Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит

«Авито Подработка» и «Додо Пицца»: в 2025 году спрос бизнеса на подработку в общепите вырос вдвое ы повышенной нагрузки», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». «Чаще всего в «Додо Пицца» открыты позиции пиццамейкеров, кассиров и курьеров. Здесь можно легко и быстро ст

Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ Международная сеть пиццерий Dodo Brands завершила внедрение кадрового электронного документооборота на базе платформы ELMA365. В рамках проекта, реализованного интегратором AUXO, была создана единая цифровая система управ

Dodo Brands внедрила систему управления знаниями Minerva Knowledge Компания Dodo Brands, объединяющая такие бренды, как «Додо Пицца» и «Дринкит», внедрила систему управления знаниями Minerva Knowledge. Работа в нов

Dodo Engineering в 2,5 раза ускорила обслуживание и ремонт оборудования с помощью Naumen Service Desk ering, ИТ-команда Dodo Brands, автоматизировала процессы ремонта и замены оборудования в пиццериях «Додо Пицца» на базе ITSM-системы Naumen Service Desk. Сегодня через систему обрабатывают обра

Теперь россияне могут заказать пиццу в «Додо Пицца» голосом овой и первой в России функции – заказ пиццы голосом через Telegram-бота. Теперь пользователи могут оформить заказ, просто отправив голосовое сообщение. Об этом CNews сообщили представители компании «Додо Пицца». Новая функция доступна в тестовом формате в Telegram-боте и обеспечивает оформление заказа без необходимости загрузки приложения. Бот работает на доставку, а в меню пока только хит

Dodo Brands автоматизировала ключевые финансовые процессы на платформе Optimacros брендовый франчайзинговый оператор из Сыктывкара, развивающий международную сеть ресторанов группы «Додо Пицца» и сеть кофеен «Дринкит», завершил проект автоматизации ключевых финансовых процес

Сеть «Додо Пицца» первой внедрила ИИ для анализа качества собеседований и борьбы с кадровым голодом Корпоративная розничная сеть «Додо Пицца» объявила о внедрении технологий аудио- и видеоаналитики в процесс подбора кадров. Благодаря российской системе SteadyControl за месяц компания оцифровала 135 собеседований и получил

«Додо Пицца» внедряет ИИ в пиццерии для улучшения обслуживания гостей В апреле 2024 г. сеть «Додо Пицца» подвела итоги внедрения видео- и аудиоаналитики в пиццериях. Технология российской ИТ-компаниеи SteadyControl оставила больше 630 тыс. оценок о работе сотрудников и изучила около 50

Dodo Brands внедрил систему международного ЭДО благодаря сервисам SimpSign и УЦ «Газинформсервис» аничного ЭДО SimpSign. Сервис предлагает для своих клиентов юридически значимый ЭДО с контрагентами из Казахстана. Одним из первых кто подключился к сервису международного ЭДО SimpSign стала компания Dodo Brands, изначально взявшая путь инновационного построения бизнеса. «Мы рады быть одними из первых, кто внедрил международный ЭДО SimpSign в своей компании, – отметил представитель Dodo

Сеть ресторанов «Додо пицца» ускорила работу горячей линии после перехода на Naumen Contact Center SaaS Международная сеть ресторанов «Додо пицца» завершила перевод контактного центра на российскую облачную платформу Naumen Contact Center SaaS. Решение заменило продукт иностранной ИТ-компании Enghouse. С помощью новой системы

Group-IB обнаружила новые поддельные ресурсы популярных пиццерий сайтов-клонов — за май-июль было заблокировано 158 фишинговых сайтов. Примерный ущерб для клиентов «Додо пиццы» составил 2,79 млн руб. В компании «Папа Джонс» ущерб от мошенников оценили в 1,5

«РТК-Солар»: мошенники использовали бренды «Красное и белое» и «Додо пицца» для хищения денег у граждан За прошедшие два месяца команда «РТК-Солар» обнаружила более 2000 вредоносных доменов, которые использовались злоумышленниками для массированного фишинга от имени брендов «Красное и белое» и «Додо пицца». Под предлогом получения пиццы или бутылки вина всего за один рубль карта жертвы привязывалась к несуществующему платному сервису с регулярным списанием средств. В настоящее время а

Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft 4 млн руб. в год. На сегодняшний день система уже работает в 50 ресторанах компании. Сеть пиццерий «Додо пицца» входит в состав компании Dodo Brands. Успешная работа пиццерий зависит от множест

Россияне открыли в Китае «пиццерию будущего» с управлением через облако Пиццерия в облаке Российский сервис «Додо Пицца» открыл в Китае так называемую «пиццерию будущего». Заведение располагается в городе Ханчжоу. Одна из его особенностей заключается в том, что оплата заказов производится через прилож

Додо Пицца: Облака выводят вчерашние стартапы на мировые рынки ственные разработки Основа бизнеса компании – информационная система Dodo IS, которую разработчики «Додо Пиццы» создавали с нуля собственными руками. Эта идея, реализованная в виде веб-сервиса,

«Додо Пицца» оптимизировала обслуживание клиентов с помощью платформы Oktell тема была настроена таким образом, чтобы инициировать пропущенные вызовы в часы пик. Представители «Додо Пиццы» обратили внимание на то, что долгое прослушивание мелодии у многих вызывает диско

Пицца как облачный сервис: российская сеть завоевывает мир получают все франчайзи, – это доступ к уникальной системе Dodo IS — ключевому ингредиенту бизнеса «Додо Пиццы». Dodo IS — это информационная система, полностью интегрированная с клиентским сай