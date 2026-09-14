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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201030
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Шпедер Андрей

СОБЫТИЯ


14.09.2026 Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения 1
09.07.2009 Абоненты SkyNet под защитой Eset NOD32 1
26.05.2008 Интернет-рынок Петербурга: разгорается маркетинговая война 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шпедер Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Дженерал ДейтаКомм 7 1
ПиН Групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 1
Unet - Юнет Коммуникейшн 4 1
Новые коммуникации 1 1
ПиН Групп - Pin Group 5 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
ESET - ESET Software 1163 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1920 1
Анлим-ИТ 2 1
Ниеншанц 124 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
ВестКолл - WestCall - ВинЛинк 90 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 117 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Элтел Нетворкс 57 1
ПиН Групп - Ниеншанц Хоум 54 1
ПиН Групп - Ниеншанц Телеком 8 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18200 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 534 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 979 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13556 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9989 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3912 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3981 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 735 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6765 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13032 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5009 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12369 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8725 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2268 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9832 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1091 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3397 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7949 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 758 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4698 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2226 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2192 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29828 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1436 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12952 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13496 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7566 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 72 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3236 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4532 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8724 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 113 1
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 577 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
C/C++ - Язык программирования 900 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Седов Дмитрий 2 1
Шведов Сергей 4 1
Изотов Денис 1 1
Кулибанова Виктория 3 1
Агафонов Константин 2 1
Симакина Анастасия 4 1
Фрейдкин Алексей 1 1
Фрейдкин Александр 3 1
Петров Дмитрий 80 1
Кусков Денис 221 1
Новиков Дмитрий 41 1
Куликов Денис 27 1
Табачук Алина 6 1
Бобов Игорь 6 1
Паснюк Елена 6 1
Николаева Татьяна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19673 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1469 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 1
Швеция - Королевство 3792 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2873 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3367 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1381 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3166 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5783 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12391 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5825 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21885 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7076 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6212 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 264 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 801 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53862 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8934 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18291 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6775 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5666 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1862 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2849 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8654 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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