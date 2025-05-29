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Левчин Константин


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Ainergy и «Медиа-Тел» заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ-решений 1
21.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» расширяют стратегическое сотрудничество в области ИИ-решений 1
22.04.2024 ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group) 1
12.03.2024 Врач-кардиолог требует 300 миллионов у телемедицинской «дочки» Сбербанка 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Левчин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 142 2
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 20 1
OpenText - Micro Focus 109 1
ServiceNow 89 1
Онлайн патент - Online Patent 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 97 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 59 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1019 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68095 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31868 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14943 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10652 2
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 533 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2088 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3719 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21822 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5708 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 417 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4628 1
VeriSM 18 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3358 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 786 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4632 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 132 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5326 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20671 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1241 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 770 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 51 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3191 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 569 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 43 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 18 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 33 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 267 1
Чуканов Сергей 85 2
Михайлов Алексей 81 1
Зиновьева Ольга 2 1
Лялеко Владимир 11 1
Купцова Елена 3 1
Хамбазаров Шамиль 1 1
Молодык Владимир 11 1
Турочкин Алексей 2 1
Исаев Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8227 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4242 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 18 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7093 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1573 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10173 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7936 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6354 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9085 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7169 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6111 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9069 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1975 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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