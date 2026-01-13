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Додо Пицца DoDo Pizza Dodo Brands Додо Франчайзинг Dodo Engineering Додо Инжиниринг Дринкит

Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит

«Додо Пицца» — российская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на пицце. По состоянию на июль 2023 года у компании 841 пиццерия в России и 90 — в 17 других странах (Казахстан, Таджикистан, Великобритания, Германия, Нигерия, Вьетнам, Китай, Эстония, Литва, Румыния, Словения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ и Польша).

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13.01.2026 «Авито Подработка» и «Додо Пицца»: в 2025 году спрос бизнеса на подработку в общепите вырос вдвое

ы повышенной нагрузки», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». «Чаще всего в «Додо Пицца» открыты позиции пиццамейкеров, кассиров и курьеров. Здесь можно легко и быстро ст
22.12.2025 Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ

Международная сеть пиццерий Dodo Brands завершила внедрение кадрового электронного документооборота на базе платформы ELMA365. В рамках проекта, реализованного интегратором AUXO, была создана единая цифровая система управ
18.06.2025 Dodo Brands внедрила систему управления знаниями Minerva Knowledge

Компания Dodo Brands, объединяющая такие бренды, как «Додо Пицца» и «Дринкит», внедрила систему управления знаниями Minerva Knowledge. Работа в нов
29.05.2025 Dodo Engineering в 2,5 раза ускорила обслуживание и ремонт оборудования с помощью Naumen Service Desk

ering, ИТ-команда Dodo Brands, автоматизировала процессы ремонта и замены оборудования в пиццериях «Додо Пицца» на базе ITSM-системы Naumen Service Desk. Сегодня через систему обрабатывают обра
25.03.2025 Теперь россияне могут заказать пиццу в «Додо Пицца» голосом

овой и первой в России функции – заказ пиццы голосом через Telegram-бота. Теперь пользователи могут оформить заказ, просто отправив голосовое сообщение. Об этом CNews сообщили представители компании «Додо Пицца». Новая функция доступна в тестовом формате в Telegram-боте и обеспечивает оформление заказа без необходимости загрузки приложения. Бот работает на доставку, а в меню пока только хит
11.02.2025 Dodo Brands автоматизировала ключевые финансовые процессы на платформе Optimacros

брендовый франчайзинговый оператор из Сыктывкара, развивающий международную сеть ресторанов группы «Додо Пицца» и сеть кофеен «Дринкит», завершил проект автоматизации ключевых финансовых процес
31.07.2024 Сеть «Додо Пицца» первой внедрила ИИ для анализа качества собеседований и борьбы с кадровым голодом

Корпоративная розничная сеть «Додо Пицца» объявила о внедрении технологий аудио- и видеоаналитики в процесс подбора кадров. Благодаря российской системе SteadyControl за месяц компания оцифровала 135 собеседований и получил
07.05.2024 «Додо Пицца» внедряет ИИ в пиццерии для улучшения обслуживания гостей

В апреле 2024 г. сеть «Додо Пицца» подвела итоги внедрения видео- и аудиоаналитики в пиццериях. Технология российской ИТ-компаниеи SteadyControl оставила больше 630 тыс. оценок о работе сотрудников и изучила около 50
18.03.2024 Dodo Brands внедрил систему международного ЭДО благодаря сервисам SimpSign и УЦ «Газинформсервис»

аничного ЭДО SimpSign. Сервис предлагает для своих клиентов юридически значимый ЭДО с контрагентами из Казахстана. Одним из первых кто подключился к сервису международного ЭДО SimpSign стала компания Dodo Brands, изначально взявшая путь инновационного построения бизнеса. «Мы рады быть одними из первых, кто внедрил международный ЭДО SimpSign в своей компании, – отметил представитель Dodo

29.08.2023 Сеть ресторанов «Додо пицца» ускорила работу горячей линии после перехода на Naumen Contact Center SaaS

Международная сеть ресторанов «Додо пицца» завершила перевод контактного центра на российскую облачную платформу Naumen Contact Center SaaS. Решение заменило продукт иностранной ИТ-компании Enghouse. С помощью новой системы

