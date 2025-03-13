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ITG ИТ Парк Рус ИТ Гараж Ainergy AI BPA Аинерджи
Ainergy — AI-экосистема, которая включает в себя различные сегменты искусственного интеллекта, от нейросетей до сложных AI-платформ, и предоставляет конечным пользователям интегрированное решение. Основной продукт компании — программное решение на базе ESM-платформы SimpleOne, которое предназначено для умной автоматизации рабочих процессов и сочетает в себе как взаимодействие человека и ИИ, так и полностью автоматизированные процессы.
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|Молодык Владимир 8 8
|Чуканов Сергей 75 3
|Белов Василий 49 2
|Свидерский Евгений 31 1
|Левчин Константин 3 1
|Смирнов Андрей 52 1
|Борняков Илья 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
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