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Домонет Домовая сеть Домашняя сеть House network

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца

инение в этом году регионах. В Брянске, Воронеже, Волгограде, Калуге, Оренбурге, Орле планируем начать подключение услуг мобильной связи в I квартале 2021 г. Намерены и в дальнейшем увеличивать охват домашней сети, но в более размеренном режиме», – сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников. К настоящему моменту база клиентов, пользующихся услугами мобильной связи MCN Telec
19.03.2020 Nokia анонсировала mesh-маршрутизатор Beacon 6

Nokia объявила о расширении семейства продуктов для домашних сетей Wi-Fi. В этом семействе появился новый маршрутизатор Beacon 6, который поможет операторам значительно повысить качество пользовательских услуг. Новое домашнее устройство Beacon 6
18.09.2019 Zyxel AiShield защитит от угроз небольшой офис или домашнюю сеть

Компания Zyxel объявила о запуске нового дополнительного сервиса кибербезопасности AiShield для WiFi Mesh систем Multu X и Multy Plus. Сервис защищает от кибератак домашние сети и сети малого бизнеса. AiShield использует созданную Zyxel облачную базу данных кибер-угроз на базе искусственного интеллекта. В эту базу в реальном времени заносится информация о
05.12.2017 HomeCare на страже домашней сети

симый институт тестирования и IT-безопасности AV-Test Institute присвоил HomeCare первое место в категориях защиты, качества и удобства. HomeCare фильтрует входящий трафик, защищая от проникновений в домашнюю сеть. Активная база данных содержит идентификационные коды от 250 миллионов угроз.
21.10.2016 15% домашних Wi-Fi-роутеров плохо защищены от взлома

шних роутеров. Исследование реализовано при помощи нового модуля антивирусных продуктов Eset NOD32 «Защита домашней сети», сообщили CNews в Eset. В компании выяснили, что на 15% роутеров устано
06.07.2015 Alcatel-Lucent представила устройство G.fast для домашних сетей, ускоряющее распространение сверхширокополосного доступа

ные потребителям в данный конкретный момент. Проблема усугубляется тем, что к домашним сетям подключается все больше и больше устройств. Эту проблему решает новое устройство Alcatel-Lucent G.fast для домашних сетей. Сразу же после его подключения к сети потребитель получает дома скорость более 750 Мбит/с по инфраструктуре G.fast, что почти в 30 раз больше общей средней скорости, которая кол
13.04.2015 «Акадо Телеком» повышает качество покрытия домашней сети Wi-Fi

в квартире. Специалист компании не только устанавливает соответствующие оборудование, но также проверяет доступность и качество сети Wi-Fi в различных точках помещения, подбирает варианты расширения домашней сети при помощи устройств. «Радиус действия беспроводной сети зависит от типа используемого устройства, количества и мощности антенн, – поясняет директор по маркетингу «Акадо Телеком»

01.06.2012 Мобильное приложение Netgear Genie появилось в App Store и Google Play

ратить iPad, iPhone, телефоны и планшеты Android в консоль удаленного управления для подключенных к домашней сети мультимедийных устройств. Отмеченное на выставке Consumer Electronics Show (CES
23.12.2011 «Триколор ТВ» запускает проект «Домовая сеть»

В начале января 2012 г. российский оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» запустит проект «Домовая сеть». В рамках этого проекта жители многоквартирных домов смогут подключиться к «Триколор ТВ» по схеме «одна антенна – много приемников». Это значит, что потенциальным абонентам операт
26.09.2011 «ПиН Телеком» объединил свои активы в единый бренд «Эт Хоум»

организационно-правовыми аспектами функционирования и единой системой стандартов. Все пользователи домашних сетей «Эт Хоум» в результате интеграции получат единый набор самых разнообразных усл
08.06.2011 Netgear начинает поставки модема-маршрутизатора DGND3700 с двухядерным процессором

у беспроводного гигабитного двухдипазонного ADSL2+ модем-маршрутизатора DGND3700. Этот DSL-шлюз для домашней сети объединяет в одном устройстве высокоскоростной модем ADSL2+ и усовершенствованн
08.02.2011 Netgear анонсировала три новых продукта для домашних сетей

, игровых приставок и смартфонов. Повторитель WN3000RP расширяет покрытие существующей беспроводной домашней сети, помогая устранить «мертвые зоны» и предоставить большую пропускную способность
19.10.2009 Acer представляет файловый сервер с четырьмя отсеками для домашних сетей

Компания Acer представляет на российском рынке Aspire easyStore H340 - компактный, функциональный и простой в управлении мультимедийный файловый сервер для домашних сетей, предназначенный для хранения цифровой медиатеки и резервных копий файлов. Устройство создано на основе системной логики Intel 945GC Express и энергосберегающем процессоре Intel

