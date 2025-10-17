«Единый ЦУПИС» внедрил Altcraft Platform при поддержке Novardis

В 2025 г. «Единый ЦУПИС» при поддержке системного интегратора Novardis внедрил платформу автоматизации маркетинга Altcraft Platform. Проект длился полгода, с декабря 2024 г. по июнь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Novardis.

«Единый ЦУПИС» – платежный сервис в регулируемой индустрии развлечений, обслуживающий 19 млн уникальных идентифицированных клиентов и 25 млн кошельков клиентов российских букмекерских контор и Национальной Лотереи по всей России.

Altcraft Platform автоматизирует ключевые маркетинговые процессы – от сегментации и настройки кампаний до анализа эффективности. Платформу можно развернуть как в облаке, так и on-premise – такой вариант обеспечивает соблюдение высоких стандартов информационной безопасности, что особенно важно для рынка финансовых услуг.

В рамках проекта специалисты Novardis совместно с экспертами «Единого ЦУПИС» разработали архитектуру решения, выполнили настройку платформы и реализовали комплексную интеграцию с внутренними сервисами. В результате компания получила инструмент для управления коммуникациями, в том числе персонализации сообщений, что позволит улучшить клиентский опыт и оптимизировать маркетинговые процессы.

Николай Федянин, директор по маркетингу, «Единый ЦУПИС»: «Внедрение Altcraft Platform стало важным этапом в развитии CRM-маркетинга в компании. Мы снизили риски, связанные с использованием облачных решений для отправки коммуникаций, и создали инфраструктуру для большей персонализации. Решение позволяет гибко настраивать коммуникации, реализовывать сложные сценарии взаимодействия через разные каналы и вести статистику по всем коммуникациям в одном интерфейсе».

Константин Шабаков, архитектор маркетинговых систем, Novardis: «Мы ценим доверие «Единого ЦУПИС» и рады, что наши компетенции в области внедрения маркетинговых платформ нашли применение на рынке. Уверены, что этот проект станет основой для долгосрочного сотрудничества и откроет перспективы для реализации других инициатив в сфере игр и развлечений».

Владислав Габуда, ведущий менеджер по работе с клиентами и партнерами, Altcraft: «Ключевыми требованиями «Единого ЦУПИС» к платформе были полный контроль данных и их высокая доступность, поэтому CDP Altcraft была развернута в формате on-premise. Это обеспечило высокий уровень безопасности, гибкость и независимость в работе с данными. Мы сопровождали проект на всех этапах и готовы поддерживать «Единый ЦУПИС» в реализации будущих задач».