Telegram

Avast объявила, что команда Avast Threat Lab недавно обнаружила новое вредоносное ПО для кражи криптовалюты –– его назвали HackBoss. По данным исследования Avast, это простая, но эффективная вредоносная программа,

18.03.2021 Исследователи Avast Threat Labs обнаружили и изучили криптор OnionCrypter

Avast Threat Labs, подразделения компании Avast, обнаружили криптор, который с 2016 года широко используется одними из наиболее распространенных семейств вредоносных программ, таких как Ursnif, Lokibot, Zeus, AgentTesla и Smokeloader.

10.03.2021 Avast: эволюционировавший банковский троян Ursnif атаковал пользователей по всему миру

Исследователи Avast Threat Labs, подразделения компании Avast, обнаружили, что эволюционировавший банковский троян Ursnif продолжает атаковать пользователей по всему миру. Уже несколько лет он распрос
26.02.2021 Эксперты Avast проанализировали девять популярных шпионских приложений для родителей

Avast изучила рекламу и позиционирование девяти самых популярных приложений для слежки (stalkerware), обнаруженных антивирусом Avast. Stalkerware (шпионское, сталкерское) –– неэтичное программное обеспечение, которое позволяет людям отслеживать местоположение другого человека, получать доступ к его личным фотографиям и
11.02.2021 Avast присоединилась к коалиции против сталкерского ПО

vast объявила о присоединении к Coalition Against Stalkerware, группе из вендоров кибербезопасности, социальных служб и исследователей, работающих над борьбой со злоупотреблениями в сфере технологий. Avast добавила в антивирус для смартфонов возможности, которые будут предупреждать пользователей, если обнаружат на их устройствах сталкерские приложения. Сталкерские программы (иногда их назыв
14.01.2021 Avast назвала мошенничества с вакцинацией от Covid-19 и дипфейки возможными трендами 2021 года

Эксперты по кибербезопасности Avast предполагают, что в 2021 году нас ожидают мошенничество с вакцинацией против Covid-19, атаки на провайдеров, корпоративные VPN и домашние сети сотрудников, а также расцвет программ-вымога
17.12.2020 Avast: 28 сторонних расширений для Google Chrome и Microsoft Edge могут быть вредоносными

тему, имя устройства, операционную систему, используемый браузер и его версию, даже IP-адреса –– они могут быть использованы, чтобы найти примерное географическое местоположение жертвы. Исследователи Avast считают, что целью этого является монетизация самого трафика. За каждое перенаправление на сторонний домен киберпреступники получали платеж. Тем не менее, расширение также может перенапра
22.09.2020 Решение безопасности для 5G от Avast позволит операторам защищать абонентов на уровне сети

Компания Avast объявила о выпуске Avast Smart Life для 5G, первого решения для обеспечения безопасности «умного дома», работающего на технологии 5G. Решение поставляется в виде виртуализированной
31.07.2020 Avast усилила защиту от атак вымогателей в бесплатных и премиальных антивирусах

Avast выпустила новые версии своих решений безопасности, направленных специально для защиты от недавнего роста вымогателей по всему миру, связанного с пандемией COVID-19. Avast добавил функцию Ransomware Shield к своему бесплатному антивирусу Avast. Ранее эта функция была доступна только в платной версии антивируса Avast Premium Security. Также для
09.07.2020 Аналитика Avast: во время карантина использование программ-шпионов по всему миру увеличилось на 51%

Согласно исследованию Avast Threat Labs, использование сталкерских приложений, которые нарушают конфиденциальность, значительно выросло Avast разработчик решений в области цифровой безопасности и решений защи
13.04.2020 Avast представила итоги опроса о надоедливом контенте в соцсетях

ивого общения, которое мы пытаемся восполнить с помощью социальных сетей, публикуя фото семьи, разговоры с друзьями и мнения по текущей повестке дня, — сказал Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ. — Однако важно помнить, что слишком большое количество личной информации может не только раздражать других пользователей, но и помогать злоумышленникам. Хакеры могут созда
13.03.2020 Один из главных компонентов антивируса Avast отключён из-за уязвимости. Под угрозой 400 млн ПК

На функциональности не скажется. Наверное... Разработчики антивируса Avast были вынуждены полностью деактивировать один из ключевых компонентов в своём программном пакете в связи с обнаружением в нём серьёзнейшей уязвимости, которую, к тому же, весьма легко эксп
10.03.2020 Avast провела исследование мобильных вредоносных программ для Android