09.12.2008 «ВестКолл» запустила проект «Домашние сети» в Рязани

редоставляла телекоммуникационные услуги корпоративным клиентам, работающим на территории Рязани. Специалисты «ВестКолл» оценивают проект как весьма перспективный, учитывая устойчивый спрос на услуги домашних сетей. В рамках аналогичного проекта, запущенного группой компаний в Санкт-Петербурге, клиентами «ВестКолл» стали уже более 20 000 абонентов. В дальнейших планах «ВестКолл» — предостав
23.10.2008 Network Magic 5.0 поможет управлять домашней сетью

ей. В целом, программный продукт обеспечивает: совместное использование контента и принтера во всей домашней сети; управление, мониторинг и контроль за подключением домашних компьютеров к интер
25.07.2008 Домовые сети соблазняют корпоративных абонентов

машние сети Петербурга всерьез нацелились на завоевание корпоративного сектора Именно слабый сервис домашних сетей пока заставляет традиционных операторов высказывать определенный скепсис относ
08.07.2008 Домовые сети заставили спустить пиратский флаг

зации этого сегмента будет зависеть от того, какую модель сотрудничества правообладатели предложат «домонетам». «Если экономически предложенная модель будет невыгодной и пользователю, и владель
28.05.2008 Минские власти срежут домашние сети

 с 1 августа за дело возьмется специальная рабочая группа. До недавних пор строители и пользователи домашних сетей находились с сотрудниками жилищно-эксплуатационных служб в состоянии «вооружен
29.11.2007 Москва: домовые сети вымирают

са к домовым сетям со стороны абонентов все чаще становятся предлагаемые крупными игроками базовые комплексные услуги (интернет+ТВ, видео по запросу и другие) Продолжают терять свои позиции столичные домовые сети. Если в начале 2007 г. их доля составляла 36%, то по завершении 9 месяцев упала до 28%, что уже меньше, чем у лидера рынка — «Стрима». Участники рынка считают, что причиной сн
20.11.2007 «Доктор Веб» нашел партнера среди домашних сетей в Петербурге

Производитель антивирусных программ «Доктор Веб» и домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» подписали договор о партнерстве. Согласно его условиям, абонент
13.11.2007 «ВестКолл» планирует подключить к 2012 году 100 тыс. абонентов домашней сети

Как сообщила компания «Вестколл», к 2012 году в Петербурге планируется проложить сеть длиной 9000 км, а число пользователей домашней сети компании - довести до 100 тыс. человек. Планируется расширение линейки интеллектуальных сервисов, IPTV, проекта IP-телефонии - расширение сети MPLS до 10Gb Ethernet и обеспечение

18.10.2007 У домашней сети «Антхилл» сменился владелец

Компания «Пин групп» купила ООО «Райнет», владеющую крупной петербургской домашней сетью «Антхилл» (около 10 тыс. абонентов). У «Пин Групп» два совладельца - председатель совета директоров ЗАО «Петромир» Владимир Пратусевич и председатель совета директоров ЗАО «Конти
03.08.2007 Питер: домовые сети режут провода конкурентов

х побуждений такие вещи не совершаются». С аналогичными проблемами в этом микрорайоне столкнулась и домашняя сеть «Цифра». Генеральный директор компании-провайдера Антон Шугай рассказал CNews,

06.07.2007 «Ниеншанц-хоум» перестраивает домашнюю сеть
20.06.2007 Netgear позволит наращивать домашнюю сеть через розетку

ine — Space-Saving Powerline Network Extender (XEPS103). Совместимый с другими устройствами Netgear HomePlug 1.0 Powerline, расширитель сети Powerline позволяет беспрепятственно наращивать безопасную домашнюю сеть, включив маршрутизатор беспроводной или кабельной сети в любую домашнюю электрическую розетку. Эта конструкция «два в одном» заменяет адаптер питания маршрутизатора и обеспечивает
20.06.2007 «ВестКолл» до конца года инвестирует $8 млн в развитие домашней сети

рсальный оператор связи «ВестКолл» развивает новые сервисы в рамках подключения частных абонентов к домашней сети EnterNet. В развитие проекта в Петербурге компания уже инвестировала более $5 м
15.06.2007 «Вестколл» приобрел домашнюю сеть

х сетей «Винлинк», чья абонентская база локализована в Выборгском районе Петербурга. Таким образом, домашняя сеть «Вестколла» охватывает теперь шесть районов города. Помимо подключения к интерн
05.04.2007 Домашняя сеть «Антхилл» потеряла домен

Петербургская домашняя сеть «Антхилл» потеряла домен — теперь по адресу www.anthill.ru висит объявление о том, что домен выставлен на продажу. В данный момент сайт компании переведён на домен antxill.ru
21.03.2007 Вексельберг начал захват регионального интернет-рынка

