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Skynet
УПОМИНАНИЯ
|20.02.2021
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Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве
Резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково» — ООО «Институт развития цифровой экономики», выпустил новую версию цифровой платформы распознавания образов «СкайНет Энжн» (SkyNet Engine) с использованием технологий искусственного интеллекта. Специалисты компании существенно увеличили скорость и точность распознавания товаров на полках магазинов по фото непосредст
|09.07.2009
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Абоненты SkyNet под защитой Eset NOD32
Компания Eset сообщила о запуске сервиса антивирусной защиты Eset NOD32 для абонентов интернет-провайдера Санкт-Петербурга SkyNet. Сеть SkyNet, построенная на базе передовых технологий оптоволоконной связи, покрывает шесть районов города – Фрунзенский, Красносельский, Выборгский, Приморский, Невский и Калини
|17.09.2008
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Dr.Web AV-Desk защитит абонентов SkyNet
Компания SkyNet вошла в список петербургских провайдеров, обеспечивших защиту абонентов своих сетей от вирусов и спама с помощью интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk. Среди провайдеров, предоставляющих услуг
|08.11.2007
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SkyNet приобрел абонентов HomeForce
Домашняя сеть SkyNet продолжает укреплять свои позиции на питерском рынке высокоскоростного доступа в интернет. Компании удалось заключить договор с провайдером HomeForce, предоставляющим услуги в Приморском
|22.10.2007
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SkyNet начал работу в Выборгском районе Петербурга
Петербургский оператор домашних сетей SkyNet заключил договор с сетью «Медианет» и, таким образом, вышел на рынок высокоскоростного доступа в интернет в Выборгском районе Петербурга. После завершения необходимых юридических формаль
|17.08.2007
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SkyNet получит 1 тыс. абонентов NetForce
Домашняя сеть SkyNet заключила партнерское соглашение с сетью NetForce. По результатам данного соглашения абонентская база NetForce в Невском районе переходит к SkyNet. Как сообщают в NetForce, сеть п
|30.01.2007
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Количество абонентов сети Skynet превысило 9 тыс.
Количество абонентов петербургской домашней сети Skynet превысило 9 тыс. Таким образом, абонентская база компании выросла в 5 раз. По данным компании, в 2006 г. к сети было подключено в три раза больше домов, чем в 2005 г. В данный момент ком
|10.01.2007
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SkyNet запустил IP TV
Петербургский провайдер SkyNet, занимающийся развитием собственной домашней сети, запустил в тестовую эксплуатацию сервис IP-TV. В данный момент абонентам SkyNet доступны каналы ОРТ, НТВ, MTV, ТНТ и «Спорт». В
|13.04.2005
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SkyNet оштрафовали за незаконное предпринимательство
По информации CNews, в офисе оператора «Кузбасская сотовая связь» (КСС), работающего в стандарте CDMA-450 под брендом SkyNet, был проведен обыск и изъятие документов. Сегодня стало известно, что оператору придется уплатить штраф в размере 1,2 млн. руб. Как сообщал CNews ранее, против SkyNet возбуждено у
|15.02.2002
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Бельгийский Skynet приобрел ThePush.be
Бельгийский интернет-провайдер Skynet сообщил, что он приобрел компанию по передаче электронных сообщений ThePush.be. Skynet, подразделение оператора Belgacom, заявил, что он не раскроет сумму сделки. ThePush.be отпра
Skynet и организации, системы, технологии, персоны:
|Кусков Денис 221 3
|Петров Дмитрий 65 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Кузнецов Андрей 74 2
|Новиков Дмитрий 41 2
|Крылов Александр 10 2
|Нестеров Александр 32 2
|Чапчаев Андрей 55 2
|Шпедер Андрей 2 2
|Аз-Зари Хусейн 24 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
|Малис Александр 157 1
|Усманов Алишер 301 1
|Солодовников Денис 107 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 366 1
|Наместников Юрий 40 1
|Филиппов Максим 50 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Гук Андрей 35 1
|Врублевский Андрей 7 1
|Умаров Михаил 56 1
|Андреева Екатерина 48 1
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Шабуров Олег 12 1
|Припачкин Юрий 66 1
|Гришин Алексей 27 1
|Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
|Четвертнев Илья 11 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Проколов Роман 48 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Щербович Илья 10 1
|Николаев Виталий 6 1
|Горохов Дмитрий 7 1
|Куликов Денис 27 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Лебедев Олег 16 1
|Табачук Алина 6 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 622 1
|Stevens Institute of Technology - Технологический институт Стивенса 2 1
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