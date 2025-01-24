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Онлайн патент Online Patent

Онлайн патент - Online Patent

 OnlinePatent — цифровая система для регистрации результатов интеллектуальной деятельности


24.01.2025 Российский изобретатель проиграл в российском суде патентный спор с Apple 1
26.12.2024 Fork-Tech начал подготовку к формированию собственной продуктовой линейки 1
11.11.2024 Сбербанк судится с Роспатентом. Ведомство не признает оригинальность ПО банка для распознавания документов 1
27.05.2024 Softline купила создателя ПО для охраны труда 1
12.03.2024 Врач-кардиолог требует 300 миллионов у телемедицинской «дочки» Сбербанка 1
17.07.2023 Россиян завалило поддельными смартфонами и ноутбуками. Покупатель почти всегда в проигрыше 1
20.10.2020 Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots 1
18.12.2019 ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса 1
16.01.2019 Online Patent объявил о крупном обновлении платформы по управлению объектами интеллектуальной собственности 1
14.12.2018 Российский стартап по управлению патентами через интернет привлек 22 миллиона 1
16.11.2018 «Гарант» и «Онлайн патент» стали партнерами по развитию цифровых юридических сервисов в России 2
08.11.2018 Headhunter перешел на цифровое управление товарными знаками на платформе «Онлайн патент» 1
16.08.2018 Online Patent полностью автоматизировал управление портфелем товарных знаков 1
05.03.2018 Как в России зарабатывают на доменах: В зоне .РФ совершены многомиллионные продажи 1
05.10.2017 «Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ 1
10.12.2015 Softline Seed Fund докапитализирован на 102 млн руб. 1
02.10.2013 Фонд развития интернет-инициатив отобрал 50 стартапов со всей России в свой первый акселератор в Москве 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Онлайн патент и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2816 3
Microsoft Corporation 24632 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 7 1
Cera Group - Цера Групп 8 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
UVL Robotics - ЮВЛ Роботикс 2 1
Rentsoft - Рентсофт 39 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1043 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
8219 1
ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 6 1
Бубука - Bubuka 1 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Apple Inc 12106 1
Samsung Electronics 10265 1
Xiaomi 1735 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
Softline - Визитек - Visitech 11 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 2
NanduQ - Qiwi 996 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Starta Accelerator 9 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
Global Pilots 12 1
Ckassa - Цкасса.Ру 6 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
ADV Group 6 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
AngelsDeck 13 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 28 1
Алютех - Alutech - АлюминТехно 4 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
РегБлок 2 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 4
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 56 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 357 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 991 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8567 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 2
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Оповещение и уведомление - Notification 4617 2
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Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2969 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1046 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4752 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2124 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2473 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2901 1
Microsoft Office 3737 1
Startupbootcamp 11 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
Yoloco 3 1
ВТБ Бизнес 48 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
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FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Google Android 14000 1
FreePik 991 1
Apple iOS 7811 1
Linux OS 9953 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Microsoft Windows 15666 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 1
Apple - App Store 2890 1
Яндекс.Маркет 938 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4974 1
Hybrid Platform 11 1
Softline - Визитек ИСОБР - Интегрированная система обеспечения безопасности работ 5 1
Акиншина Алина 7 7
Волотовская Елена 35 2
Донников Юрий 2 1
Шаманов Евгений 1 1
Степанов Алексей 11 1
Савельев Андрей 9 1
Телешев Алексей 7 1
Шубин Андрей 4 1
Варламов Кирилл 40 1
Солонин Спартак 31 1
Логунов Александр 6 1
Соколов Артем 45 1
Турочкин Алексей 2 1
Исаев Олег 2 1
Михайлов Алексей 71 1
Зиновьева Ольга 2 1
Вайнштейн Виктор 34 1
Зимина Ангелина 2 1
Авакимян Анна 2 1
Левчин Константин 3 1
Купцова Елена 3 1
Хамбазаров Шамиль 1 1
Акиншина Алена 1 1
Касимов Денис 22 1
Зверев Александр 8 1
Рензяев Константин 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 2
Беларусь - Белоруссия 5669 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 1
США - Нью-Йорк 3098 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Украина 7611 1
Грузия 1241 1
Кипр - Республика 550 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3944 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1654 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 530 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 403 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 703 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 28 1
Европа 21772 1
Индия - Bharat 5447 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Аткарский район - Аткарск 9 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1550 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 17 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 178 1
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3546 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1564 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5973 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5736 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5524 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 804 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4146 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 18 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6917 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8040 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1863 3
Apps4All 26 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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