того оператора «правильным и перспективным». То, что покупается именно оператор кабельного ТВ, а не домашняя сеть, г-н Сергеев объяснил так: «Кабельное ТВ — специализация компании, и в Москве о
12.02.2007 НТС создала домашнюю сеть

В Петербурге компания "Национальная таксофонная сеть" создала домашнюю сеть под брендом «Невод». В данный момент ею охвачено 3 дома, на первоначальном этапе сеть планируется строить в Выборгском и Калининском районе.
02.02.2007 Домашние сети: вандализм, черный PR и бои без правил

Дворовая война, дворовыми методами Обострение борьбы вполне логично, если посмотреть на темпы роста домашних сетей и принять во внимание бизнес-планы ведущих операторов. Средние показатели здес
30.01.2007 Tiera купит домашние сети в Московском районе Петербурга

Как сообщил CNews генеральный директор домашней сети Tiera Валерий Стрельцов, до весны этого года компания начнёт осваивать Московский район Петербурга. Частично это будет происходить за счёт строительства собственной сети, частично
29.01.2007 «Ниеншанц-телеком» подключил к своей домашней сети 11 школ

Компания «Ниенщанц-телеком» подключила к своей домашней сети «Ниеншанц-Хоум» 11 школ Невского района Петербурга. Подключенные школы могут пользоваться всеми сервисами локальной сети, а также доступом в сеть интернет на скорости 256 Кб/сек.

10.01.2007 Новый год: Питер поборол перегрузки трафика

ключили в группе рекламы и PR. Иная информация у сети «Матрикс». Олег Лебедев, технический директор домашней сети «Матрикс», рассказал, что "в среднем трафик на праздниках вырос на 20–30%.
18.12.2006 Сеть «Ниеншанц-Хоум» приобрела домашнюю сеть HomeNet

Петербургская домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» приобрела сеть HomeNet. Сеть «Ниеншанц-Хоум» работает с лета 2005 года, является проектом компании "Ниеншанц-телеком" и действует в Невском и Калининском и Красног
15.12.2006 "ВестКолл" купил домашнюю сеть "Альфа Нетворкс"

одключившихся жильцов в доме достигает 40%. Купленную сеть присоединили к принадлежащей «ВестКоллу» домашней сети EnterNet. На данный момент EnterNet охватывает Красносельский, Кировский, Центр
30.10.2006 "Петерстар" развернул домашнюю сеть в районе Рыбацкое Петербурга

Компания «ПетерСтар» завершила проект по внедрению домашних сетей в районе Рыбацкое. Это первый пилотный проект по домашним сетям у «Петерстара». В настоящий момент жители 8-ми домов района Рыбацкое, а также на улицах Танкиста Хрустицкого, Мичу
25.10.2006 Интернет-оператор "Элтел" объединяется с домашней сетью "Транскейно"

чала работать на рынке домашних сетей Москвы недавно, но уже имеет около тысячи пользователей своей домашней сети, которую и планируется объединить с сетью "Транскейно" в Петербурге.
13.09.2006 WestCall занялся строительством домашних сетей

ыл новое направление — домашние сети. Услуга продвигается под брендом «Enter Net». Свою первую домашнюю сеть оператор развернул в Красносельском районе Петербурга. Как сообщила CNews менед
22.11.2004 Эра цифрового дома в Европе уже наступила

нает, что это такое, 9% европейцев высказывают заинтересованность в скорейшей организации проводной домашней сети и 13% - в беспроводной. По прогнозам Forrester Research, к 2008 году свыше 25 м

