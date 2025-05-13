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Yoloco



13.05.2025 Объем рынка блогеров в России в 2024 году достиг порядка 60 млрд рублей 1
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1
20.10.2020 Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots 1
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Yoloco и организации, системы, технологии, персоны:

SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 2
Microsoft Corporation 24814 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
Онлайн патент - Online Patent 19 1
BenefittY - Бест-РК 5 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 7 1
Cera Group - Цера Групп 8 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
SweetCard - Свиткард 3 1
SAP SE 5326 1
Ростелеком 9892 1
Softline - Sl Soft - ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 9 1
ЮР-ЛИ - UR-LI 3 1
Dbrain - Дибрейн 26 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1064 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2491 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 1
Global Pilots 12 1
GoTech Innovation 8 1
Ckassa - Цкасса.Ру 6 1
ADV Group 5 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
Кировский завод 35 1
AngelsDeck 13 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2956 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4609 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5276 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1643 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5270 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3293 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1092 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1410 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1038 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 557 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5464 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5867 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5641 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 395 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3087 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3008 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1391 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24861 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4062 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 410 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2527 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9392 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10764 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4882 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2140 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21058 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2964 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 245 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7303 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5701 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 784 2
Startupbootcamp 11 1
Lex Borealis - Doczilla 17 1
WayBot Cleanbotics 1 1
Michelle Robotics 1 1
Altcraft Platform - Altcraft Marketing - омниканальная платформа автоматизации digital-маркетинга и коммуникаций 3 1
МИК - Московский акселератор 36 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Mindbox Letteros 2 1
IT-Rev - АйТи Революшн - RevGames 3 1
Hybrid Platform 13 1
Фурсин Алексей 157 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
Казахстан - Республика 5624 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 1
Беларусь - Белоруссия 5812 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Израиль 2751 1
Германия - Федеративная Республика 12777 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
Украина 7660 1
Испания - Королевство 3735 1
Нидерланды 3557 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Румыния 734 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Люксембург Великое Герцогство 435 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Сербия - Республика 344 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5214 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 2
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 521 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7286 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4757 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2477 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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