Онлайн патент Online Patent
OnlinePatent — цифровая система для регистрации результатов интеллектуальной деятельности
Онлайн патент и организации, системы, технологии, персоны:
|Акиншина Алина 7 7
|Волотовская Елена 35 2
|Донников Юрий 2 1
|Шаманов Евгений 1 1
|Степанов Алексей 11 1
|Савельев Андрей 9 1
|Телешев Алексей 7 1
|Шубин Андрей 4 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Солонин Спартак 31 1
|Логунов Александр 6 1
|Соколов Артем 45 1
|Турочкин Алексей 2 1
|Исаев Олег 2 1
|Михайлов Алексей 71 1
|Зиновьева Ольга 2 1
|Вайнштейн Виктор 34 1
|Зимина Ангелина 2 1
|Авакимян Анна 2 1
|Левчин Константин 3 1
|Купцова Елена 3 1
|Хамбазаров Шамиль 1 1
|Акиншина Алена 1 1
|Касимов Денис 22 1
|Зверев Александр 8 1
|Рензяев Константин 62 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1863 3
|Apps4All 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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