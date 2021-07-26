Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196158
ИКТ 15119
Организации 11638
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26879
Персоны 85583
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Mindbox Letteros

Mindbox Letteros

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1
27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Mindbox Letteros и организации, системы, технологии, персоны:

Mindbox - Майндбокс 29 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 14 1
ЮР-ЛИ - UR-LI 3 1
Andata - Андата 8 1
Ростелеком 10819 1
SAP SE 5564 1
Yandex - Яндекс 9048 1
Эвотор - Evotor 226 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Кировский завод 37 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 249 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ЦИАН - CIAN 185 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 363 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5901 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22664 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 320 1
MarTech - A/B-тестирование 94 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3201 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5172 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1288 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1938 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4632 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6113 1
Yoloco 4 1
Mindbox Mailganer - email marketing automation platform - сервис емейл-рассылок 1 1
МИК - Московский акселератор 36 1
Mindbox Mailfit 1 1
Altcraft Platform - Altcraft Marketing - омниканальная платформа автоматизации digital-маркетинга и коммуникаций 4 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 1
IT-Rev - АйТи Революшн - RevGames 3 1
Фурсин Алексей 158 1
Горник Александр 5 1
Кожемякин Даниил 1 1
Терентьев Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5073 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 107 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще