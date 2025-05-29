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Левчин Константин
УПОМИНАНИЯ
Левчин Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 142 2
|Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 20 1
|OpenText - Micro Focus 109 1
|ServiceNow 89 1
|Онлайн патент - Online Patent 19 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 1
|Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 97 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 43 1
|ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 18 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 33 1
|Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 267 1
|Чуканов Сергей 85 2
|Михайлов Алексей 81 1
|Зиновьева Ольга 2 1
|Лялеко Владимир 11 1
|Купцова Елена 3 1
|Хамбазаров Шамиль 1 1
|Молодык Владимир 11 1
|Турочкин Алексей 2 1
|Исаев Олег 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
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