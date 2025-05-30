Process Mining Office (PMO) for SimpleOne– это плагин, интеллектуальный инструмент, который встроен в платформу SimpleOne и помогает анализировать, оптимизировать и автоматизировать сервисные процессы (ITSM, ESM, HR). Он использует данные о заявках, их маршрутизации и выполнении для повышения уровня обслуживания.