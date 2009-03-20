|20.03.2009
|
Dr.Web защищает от вирусов абонентов «Ниеншанц-Хоум»
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk оператором широкополосного доступа в интернет в Санкт-Петербурге «Ниеншанц-Хоум» (сеть охватывает Невский, Калининский и Красногвардейский районы города). Внедрение в «Ниеншанц-Хоум» Dr.Web AV-Desk позволит абонентам обезопасить свои компьютеры от всев
|04.09.2008
|
«Ниеншанц-Хоум» открыл пиринг с АДСК
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» с 1 сентября открыла пиринг с Объединенной локальной сетью АДСК (Ассоциация до
|01.07.2008
|
«Ниеншанц-Хоум» довел скорость внешнего канала до 1 Гб/сек
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» увеличила пропускную способность одного из внешних интернет-каналов. Теперь скорость канала, подключенного в точке доступа SPbIX, повысилась со 100 Мбит/сек до 1 Гб/сек. Во много
|26.06.2008
|
«Ниеншанц-Хоум» расширил пиринг
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» в результате договоренностей с операторами «Скайнет» и WestCall открывает взаимный доступ (пиринг) к ресурсам этих сетей. В настоящее время только в Санкт-Петербурге пиринг орган
|20.05.2008
|
«Ниеншанц-Хоум» начал эксплуатацию Cisco SCE
Петербургский оператор домашних сетей «Ниеншанц-Хоум» запустил в эксплуатацию решение компании Cisco по контролю трафика на уровне абонентских приложений. Оператор установил Service Control Engine 2020 (SCE) компании Cisco. Решение
|01.04.2008
|
«Ниеншанц-Хоум» открыл центр обслуживания абонентов
Питерская домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» открыла первый центр обслуживания абонентов. Центр находится в Невском районе по адресу пр. Большевиков, д. 3 и работает ежедневно с 10 до 21 часа. В центре обслуживания абонента
|21.03.2008
|
«Ниеншанц-Хоум» начал подключение пользователей в районе Ржевки
Как мы уже писали, в феврале 2008 года «Ниеншанц-Хоум» начал строительство сети в Красногвардейском районе. Это уже третий район присутствия сети в городе. Таким образом компания будет представлена на северо-востоке Санкт-Петербурга.
|06.03.2008
|
«Ниеншанц-Хоум» увеличил пропускную способность внешних каналов в 1,5 раза
В связи с увеличением скорости на безлимитных тарифах домашней сети «Ниеншанц-Хоум» (теперь они составляют от 1.5 Мбит/с до 4 Мбит/с) был увеличен объем внешних интернет-каналов. Во-первых, был увеличен внешний канал ЗАО «Компания ТранcТелеКом» (КТТК) – с 250 до
|22.02.2008
|
«Ниеншанц-Хоум» лицензировал игровые сервера
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» совместно с одним из ведущих российских издателей и дистрибьюторов компьютерны
|12.02.2008
|
«Ниеншанц-Хоум» охватит 120 домов в Красногвардейском районе
«Ниеншанц-Хоум» начал строительство собственной сети в Красногвардейском районе. Первоначальный район охвата будет обозначен проспектом Косыгина и Хасанской улицей. Здесь планируется подключить
|29.12.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» открыл 10 хот-спотов в 2007 году
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» за год открыла 10 хот-спотов в рамках программы развития сети Wi-Fi-доступа в интернет. Все точки открыты в Невском районе города, в котором позиции компании наиболее сильны. На
|20.12.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» увеличил емкость каналов
Петербургский интернет-провайдер «Ниеншанц-Хоум» продолжает увеличение емкости внешних интернет-каналов. После подключения к оператору «Евразия Телеком» общая емкость внешних каналов провайдера превысила 1 Гб/сек. Включение был
|14.12.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» открыл пиринг со «Стартелекомом Северо-Запад»
Компания «Ниеншанц-Хоум» организовала пиринг с провайдером «Стартелеком Северо-Запад». Техническое соед
|12.12.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» открывает HomePlay для сотовых абонентов
Оператор сотовой связи «Скай Линк» и оператор домашних сетей «Ниеншанц-Хоум» открывают прямой доступ к игровому порталу HomePlay (www.homeplay.ru) для петербургских абонентов «Скай Линк Северо-Запада». Петербургские абоненты сотового оператора могут прини
|28.11.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» продолжает осваивать Невский район
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» увеличивает свое присутствие в Невском районе. Закончив строительство в Веселом Поселке, которое фактически полностью охватило территорию от ул. Бадаева до ул. Новоселов, компани
|20.11.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» открыл пиринг с московскими домашними сетями
В результате подключения собственного канала на точку обмена трафиком Северо-Восточного административного округа Москвы, компания «Ниеншанц-Хоум» первой среди домашних сетей Санкт-Петербурга организовала пиринг (обмен трафиком) с рядом московских домашних сетей, среди которых такие сети, как «Квидекс», «Неторн», «Пушкино-Т
