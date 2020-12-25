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Домонет Домовая сеть Домашняя сеть House network



25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца
19.03.2020 Nokia анонсировала mesh-маршрутизатор Beacon 6
18.09.2019 Zyxel AiShield защитит от угроз небольшой офис или домашнюю сеть
05.12.2017 HomeCare на страже домашней сети
21.10.2016 15% домашних Wi-Fi-роутеров плохо защищены от взлома
06.07.2015 Alcatel-Lucent представила устройство G.fast для домашних сетей, ускоряющее распространение сверхширокополосного доступа
13.04.2015 «Акадо Телеком» повышает качество покрытия домашней сети Wi-Fi
26.02.2015 Home Network Security от Avast – защита вашей домашней сети
01.06.2012 Мобильное приложение Netgear Genie появилось в App Store и Google Play
23.12.2011 «Триколор ТВ» запускает проект «Домовая сеть»
26.09.2011 «ПиН Телеком» объединил свои активы в единый бренд «Эт Хоум»
08.06.2011 Netgear начинает поставки модема-маршрутизатора DGND3700 с двухядерным процессором
08.02.2011 Netgear анонсировала три новых продукта для домашних сетей
19.10.2009 Acer представляет файловый сервер с четырьмя отсеками для домашних сетей
09.12.2008 «ВестКолл» запустила проект «Домашние сети» в Рязани
23.10.2008 Network Magic 5.0 поможет управлять домашней сетью
25.07.2008 Домовые сети соблазняют корпоративных абонентов
08.07.2008 Домовые сети заставили спустить пиратский флаг
28.05.2008 Минские власти срежут домашние сети
29.11.2007 Москва: домовые сети вымирают
20.11.2007 «Доктор Веб» нашел партнера среди домашних сетей в Петербурге
13.11.2007 «ВестКолл» планирует подключить к 2012 году 100 тыс. абонентов домашней сети
18.10.2007 У домашней сети «Антхилл» сменился владелец
03.08.2007 Питер: домовые сети режут провода конкурентов
06.07.2007 «Ниеншанц-хоум» перестраивает домашнюю сеть
20.06.2007 Netgear позволит наращивать домашнюю сеть через розетку
20.06.2007 «ВестКолл» до конца года инвестирует $8 млн в развитие домашней сети
15.06.2007 «Вестколл» приобрел домашнюю сеть
05.04.2007 Домашняя сеть «Антхилл» потеряла домен
21.03.2007 Вексельберг начал захват регионального интернет-рынка
12.02.2007 НТС создала домашнюю сеть
02.02.2007 Домашние сети: вандализм, черный PR и бои без правил
30.01.2007 Tiera купит домашние сети в Московском районе Петербурга
29.01.2007 «Ниеншанц-телеком» подключил к своей домашней сети 11 школ
10.01.2007 Новый год: Питер поборол перегрузки трафика
18.12.2006 Сеть «Ниеншанц-Хоум» приобрела домашнюю сеть HomeNet
15.12.2006 "ВестКолл" купил домашнюю сеть "Альфа Нетворкс"
30.10.2006 "Петерстар" развернул домашнюю сеть в районе Рыбацкое Петербурга
25.10.2006 Интернет-оператор "Элтел" объединяется с домашней сетью "Транскейно"
13.09.2006 WestCall занялся строительством домашних сетей

Публикаций - 898, упоминаний - 1063

Домонет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 2141 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 868 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1663 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6086 193
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5466 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2458 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2051 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 556 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 35 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 2
Россия - РФ - Российская федерация 123340 307
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4011 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3149 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3980 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220231, в очереди разбора - 879501.
Создано именных указателей - 111582.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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