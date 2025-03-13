ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи

Ainergy — AI-экосистема, которая включает в себя различные сегменты искусственного интеллекта, от нейросетей до сложных AI-платформ, и предоставляет конечным пользователям интегрированное решение. Основной продукт компании — программное решение на базе ESM-платформы SimpleOne, которое предназначено для умной автоматизации рабочих процессов и сочетает в себе как взаимодействие человека и ИИ, так и полностью автоматизированные процессы.