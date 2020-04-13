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Avast представила итоги опроса о надоедливом контенте в соцсетях

Безопасность Техническая защита Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Avast провела онлайн-опрос среди пользователей по всему миру о надоедливом контенте в социальных сетях. По данным опроса, чужие домашние животные становятся причиной для отписки от контента только в 7% случаев, а противоположные политические взгляды отталкивают четверть россиян.

Исследование показало, что 21% россиян отписываются в социальных сетях от людей, которые, по их мнению, публикуют слишком много информации о личной жизни. Еще 24% респондентов ответили, что отписывались от людей, с кем у них расходятся политические взгляды. Причем число ответивших так женщин немного перевесило число мужчин (25% и 23% респондентов соответственно).

Фотографии детей и домашних питомцев надоедают пользователям меньше всего — от такого контента отписываются всего лишь 8% и 7% пользователей соответственно. Однако интересно, что женщин более лояльны к кошкам, собакам и другим животным: мужчины в два раза чаще отписываются о людей, которые слишком часто публикуют фото своих домашних питомцев (10% мужчин против 5% женщин).

Абсолютное большинство — половина респондентов — заявило, что прекращают следить за жизнью людей в социальных сетях, если прекратили общение с ними в реальной жизни. И 29% россиян никогда ни от кого не отписываются в социальных сетях.

«Сегодня, когда мы изолированы друг от друга, многим не хватает живого общения, которое мы пытаемся восполнить с помощью социальных сетей, публикуя фото семьи, разговоры с друзьями и мнения по текущей повестке дня, — сказал Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ. — Однако важно помнить, что слишком большое количество личной информации может не только раздражать других пользователей, но и помогать злоумышленникам. Хакеры могут создавать фейковые профили, добавлять людей в друзья в социальных сетях и собирать их личные данные (например, чтобы получить доступ к другим учетным записям: многие люди часто используют что-то личное для составления паролей или для ответов на вопросы безопасности), или, например, рассылать им фишинговые сообщения. Пользователи должны осознавать, что именно они публикуют в сети, кто имеет доступ к этим сведениям и как защитить свои данные».

Достаточно закрыть личную информацию для общего доступа, чтобы только близкие друзья могли видеть фото детей или видео с концертов. Получив запрос на добавление в друзья, стоит проверить достоверность страницы и уточнить цель добавления у пользователя. Если страница вызывает подозрения, лучше игнорировать подобный запрос. Взломав чью-то учетную запись, злоумышленники первым делом пытаются разослать сообщения друзьям жертвы со срочной просьбой об одолжении денег в надежде найти сочувствующего друга, прежде чем обман будет раскрыт.

Злоумышленники тратят много сил на создание ярких заголовков: невероятных и при этом правдивых, чтобы хотелось по ним перейти. Чем больше у злоумышленников данных, тем проще им создать кликбейтный заголовок. Многие машинально введут данные для входа, тем самым передав логин и пароль злоумышленникам.



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