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Индексная книга (каталог) CNews*
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Skynet


УПОМИНАНИЯ


20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве

Резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково» — ООО «Институт развития цифровой экономики», выпустил новую версию цифровой платформы распознавания образов «СкайНет Энжн» (SkyNet Engine) с использованием технологий искусственного интеллекта. Специалисты компании существенно увеличили скорость и точность распознавания товаров на полках магазинов по фото непосредст
09.07.2009 Абоненты SkyNet под защитой Eset NOD32

Компания Eset сообщила о запуске сервиса антивирусной защиты Eset NOD32 для абонентов интернет-провайдера Санкт-Петербурга SkyNet. Сеть SkyNet, построенная на базе передовых технологий оптоволоконной связи, покрывает шесть районов города – Фрунзенский, Красносельский, Выборгский, Приморский, Невский и Калини
17.09.2008 Dr.Web AV-Desk защитит абонентов SkyNet

Компания SkyNet вошла в список петербургских провайдеров, обеспечивших защиту абонентов своих сетей от вирусов и спама с помощью интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk. Среди провайдеров, предоставляющих услуг
08.11.2007 SkyNet приобрел абонентов HomeForce

Домашняя сеть SkyNet продолжает укреплять свои позиции на питерском рынке высокоскоростного доступа в интернет. Компании удалось заключить договор с провайдером HomeForce, предоставляющим услуги в Приморском
22.10.2007 SkyNet начал работу в Выборгском районе Петербурга

Петербургский оператор домашних сетей SkyNet заключил договор с сетью «Медианет» и, таким образом, вышел на рынок высокоскоростного доступа в интернет в Выборгском районе Петербурга. После завершения необходимых юридических формаль
17.08.2007 SkyNet получит 1 тыс. абонентов NetForce

Домашняя сеть SkyNet заключила партнерское соглашение с сетью NetForce. По результатам данного соглашения абонентская база NetForce в Невском районе переходит к SkyNet. Как сообщают в NetForce, сеть п
30.01.2007 Количество абонентов сети Skynet превысило 9 тыс.

Количество абонентов петербургской домашней сети Skynet превысило 9 тыс. Таким образом, абонентская база компании выросла в 5 раз. По данным компании, в 2006 г. к сети было подключено в три раза больше домов, чем в 2005 г. В данный момент ком
10.01.2007 SkyNet запустил IP TV

Петербургский провайдер SkyNet, занимающийся развитием собственной домашней сети, запустил в тестовую эксплуатацию сервис IP-TV. В данный момент абонентам SkyNet доступны каналы ОРТ, НТВ, MTV, ТНТ и «Спорт». В

13.04.2005 SkyNet оштрафовали за незаконное предпринимательство

По информации CNews, в офисе оператора «Кузбасская сотовая связь» (КСС), работающего в стандарте CDMA-450 под брендом SkyNet, был проведен обыск и изъятие документов. Сегодня стало известно, что оператору придется уплатить штраф в размере 1,2 млн. руб. Как сообщал CNews ранее, против SkyNet возбуждено у
15.02.2002 Бельгийский Skynet приобрел ThePush.be

Бельгийский интернет-провайдер Skynet сообщил, что он приобрел компанию по передаче электронных сообщений ThePush.be. Skynet, подразделение оператора Belgacom, заявил, что он не раскроет сумму сделки. ThePush.be отпра

Публикаций - 52, упоминаний - 52

Skynet и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - КТС - Комплексные телекоммуникационные системы - КСС - Кузбасская сотовая связь 24 10
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 6
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 5
Microsoft Corporation 24884 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8927 4
Цифра ГК 2484 4
Элтел Нетворкс 57 4
Ниеншанц Хоум 53 4
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 4
Ростелеком 9967 3
МегаФон 9339 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13312 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
Google LLC 11977 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 3
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 73 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2974 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5050 2
Dr.Web - Доктор Веб 1261 2
Amazon Inc - Amazon.com 3053 2
Apple Inc 12294 2
Meta Platforms - Facebook 4471 2
ZTE Corporation 754 2
ESET - ESET Software 1137 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 476 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Ниеншанц 122 2
Micromax Systems - Микромакс системс 76 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 2
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 2
MicroMax Computer Intelligence 25 2
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7658 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 2
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Почта России ПАО 2170 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2538 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 1
Kickstarter 129 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 491 1
Газпром нефть 644 1
Volkswagen Audi Group 218 1
Абрау-Дюрсо 20 1
Miele - Миле 134 1
Ferrari NV 157 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Dyson 128 1
Hansa - Ханса 114 1
Arianespace 85 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Thales Systemes Aeroportes SA 1 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Mars Incorporated 16 1
Mars Kazakhstan 2 1
Жилкомсервис 8 1
Interscope Records 8 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 10 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2826 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12124 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3238 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4989 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4450 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3366 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 133 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 611 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 6
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2269 13
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3689 2
Microsoft Windows 15944 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 3
Google Android 14317 2
Apple iOS 7991 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1134 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 2
Dr.Web AV-Desk 147 2
Яндекс Agnitum Outpost 49 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 2
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4735 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 2
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 2
ИРЦЭ - Optimum SkyNet Engine for Retail - Оптимум СкайНет Энжн 4 2
C/C++ - Язык программирования 792 2
Google YouTube - Видеохостинг 2821 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 795 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7184 1
Microsoft Surface - Планшет 433 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1842 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Apple Siri - Голосовой помощник 403 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 294 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 108 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1851 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 97 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 304 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 43 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Tumblr 42 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 1
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 15 1
Apple II 54 1
Кусков Денис 221 3
Петров Дмитрий 65 2
Брюквин Юрий 299 2
Кузнецов Андрей 74 2
Новиков Дмитрий 41 2
Крылов Александр 10 2
Нестеров Александр 32 2
Чапчаев Андрей 55 2
Шпедер Андрей 2 2
Аз-Зари Хусейн 24 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
Малис Александр 157 1
Усманов Алишер 301 1
Солодовников Денис 107 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 366 1
Наместников Юрий 40 1
Филиппов Максим 50 1
Солодовников Алексей 20 1
Гук Андрей 35 1
Врублевский Андрей 7 1
Умаров Михаил 56 1
Андреева Екатерина 48 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Шабуров Олег 12 1
Припачкин Юрий 66 1
Гришин Алексей 27 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
Четвертнев Илья 11 1
Панкратова Оксана 42 1
Проколов Роман 48 1
Астафьева Ирина 37 1
Щербович Илья 10 1
Николаев Виталий 6 1
Горохов Дмитрий 7 1
Куликов Денис 27 1
Внедорожный Петр 20 1
Лебедев Олег 16 1
Табачук Алина 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17912 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52654 8
Россия - СФО - Кемеровская область 946 8
Европа 24413 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13417 6
Беларусь - Белоруссия 5854 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1586 5
Украина 7681 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 5
Казахстан - Республика 5662 4
Швеция - Королевство 3647 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7765 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4088 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1307 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1283 3
Финляндия - Финляндская Республика 3629 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1233 3
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 3
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3228 3
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1531 3
Узбекистан - Республика 1789 3
Грузия 1256 3
Латвия - Латвийская Республика 821 3
Молдавия - Республика Молдова 715 3
Япония 13380 2
Дания - Королевство 1310 2
Норвегия - Королевство 1814 2
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1410 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1162 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14272 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 723 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1559 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1890 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5900 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5044 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 5
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6573 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5039 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4788 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5266 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30348 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11160 2
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