29.09.2022 Group-IB обнаружила новые поддельные ресурсы популярных пиццерий

сайтов-клонов — за май-июль было заблокировано 158 фишинговых сайтов. Примерный ущерб для клиентов «Додо пиццы» составил 2,79 млн руб. В компании «Папа Джонс» ущерб от мошенников оценили в 1,5

12.09.2022 «РТК-Солар»: мошенники использовали бренды «Красное и белое» и «Додо пицца» для хищения денег у граждан

За прошедшие два месяца команда «РТК-Солар» обнаружила более 2000 вредоносных доменов, которые использовались злоумышленниками для массированного фишинга от имени брендов «Красное и белое» и «Додо пицца». Под предлогом получения пиццы или бутылки вина всего за один рубль карта жертвы привязывалась к несуществующему платному сервису с регулярным списанием средств. В настоящее время а
01.03.2021 Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft

4 млн руб. в год. На сегодняшний день система уже работает в 50 ресторанах компании. Сеть пиццерий «Додо пицца» входит в состав компании Dodo Brands. Успешная работа пиццерий зависит от множест
10.05.2019 Россияне открыли в Китае «пиццерию будущего» с управлением через облако

Пиццерия в облаке Российский сервис «Додо Пицца» открыл в Китае так называемую «пиццерию будущего». Заведение располагается в городе Ханчжоу. Одна из его особенностей заключается в том, что оплата заказов производится через прилож
29.03.2019 Додо Пицца: Облака выводят вчерашние стартапы на мировые рынки

ственные разработки Основа бизнеса компании – информационная система Dodo IS, которую разработчики «Додо Пиццы» создавали с нуля собственными руками. Эта идея, реализованная в виде веб-сервиса,
20.03.2017 «Додо Пицца» оптимизировала обслуживание клиентов с помощью платформы Oktell

тема была настроена таким образом, чтобы инициировать пропущенные вызовы в часы пик. Представители «Додо Пиццы» обратили внимание на то, что долгое прослушивание мелодии у многих вызывает диско
14.04.2016 Пицца как облачный сервис: российская сеть завоевывает мир

получают все франчайзи, – это доступ к уникальной системе Dodo IS — ключевому ингредиенту бизнеса «Додо Пиццы». Dodo IS — это информационная система, полностью интегрированная с клиентским сай
27.07.2015 «Альфа-Информ» модернизировал контакт-центр «Додо Пицца»

Компания «Альфа-Информ» модернизировала контакт-центр сети «Додо Пицца». На момент начала проекта колл-центр международной сети умных пиццерий работал на базе виртуальной АТС, функционал которой не устраивал заказчика. Большинство задач выполнялось в ру

