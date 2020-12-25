MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца инение в этом году регионах. В Брянске, Воронеже, Волгограде, Калуге, Оренбурге, Орле планируем начать подключение услуг мобильной связи в I квартале 2021 г. Намерены и в дальнейшем увеличивать охват домашней сети, но в более размеренном режиме», – сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников. К настоящему моменту база клиентов, пользующихся услугами мобильной связи MCN Telec

Nokia анонсировала mesh-маршрутизатор Beacon 6 Nokia объявила о расширении семейства продуктов для домашних сетей Wi-Fi. В этом семействе появился новый маршрутизатор Beacon 6, который поможет операторам значительно повысить качество пользовательских услуг. Новое домашнее устройство Beacon 6

Zyxel AiShield защитит от угроз небольшой офис или домашнюю сеть Компания Zyxel объявила о запуске нового дополнительного сервиса кибербезопасности AiShield для WiFi Mesh систем Multu X и Multy Plus. Сервис защищает от кибератак домашние сети и сети малого бизнеса. AiShield использует созданную Zyxel облачную базу данных кибер-угроз на базе искусственного интеллекта. В эту базу в реальном времени заносится информация о

HomeCare на страже домашней сети симый институт тестирования и IT-безопасности AV-Test Institute присвоил HomeCare первое место в категориях защиты, качества и удобства. HomeCare фильтрует входящий трафик, защищая от проникновений в домашнюю сеть. Активная база данных содержит идентификационные коды от 250 миллионов угроз.

15% домашних Wi-Fi-роутеров плохо защищены от взлома шних роутеров. Исследование реализовано при помощи нового модуля антивирусных продуктов Eset NOD32 «Защита домашней сети», сообщили CNews в Eset. В компании выяснили, что на 15% роутеров устано

Alcatel-Lucent представила устройство G.fast для домашних сетей, ускоряющее распространение сверхширокополосного доступа ные потребителям в данный конкретный момент. Проблема усугубляется тем, что к домашним сетям подключается все больше и больше устройств. Эту проблему решает новое устройство Alcatel-Lucent G.fast для домашних сетей. Сразу же после его подключения к сети потребитель получает дома скорость более 750 Мбит/с по инфраструктуре G.fast, что почти в 30 раз больше общей средней скорости, которая кол

«Акадо Телеком» повышает качество покрытия домашней сети Wi-Fi в квартире. Специалист компании не только устанавливает соответствующие оборудование, но также проверяет доступность и качество сети Wi-Fi в различных точках помещения, подбирает варианты расширения домашней сети при помощи устройств. «Радиус действия беспроводной сети зависит от типа используемого устройства, количества и мощности антенн, – поясняет директор по маркетингу «Акадо Телеком»

Мобильное приложение Netgear Genie появилось в App Store и Google Play ратить iPad, iPhone, телефоны и планшеты Android в консоль удаленного управления для подключенных к домашней сети мультимедийных устройств. Отмеченное на выставке Consumer Electronics Show (CES

«Триколор ТВ» запускает проект «Домовая сеть» В начале января 2012 г. российский оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» запустит проект «Домовая сеть». В рамках этого проекта жители многоквартирных домов смогут подключиться к «Триколор ТВ» по схеме «одна антенна – много приемников». Это значит, что потенциальным абонентам операт

«ПиН Телеком» объединил свои активы в единый бренд «Эт Хоум» организационно-правовыми аспектами функционирования и единой системой стандартов. Все пользователи домашних сетей «Эт Хоум» в результате интеграции получат единый набор самых разнообразных усл

Netgear начинает поставки модема-маршрутизатора DGND3700 с двухядерным процессором у беспроводного гигабитного двухдипазонного ADSL2+ модем-маршрутизатора DGND3700. Этот DSL-шлюз для домашней сети объединяет в одном устройстве высокоскоростной модем ADSL2+ и усовершенствованн

Netgear анонсировала три новых продукта для домашних сетей , игровых приставок и смартфонов. Повторитель WN3000RP расширяет покрытие существующей беспроводной домашней сети, помогая устранить «мертвые зоны» и предоставить большую пропускную способность

