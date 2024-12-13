Altcraft Альткрафт
Altcraft и организации, системы, технологии, персоны:
|NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Тарханов Павел 2 1
|Муравьева Наталья 4 1
|Никифорова Элеонора 2 1
|Макеев Дмитрий 18 1
|Гатин Руслан 1 1
|Чумаченко Денис 1 1
|Сергиенко Александр 13 1
|Загороднюк Илья 1 1
|Ройтенберг Марк 16 1
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