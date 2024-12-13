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Altcraft Альткрафт



13.12.2024 Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
04.10.2022 ИТ-интегратор NOVARDIS и провайдер платформы по автоматизации маркетинга Altcraft объявили о сотрудничестве 1
12.05.2022 «Иннодата» и Altcraft начинают совместную работу в области управления клиентскими данными 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Altcraft и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Инлексис - Inleksys 2 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 1
enKod - энКод 3 1
Rubbles - Раблз 33 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
Иннодата - Innodata 22 1
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Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
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АльфаСтрахование СГ 320 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 91 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
CRM - aCRM Аналитическая - CRM аналитика 40 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 18 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2365 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Altcraft Platform - Altcraft Marketing - омниканальная платформа автоматизации digital-маркетинга и коммуникаций 3 2
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
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Сергиенко Александр 13 1
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Ройтенберг Марк 16 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
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ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
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Германия - Федеративная Республика 12682 1
Хорватия - Республика 272 1
Кипр - Республика 550 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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