Acer представляет файловый сервер с четырьмя отсеками для домашних сетей Компания Acer представляет на российском рынке Aspire easyStore H340 - компактный, функциональный и простой в управлении мультимедийный файловый сервер для домашних сетей, предназначенный для хранения цифровой медиатеки и резервных копий файлов. Устройство создано на основе системной логики Intel 945GC Express и энергосберегающем процессоре Intel

«ВестКолл» запустила проект «Домашние сети» в Рязани редоставляла телекоммуникационные услуги корпоративным клиентам, работающим на территории Рязани. Специалисты «ВестКолл» оценивают проект как весьма перспективный, учитывая устойчивый спрос на услуги домашних сетей. В рамках аналогичного проекта, запущенного группой компаний в Санкт-Петербурге, клиентами «ВестКолл» стали уже более 20 000 абонентов. В дальнейших планах «ВестКолл» — предостав

Network Magic 5.0 поможет управлять домашней сетью ей. В целом, программный продукт обеспечивает: совместное использование контента и принтера во всей домашней сети; управление, мониторинг и контроль за подключением домашних компьютеров к интер

Домовые сети соблазняют корпоративных абонентов машние сети Петербурга всерьез нацелились на завоевание корпоративного сектора Именно слабый сервис домашних сетей пока заставляет традиционных операторов высказывать определенный скепсис относ

Домовые сети заставили спустить пиратский флаг зации этого сегмента будет зависеть от того, какую модель сотрудничества правообладатели предложат «домонетам». «Если экономически предложенная модель будет невыгодной и пользователю, и владель

Минские власти срежут домашние сети с 1 августа за дело возьмется специальная рабочая группа. До недавних пор строители и пользователи домашних сетей находились с сотрудниками жилищно-эксплуатационных служб в состоянии «вооружен

Москва: домовые сети вымирают са к домовым сетям со стороны абонентов все чаще становятся предлагаемые крупными игроками базовые комплексные услуги (интернет+ТВ, видео по запросу и другие) Продолжают терять свои позиции столичные домовые сети. Если в начале 2007 г. их доля составляла 36%, то по завершении 9 месяцев упала до 28%, что уже меньше, чем у лидера рынка — «Стрима». Участники рынка считают, что причиной сн

«Доктор Веб» нашел партнера среди домашних сетей в Петербурге Производитель антивирусных программ «Доктор Веб» и домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» подписали договор о партнерстве. Согласно его условиям, абонент

«ВестКолл» планирует подключить к 2012 году 100 тыс. абонентов домашней сети Как сообщила компания «Вестколл», к 2012 году в Петербурге планируется проложить сеть длиной 9000 км, а число пользователей домашней сети компании - довести до 100 тыс. человек. Планируется расширение линейки интеллектуальных сервисов, IPTV, проекта IP-телефонии - расширение сети MPLS до 10Gb Ethernet и обеспечение

У домашней сети «Антхилл» сменился владелец Компания «Пин групп» купила ООО «Райнет», владеющую крупной петербургской домашней сетью «Антхилл» (около 10 тыс. абонентов). У «Пин Групп» два совладельца - председатель совета директоров ЗАО «Петромир» Владимир Пратусевич и председатель совета директоров ЗАО «Конти

Питер: домовые сети режут провода конкурентов х побуждений такие вещи не совершаются». С аналогичными проблемами в этом микрорайоне столкнулась и домашняя сеть «Цифра». Генеральный директор компании-провайдера Антон Шугай рассказал CNews,

Netgear позволит наращивать домашнюю сеть через розетку ine — Space-Saving Powerline Network Extender (XEPS103). Совместимый с другими устройствами Netgear HomePlug 1.0 Powerline, расширитель сети Powerline позволяет беспрепятственно наращивать безопасную домашнюю сеть, включив маршрутизатор беспроводной или кабельной сети в любую домашнюю электрическую розетку. Эта конструкция «два в одном» заменяет адаптер питания маршрутизатора и обеспечивает