Публикаций - 973, упоминаний - 1140

Домонет и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 73
Microsoft Corporation 25774 70
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 64
Intel Corporation 12811 58
Netgear 253 50
МегаФон 10742 46
Samsung Electronics 11064 43
Cisco Systems 5372 43
Ниеншанц Хоум 54 40
Apple Inc 13154 39
Sony 6739 39
Philips 2099 30
Ниеншанц 124 29
Meta Platforms - Facebook 4621 27
LG Electronics 3735 26
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 25
TP-Link - ТП-Линк 231 24
Google LLC 12687 24
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 22
Lenovo Motorola 3566 22
D-Link - Д-Линк Трейд 395 22
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 22
Toshiba Corporation 2980 21
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 21
Huawei 4675 20
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 20
ВестКолл - WestCall 90 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
ESET - ESET Software 1161 17
Элтел Нетворкс 57 17
Yandex - Яндекс 9215 16
Foxconn - Linksys 109 15
Ростелеком 10948 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 14
HP Inc. 5883 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Россети Ленэнерго 1699 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 5
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 5
Russia Partners - Раша Партнерс 33 4
Эра HD - Эра ХД 54 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
BMW Group 482 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Hyundai Motor Company 436 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
Евросеть 1421 3
Walt Disney Company 647 3
Yamaha - Ямаха 110 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 3
101Hotels.com 456 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Tesla Motors 461 2
UPS 216 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 45
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
OIPF - Open IPTV Forum 5 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
WiMAX Forum 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 335
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 215
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 208
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 199
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 179
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 162
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 162
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3899 152
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 151
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 141
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 139
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 128
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 87
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 85
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 79
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 78
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 78
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 77
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 73
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 72
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 71
DLNA - Digital Living Network Alliance 470 70
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 68
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 68
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 65
Google Android 15243 101
Apple iOS 8583 69
Microsoft Windows 16882 69
Google YouTube - Видеохостинг 3002 38
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 34
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 31
Linux OS 11533 29
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 26
Apple iPad 4011 25
Apple iPhone 6 4861 23
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 22
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 22
Apple - App Store 3109 19
Microsoft Windows 2000 8678 19
TP-Link Powerline 44 18
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 18
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 18
Apple iTunes Store 1118 17
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 17
Microsoft Windows XP 2431 16
Microsoft Windows 7 2007 13
Oracle Java - язык программирования 3469 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Apple macOS 2419 12
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 12
Netgear ReadySHARE 16 11
Netgear WN - Netgear WG - Netgear WC - Netgear WNA - Netgear WNR - Netgear WNDR - Netgear WNCE - серия роутеров 18 11
Google Android TV 381 11
Apple iPod 1553 11
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 11
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 11
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 11
ZyXEL Keenetic 51 11
Netgear Powerline 11 10
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 10
Apple iPod Touch 747 10
Кусков Денис 221 20
Брюквин Юрий 300 18
Стрельцов Валерий 11 10
Новиков Дмитрий 41 8
Кузнецов Андрей 115 6
Лебедев Олег 16 6
Киселев Константин 13 6
Петров Дмитрий 79 5
Припачкин Юрий 67 5
Овчинников Борис 129 5
Табачук Алина 6 5
Анчунов Дмитрий 8 5
Кочетков Владислав 248 4
Солонин Виталий 90 4
Березной Андрей 77 4
Козин Алексей 58 3
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 3
Harpalani Sandeep - Харпалани Сандип 3 3
Илюхина Жанна 18 3
Путин Владимир 3454 3
Орловский Виктор 408 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Миньковский Михаил 25 3
Вексельберг Виктор 155 3
Безруков Андрей 33 3
Наумов Максим 100 3
Наумов Виктор 126 3
Попов Олег 57 3
Саяпина Елена 46 3
Решетов Михаил 9 3
Бешев Сергей 19 3
Тихонова Виктория 14 3
Андреев Евгений 7 3
Невельский Дмитрий 3 3
Андриянов Александр 2 2
Кулибанова Виктория 3 2
Агафонов Константин 2 2
Михайлова Анастасия 60 2
Потошин Константин 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 346
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 145
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 125
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 105
Европа 24962 73
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Германия - Федеративная Республика 13220 32
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Япония 13807 28
Италия - Итальянская Республика 4508 21
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Беларусь - Белоруссия 6289 17
Швеция - Королевство 3781 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 17
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Азия - Азиатский регион 5920 14
Украина 7928 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
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Казахстан - Республика 6047 13
Китай - Тайвань 4245 13
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Канада 5081 11
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 38
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
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Стрим-ТВ - телекомпания 166 4
Maeil Business Newspaper 90 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 4
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Silicon.com 364 3
Korea Times 132 3
Euronews - телеканал 52 3
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 35
Рустелеком ТК 305 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
Gartner - Гартнер 3658 9
IDC - International Data Corporation 4975 8
In-Stat/MDR 74 8
Forrester Research 834 6
In-Stat 115 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
NPD Group 140 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Cahners-Instat Group 34 3
ABI Research 236 2
HFS Research 49 2
Gartner - Dataquest 353 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Global Insight 5 1
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Top10VPN 6 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Juniper Research 131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
CCS Insight 22 1
Forrester Consulting 26 1
AV-Test Institute 41 1
Synergy Research Group 47 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Dimensional Research 16 1
ACG Research 8 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
eMarketer 206 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Aberdeen Group 53 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 12 2
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
Stevens Institute of Technology - Технологический институт Стивенса 2 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
Level One - образовательный проект 12 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 26
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 13
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
Связь-Экспокомм 276 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
CeBIT 614 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Intel Developer Forum - IDF 317 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Международный женский день - 8 марта 418 2
IPTV Forum 17 2
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Samsung Unpacked 41 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Cisco Connect 5 1
Broadband World Forum 6 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Samsung Forum 14 1
UBBF - Ultra-Broadband Forum - Форум сверхширокополосной связи 2 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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