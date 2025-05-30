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Медиа-тел Process Mining Office PMO


Process Mining Office (PMO) for SimpleOne– это плагин, интеллектуальный инструмент, который встроен в платформу SimpleOne и помогает анализировать, оптимизировать и автоматизировать сервисные процессы (ITSM, ESM, HR). Он использует данные о заявках, их маршрутизации и выполнении для повышения уровня обслуживания.

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 ГК «Медиа-тел» выпустила продукт Process Mining Office (PMO) для платформы SimpleOne 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Медиа-тел и организации, системы, технологии, персоны:

Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 21 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 143 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 771 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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