Эксперты компании Avast рассказали, что подавляющее большинство мобильных вредоносных программ для Android — рекламное ПО. Специалисты Avast Threat Lab с октября по декабрь 2019 года собирали и анализиров
30.01.2020 Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее

Конец Jumpshot Avast, разработчик ПО в области цифровой безопасности, решил ликвидировать дочернюю компанию Jumpshot после того, как ее уличили в торговле данными пользователей. Сбор данных осуществлял фирмен
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей

Торговля пользовательскими данными Компания Avast, разработчик одноименного антивируса для ПК и мобильных устройств, продает данные своих пользователей третьим лицам. В качестве покупателей нередко выступают крупные ИТ-компании, в томи ч
25.10.2019 С помощью бесплатных антивирусов Avast, AVG и Avira можно взломать Windows

Неверным путем В бесплатных антивирусах Avast, AVG и Avira выявлены серьезные уязвимости, позволяющие злоумышленнику посредством загрузки вредоносного DLL-файла повышать свои привилегии в системе. Эксперты компании SafeBreach Labs об
21.10.2019 Корпоративную сеть Avast атаковали хакеры

целями хакерских атак, кибершпионажа и даже некоторого саботажа на уровне государства, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения о взломах данных и атаках за последние несколько лет. Специалисты Avast постоянно работают, чтобы отражать все атаки на пользователей. Неудивительно, что сама компания Avast стала целью преступников. 23 сентября 2019 г. специалисты Avast заметил
03.10.2019 Avast: более 800 тысяч россиян стали жертвами банковского ботнета

ак доставляется банковский троян на банковский счет жертвы. «Мы получили действительно беспрецедентное представление о том, как работают подобные группировки, — сказала Анна Широкова, исследователь в Avast. — Поскольку эта группа не смогла скрыть свои действия, у нас получилось увидеть не только образцы вредоносного ПО, но и понять, как хакеры работают с шпионскими программами более низкого
10.09.2019 Avast обнаружила в Google Play 937 приложений-фонариков, которые злоупотребляют доступом к личным данным

Компания Avast обнаружила, что приложения для фонариков для ОС Android запрашивают в среднем 25 разрешений для доступа к разным функциям и данным смартфонов. С помощью мобильной собственной платформы дл
06.09.2019 Avast обнаружила серьезные уязвимости в GPS-трекерах китайского производителя

ака, включая точные GPS-координаты, в режиме реального времени. Кроме того, злоумышленники могут подделать местоположение или получить доступ к микрофону для прослушивания. По подсчету исследователей Avast Threat Labs, в мире используется около 600 000 незащищенных трекеров. При этом специалисты подчеркивают, что проблемы безопасности IoT-устройств выходят далеко за пределы продукции одного
28.08.2019 Avast обнаружил 850 тысяч случаев заражения ПК вредоносной программой Retadup

ажений Retadup, а сервер, с которого злоумышленники управляли зараженными устройствами, (C&C) был заменен на дезинфицирующий сервер, который спровоцировал самоуничтожение вредоносного ПО. Специалисты Avast Threat Intelligence обнаружили, что Retadup в основном распространяется, перенося вредоносные ярлыки на подключенные диски в надежде, что люди поделятся вредоносными файлами с другими пол
25.06.2019 Avast Business запускает New Patch Management для установки обновлений

осле выпуска обновления. Однако из-за длительной оценки и необходимого тестирования исправлений предприятиям в среднем требуется 120 дней для внедрения обновлений, что подвергает их серьезному риску. Avast Business Patch Management предлагает простой в использовании сервис, который автоматически идентифицирует критически важные обновления, расставляет приоритеты их установки и отслеживает р
20.06.2019 Исследование Avast: 94% устройств IoT были изготовлены менее чем 1% производителей

Компания Avast в сотрудничестве со Стэнфордским университетом обнаружили, что около 40% домов по всему миру в настоящее время имеют как минимум одно устройство IoT. В Северной Америке это число почти в

24.04.2019 Avast обнаружила в Google Play приложения с вредоносной рекламой, скачанные более 30 млн раз

Avast обнаружила в Google Play 40 приложений, зараженных вредоносным рекламным ПО. Угрозы удалось выявить при помощи мобильной платформы apklab.io, принадлежащей Avast, которая призвана анализировать угрозы для мобильных устройств. За все время было установлено от 5 тыс. до 5 млн зараженных приложений, которые Avast относит к категории TsSdk. Рек
26.02.2019 Эксперты Avast: 44% умных домов в России уязвимы к кибератакам