Публикаций - 71, упоминаний - 94

Додо Пицца и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9140 10
Microsoft Corporation 25727 8
9536 8
Telegram Group 2908 8
МегаФон 10665 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15633 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5618 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3444 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4914 6
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 194 5
Google LLC 12633 5
S8 Capital - Next Mobile - Сим Телеком - Sim Telecom 18 4
Siemens AG - Siemens Group 2669 4
Philips 2099 4
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 429 4
Mindbox - Майндбокс 32 3
Ростелеком 10895 3
VK - Mail.ru Group 3594 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 263 3
Sony 6726 3
Naumen - Наумен 748 3
Selectel - Селектел 536 3
TrueConf - ТруКонф 450 3
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 98 3
Pyrus - Пайрус 30 3
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 20 2
Optimacros - Оптимакрос 104 2
1С - Bidzaar - Бидзаар 31 2
Крайон - ранее Crayon Россия 37 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 36 2
SteadyControl - Стедиконтрол 11 2
Minervasoft - Пантеон Ай 21 2
Veeam Software 345 2
Microsoft Corporation - GitHub 1066 2
Bitfury Group 26 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1466 2
ESET - ESET Software 1161 2
Directum - Директум 1257 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1909 2
1С-Битрикс - Bitrix 669 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8783 11
ВкусВилл - Избёнка 214 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2403 6
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 5
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 5
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 5
Роснефть НК - нефтяная компания 559 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 614 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1610 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1222 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1875 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 3
Bayer AG - Байер 85 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 135 2
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 2
Papa John’s - Папа Джонс 19 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 2
ГПБ - Газпромбанк 1264 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1280 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1889 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 569 2
Альфа-Банк 1967 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 313 2
Русагро Группа Компаний 378 2
Газпром нефть 718 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 151 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 148 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13699 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2320 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4936 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2331 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5618 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5609 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3059 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6516 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2059 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5403 2
Федеральное казначейство России 1941 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3852 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2867 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3190 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2125 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 393 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1590 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2839 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ФРИИ Инвест 11 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 453 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 50 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24251 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25967 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22041 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18022 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13883 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27268 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6927 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8191 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11733 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9254 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6214 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8568 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5976 7
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1135 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12119 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34603 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12149 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13551 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33289 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9354 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9243 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2741 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6199 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4476 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12859 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3100 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13819 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5135 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12797 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7774 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2668 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13157 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4223 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9421 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16045 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26191 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3975 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7396 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 752 8
Додо Пицца - Dodo IS - Додо ИС 8 8
Microsoft Azure 1521 6
Apple iOS 8552 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6217 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 216 4
ELMA 365 Low-code BPM 179 3
Google YouTube - Видеохостинг 2991 3
Google Android 15185 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 727 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 3
Kaspersky Polys Voting Machine 17 3
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 2
OpenAI - ChatGPT 697 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 279 2
FreePik 1813 2
SteadyControl HoReCa 4 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1565 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 755 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 219 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 357 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 362 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1510 2
Телефонные Системы - IP ATC Oktell 36 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3542 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 229 2
WaveAccess - myQuiz - МайКвиз 6 1
Atlassian - Confluence 182 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 29 1
Legium - Легиум 4 1
Redmine 22 1
JetBrains - TeamCity 21 1
Selectel ЦОД 26 1
Mindbox Mailganer - email marketing automation platform - сервис емейл-рассылок 1 1
Mindbox Mailfit 1 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 256 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 63 1
Овчинников Федор 5 5
Сазонов Александр 13 3
Галкина Татьяна 49 2
Горник Александр 5 2
Махлин Дмитрий 121 2
Мирилашвили Вячеслав 20 2
Даббах Арсений 22 2
Медведовский Алексей 2 2
Лебеденко Дмитрий 3 2
Лифанова Анна 2 2
Путин Владимир 3449 2
Левиев Лев 31 2
Андронов Александр 1 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Егоров Сергей 18 1
Королев Илья 23 1
Лемякина Анна 17 1
Петухов Денис 50 1
Нальский Максим 53 1
Андреев Максим 41 1
Ковшикова Мария 1 1
Канаев Алексей 4 1
Зобнин Алексей 17 1
Круглов Александр 12 1
Вураско Александр 47 1
Александров Виталий 16 1
Закордонец Александр 10 1
Варення Александр 1 1
Белоцерковский Александр 1 1
Власов Максим 24 1
Козлова Дарья 41 1
Леонтьев Евгений 7 1
Денисов Степан 2 1
Шойгу Ксения 4 1
Михайловская Ольга 1 1
Титаренко Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47395 12
Казахстан - Республика 6017 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54572 9
Европа 24917 7
Германия - Федеративная Республика 13176 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14787 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19018 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19439 5
Беларусь - Белоруссия 6264 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8515 4
Франция - Французская Республика 8151 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2275 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 228 4
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 236 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13782 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1243 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 901 3
Нидерланды 3733 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1029 3
Румыния 753 3
Тунис - Тунисская Республика 171 3
Армения - Республика 2437 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1410 2
Россия - СФО - Новосибирск 4851 2
Узбекистан - Республика 1989 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
Литва - Литовская Республика 672 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 287 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1766 1
Румыния - Брашов 4 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 53 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5468 1
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Китай - Шаньдун - Яньтай 3 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4187 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3427 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2516 1
Земля - планета Солнечной системы 10841 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53176 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33526 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15944 10
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8872 8
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2301 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3040 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5544 6
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11532 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12244 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1655 5
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1118 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2860 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6564 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5437 4
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6131 4
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3780 3
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8035 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 824 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3556 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 204 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 393 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8780 2
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Vc.ru - Виси.ру 42 2
Forbes - Форбс 987 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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