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Mindbox Letteros
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.07.2021
|Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1
|27.05.2021
|Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1
Mindbox Letteros и организации, системы, технологии, персоны:
|Mindbox - Майндбокс 29 1
|Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 14 1
|ЮР-ЛИ - UR-LI 3 1
|Andata - Андата 8 1
|Ростелеком 10819 1
|SAP SE 5564 1
|Yandex - Яндекс 9048 1
|Эвотор - Evotor 226 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Горник Александр 5 1
|Кожемякин Даниил 1 1
|Терентьев Михаил 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163944 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 1
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