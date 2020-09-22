Решение безопасности для 5G от Avast позволит операторам защищать абонентов на уровне сети

Компания Avast объявила о выпуске Avast Smart Life для 5G, первого решения для обеспечения безопасности «умного дома», работающего на технологии 5G. Решение поставляется в виде виртуализированной сетевой функции (VNF). Avast Smart Life для 5G позволяет операторам защищать умные дома своих абонентов и все подключенные к ним устройства на уровне виртуального маршрутизатора. В основе технологии обнаружения угроз — искусственный интеллект Avast. Решение сканирует трафик и мгновенно блокирует угрозы на всех устройствах клиентов.

Avast Smart Life для 5G опирается на многолетний опыт компании в области защиты рядовых пользователей и бизнеса. Операторы могут интегрировать решение Avast и обеспечить этим защиту устройств своих абонентов на уровне виртуального маршрутизатора. Avast Smart Life для 5G использует технологию анализа угроз Avast на основе искусственного интеллекта, чтобы выявлять подключенные устройства, вредоносные URL-адреса и нестандартный сетевой трафик. Решение может предупредить абонента о необычной или нежелательной активности на сетевом уровне и заблокировать ее. Родительский контроль предоставляет возможность фильтрации контента и приложений, к которым имеют доступ дети, включая социальные сети и видео.

Возможности Smart Life для 5G:

Защита домашней сети: позволяет пользователям узнать, какие устройства подключены к домашней сети. Smart Life оповестит в случае обнаружения необычного поведения на любом устройстве и заблокирует злоумышленников, которые попытаются получить доступ к устройству.

Безопасность в любом месте: решение Avast защищает устройства, будь то PC, Mac, Android или iOS, даже вне дома.

Родительский контроль: позволяет фильтровать контент (включая социальные сети и видео) и приложения, к которым имеют доступ дети. Родители смогут в любое время приостанавливать доступ к сети или к отдельным услугам, например, к таким, как онлайн-игры, видео. Службы геолокации помогают присматривать за детьми, получать оповещения, когда ребенок уходит за пределы разрешенной территории.