«ВестКолл» до конца года инвестирует $8 млн в развитие домашней сети рсальный оператор связи «ВестКолл» развивает новые сервисы в рамках подключения частных абонентов к домашней сети EnterNet. В развитие проекта в Петербурге компания уже инвестировала более $5 м

«Вестколл» приобрел домашнюю сеть х сетей «Винлинк», чья абонентская база локализована в Выборгском районе Петербурга. Таким образом, домашняя сеть «Вестколла» охватывает теперь шесть районов города. Помимо подключения к интерн

Домашняя сеть «Антхилл» потеряла домен Петербургская домашняя сеть «Антхилл» потеряла домен — теперь по адресу www.anthill.ru висит объявление о том, что домен выставлен на продажу. В данный момент сайт компании переведён на домен antxill.ru

Вексельберг начал захват регионального интернет-рынка того оператора «правильным и перспективным». То, что покупается именно оператор кабельного ТВ, а не домашняя сеть, г-н Сергеев объяснил так: «Кабельное ТВ — специализация компании, и в Москве о

НТС создала домашнюю сеть В Петербурге компания "Национальная таксофонная сеть" создала домашнюю сеть под брендом «Невод». В данный момент ею охвачено 3 дома, на первоначальном этапе сеть планируется строить в Выборгском и Калининском районе.

Домашние сети: вандализм, черный PR и бои без правил Дворовая война, дворовыми методами Обострение борьбы вполне логично, если посмотреть на темпы роста домашних сетей и принять во внимание бизнес-планы ведущих операторов. Средние показатели здес

Tiera купит домашние сети в Московском районе Петербурга Как сообщил CNews генеральный директор домашней сети Tiera Валерий Стрельцов, до весны этого года компания начнёт осваивать Московский район Петербурга. Частично это будет происходить за счёт строительства собственной сети, частично

«Ниеншанц-телеком» подключил к своей домашней сети 11 школ Компания «Ниенщанц-телеком» подключила к своей домашней сети «Ниеншанц-Хоум» 11 школ Невского района Петербурга. Подключенные школы могут пользоваться всеми сервисами локальной сети, а также доступом в сеть интернет на скорости 256 Кб/сек.

Новый год: Питер поборол перегрузки трафика ключили в группе рекламы и PR. Иная информация у сети «Матрикс». Олег Лебедев, технический директор домашней сети «Матрикс», рассказал, что "в среднем трафик на праздниках вырос на 20–30%.

Сеть «Ниеншанц-Хоум» приобрела домашнюю сеть HomeNet Петербургская домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» приобрела сеть HomeNet. Сеть «Ниеншанц-Хоум» работает с лета 2005 года, является проектом компании "Ниеншанц-телеком" и действует в Невском и Калининском и Красног

"ВестКолл" купил домашнюю сеть "Альфа Нетворкс" одключившихся жильцов в доме достигает 40%. Купленную сеть присоединили к принадлежащей «ВестКоллу» домашней сети EnterNet. На данный момент EnterNet охватывает Красносельский, Кировский, Центр

"Петерстар" развернул домашнюю сеть в районе Рыбацкое Петербурга Компания «ПетерСтар» завершила проект по внедрению домашних сетей в районе Рыбацкое. Это первый пилотный проект по домашним сетям у «Петерстара». В настоящий момент жители 8-ми домов района Рыбацкое, а также на улицах Танкиста Хрустицкого, Мичу

Интернет-оператор "Элтел" объединяется с домашней сетью "Транскейно" чала работать на рынке домашних сетей Москвы недавно, но уже имеет около тысячи пользователей своей домашней сети, которую и планируется объединить с сетью "Транскейно" в Петербурге.

WestCall занялся строительством домашних сетей ыл новое направление — домашние сети. Услуга продвигается под брендом «Enter Net». Свою первую домашнюю сеть оператор развернул в Красносельском районе Петербурга. Как сообщила CNews менед