|14.11.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» тестирует VoIP
С ноября домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» запустила для всех своих пользователей новую услугу – VoIP-телефонию. В настоящий момент услуга предоставляется в тестовом режиме, но пользователи уже сейчас могут совершать и пр
|13.11.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» осваивает новый район
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» начинает осваивать новые для себя районы Петербурга. С начала ноября сеть начала подключение домов в районе метро Академическая. Строительство сети началось от ул. Карпинского к
|12.11.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» расширил каналы связи
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» продолжает интеграцию с крупнейшими дата-центрами Санкт-Петербурга. На этот раз была расширена мощность канала на одной из основных точек обмена трафиком, расположенной в здании
|29.10.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» обеспечит Wi-Fi -зоны в СПбГУТ им. Бонч-Бруевича
В течение месяца домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» подключит около 10 точек бесплатного Wi-Fi-доступа, сообщается в материалах компании. Пять точек уже находятся в стадии строительства. При этом четыре из них планируется размести
|29.10.2007
|
Wi-Fi в Питере будет бесплатным и безлимитным
Первые бесплатные Wi-Fi-зоны в местах общественного пользования интернет-провайдер «Ниеншанц-Хоум» запустил еще в августе. Точки доступа были открыты в кафе «Гнездо» и пивной «ПитерBeer» в Невском районе города, где у компании сосредоточена основная масса абонентов. После неда
|25.10.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» открыл еще три хот-спота в Невском районе
Компания «Ниеншанц-Хоум» продолжает реализовывать свою долгосрочную программу по установке хот-спотов для бесплатного доступа в интернет в барах, кафе и ресторанах города. В рамках программы компания под
|08.10.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» протянул оптоволокно к ИВЦ ОАО РЖД
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» закончила монтаж оптико-волоконной линии, соединяющей узел связи в главном офи
|03.10.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» открывает доступ к ресурсам для абонентов Lanck Telecom
Домашняя сеть «Ниеншанц-хоум» расширяет доступ к своим локальным ресурсам. После открытия пиринга с компание
|14.09.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» и «Тиера» открывают пиринг
Петербургские операторы домовых сетей «Ниеншанц-Хоум» и «Тиера» открыли для своих пользователей доступ к локальным ресурсам. Абоненты обеих сетей получают возможность напрямую обмениваться файлами, пользоваться файловыми хранилищами
|06.09.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» расширил канал связи
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» расширила один из внешних интернет-каналов со 100 до 250 Мбит/с. Канал предоставлен компанией «Транстелеком». В ближайших планах «Ниеншанц-Хоум» - увеличение скорости проп
|03.09.2007
|
В Петербурге задержаны воры телеком-оборудования
31 августа в Невском районе Петербурга при содействии отдела по безопасности сети «Ниеншанц-Хоум» 23-им отделом милиции задержаны двое преступников. Задержание произошло во время совершения очередной кражи телекоммуникационного оборудования с одного из домов Невского района.
|15.08.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» усилит мониторинг безопасности сети
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» усилит мониторинг безопасности принадлежащих ей коммуникаций в Невском районе Санкт-Петербурга. В компании сообщают об установке видеокамер и систем сигнализации на ящики для обо
|03.08.2007
|
Питер: домовые сети режут провода конкурентов
ям почти половины абонентской базы компании в микрорайоне. Ситуация достигла своего апогея, когда при срезе кабелей компании «Антхилл» были задержаны лица, представившиеся сотрудниками домашней сети «Ниеншанц-Хоум», также работающей в Невском районе. Ситуация выглядела тем более недвусмысленно, если учесть, что в тех домах, где были обрезаны провода «Антхилла», сети «Ниеншанц-Хоум» о
|06.07.2007
|
«Ниеншанц-хоум» перестраивает домашнюю сеть
Домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» начала перестраивать сеть. В результате произойдёт постепенное уменьшение количества узлов связи за счет увеличения их мощности - в итоге, от одного узла будет работать большее к
|05.06.2007
|
«Ниеншанц-Хоум» ввел систему sms-уведомлений
Сеть «Ниеншанц-Хоум», один из крупнейших операторов на петербургском рынке широкополостного доступа в интернет запустила для своих абонентов услугу sms-уведомлений. Пользователи сети будут получать н
|18.12.2006
|
Сеть «Ниеншанц-Хоум» приобрела домашнюю сеть HomeNet
Петербургская домашняя сеть «Ниеншанц-Хоум» приобрела сеть HomeNet. Сеть «Ниеншанц-Хоум» работает с лета 2005 года, является проектом компании "Ниеншанц-телеком" и действует в Невском и Калининском и Красногвардейск
