Altcraft Platform Altcraft Marketing омниканальная платформа автоматизации digital-маркетинга и коммуникаций


Altcraft Platform – платформа для автоматизации маркетинговых задач. Она позволяет объединять данные о клиенте в едином профиле, выстраивать и автоматизировать омниканальные коммуникации, маркетинговые кампании и анализировать результаты. Платформа позволяет сегментировать базу контактов по накопленным и объединенным данным, а также обогащать их за счет внешних источников информации. Платформа настраивается под индивидуальные задачи заказчика и имеет потенциал для расширения функционала.

СОБЫТИЯ

17.10.2025 «Единый ЦУПИС» внедрил Altcraft Platform при поддержке Novardis 1
04.10.2022 ИТ-интегратор NOVARDIS и провайдер платформы по автоматизации маркетинга Altcraft объявили о сотрудничестве 1
12.05.2022 «Иннодата» и Altcraft начинают совместную работу в области управления клиентскими данными 1
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1

