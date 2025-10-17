Altcraft Platform – платформа для автоматизации маркетинговых задач. Она позволяет объединять данные о клиенте в едином профиле, выстраивать и автоматизировать омниканальные коммуникации, маркетинговые кампании и анализировать результаты. Платформа позволяет сегментировать базу контактов по накопленным и объединенным данным, а также обогащать их за счет внешних источников информации. Платформа настраивается под индивидуальные задачи заказчика и имеет потенциал для расширения функционала.