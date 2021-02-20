Компания Eset сообщила о запуске сервиса антивирусной защиты Eset NOD32 для абонентов интернет-провайдера Санкт-Петербурга SkyNet . Сеть SkyNet , построенная на базе передовых технологий оптоволоконной связи, покрывает шесть районов города – Фрунзенский, Красносельский, Выборгский, Приморский, Невский и Калини

Компания SkyNet вошла в список петербургских провайдеров, обеспечивших защиту абонентов своих сетей от вирусов и спама с помощью интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk. Среди провайдеров, предоставляющих услуг

Домашняя сеть SkyNet продолжает укреплять свои позиции на питерском рынке высокоскоростного доступа в интернет. Компании удалось заключить договор с провайдером HomeForce, предоставляющим услуги в Приморском

Петербургский оператор домашних сетей SkyNet заключил договор с сетью «Медианет» и, таким образом, вышел на рынок высокоскоростного доступа в интернет в Выборгском районе Петербурга. После завершения необходимых юридических формаль

Домашняя сеть SkyNet заключила партнерское соглашение с сетью NetForce. По результатам данного соглашения абонентская база NetForce в Невском районе переходит к SkyNet . Как сообщают в NetForce, сеть п