Специалисты Avast, поставщика решений в области цифровой безопасности, рассказали, что почти половина умных домов уязвимы к кибератакам. В отчете Avast Smart Home Report 2019 представлены данные ана
17.01.2019 Avast выпустила ПО для поддержания производительности и безопасности

Avast представила Avast Driver Updater — продукт, который ищет устаревшие драйверы и обновляет их одним кликом. Недостающие или устаревшие драйверы обнаруживаются с помощью смарт-сканирования и обновляются, чтоб
27.11.2018 Avast представила приложение Mobile Security для iPhone

Avast объявила о выпуске Avast Mobile Security for iOS. Приложение доступно в бесплатной и премиум-версии. Avast Mobile Security обеспечивает полноценную защиту пользователей iPhone и iPad — надежное хранение да
27.09.2018 Avast: при подключении к публичным Wi-Fi лишь 10% используют VPN, 47% доверяют антивирусу

Специалисты компании Avast, специализирующейся на цифровых продуктах безопасности, провели опрос российских пользователей, чтобы выяснить, насколько они осведомлены о рисках при подключении к Wi-Fi. 87% опрошенных

16.08.2018 Avast выпустила новую версию SecureLine VPN для ПК и Mac

Avast, разработчик решений цифровой безопасности, объявил о доступности Avast SecureLine VPN версии 2.0 для ПК и Mac. Новая версия предлагает дополнительный уровень защиты конфиденциальности для российских пользователей ПК, которые в большинстве своем работают с ОС
23.05.2018 Avast AntiTrack Premium защитит личные данные от рекламодателей

Avast выпустила на российский рынок продукт Avast AntiTrack Premium для контроля учетных записей и конфиденциальности в интернете. AntiTrack Premium обеспечивает прозрачность и блокирует трекинг рекламы, дает пользователям возможность ск
05.04.2018 Avast представила защищенный браузер Avast Secure Browser

Avast выпустила обновленную и улучшенную версию своего браузера Avast Secure Browser. Новое решение обеспечивает продвинутую защиту от кибератак, исходящих из браузера, а также гарантирует защиту конфиденциальности от массового отслеживания действий в интер

Публикаций - 175, упоминаний - 189

Gen Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24671 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 43
ESET - ESET Software 1135 36
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 35
Google LLC 11829 32
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 31
Dr.Web - Доктор Веб 1256 26
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 24
Trend Micro 604 20
Bitdefender 156 19
IBM - International Business Machines Corp 9448 18
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1428 17
Sophos - SophosLabs 416 17
Oracle Corporation 6708 13
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 12
Apple Inc 12152 11
X Corp - Twitter 2848 9
Fortinet 391 9
Meta Platforms - Facebook 4444 8
SAP SE 5284 8
Defender 132 7
Cisco Systems 5124 6
Intel Corporation 12219 6
Autodesk 610 6
F-Secure 211 6
Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 6
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 6
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 6
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 6
Samsung Electronics 10290 5
SafeBreach Labs 14 5
Jumpshot 5 5
Broadcom - VMware 2375 4
Webroot Software 31 4
ArcaBit 4 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 529 4
Check Point Software Technologies 761 4
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 62 4
SentinelOne 20 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 793 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 3
Microsoft - LinkedIn 652 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 481 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 2
Conde Nast - Конде Наст 23 2
Expedia Group 134 2
L’Oreal 57 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
Keurig 2 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 87 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Iberdrola 17 2
The Home Depot Inc 64 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 247 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Superjob - Суперджоб 528 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Starbucks 88 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Advent International 6 1
Thoma Bravo 14 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
eBay Inc 1622 1
Airbnb 90 1
Uber 331 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
GFG - Lamoda - Купишуз 166 1
Colonial Pipeline 33 1
Coursera 52 1
Renault Groupe 159 1
Joom - маркетплейс 19 1
Michelin - Мишлен 32 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4538 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 3
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 556 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 446 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 140 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 203 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1526 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 668 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7446 110
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 106
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 100
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 53
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6196 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 33
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3092 31
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9226 26
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2954 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24282 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7682 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16202 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 17
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2243 17
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4254 16
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2562 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13969 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3768 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 13
Rootkit - Руткит - набор программных средств 376 13
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Турция - Турецкая республика 2370 3
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Словакия - Словацкая Республика 473 3
Сингапур - Республика 1855 2
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