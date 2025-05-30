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Медиа-тел Process Mining Office PMO
Process Mining Office (PMO) for SimpleOne– это плагин, интеллектуальный инструмент, который встроен в платформу SimpleOne и помогает анализировать, оптимизировать и автоматизировать сервисные процессы (ITSM, ESM, HR). Он использует данные о заявках, их маршрутизации и выполнении для повышения уровня обслуживания.
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|ГК «Медиа-тел» выпустила продукт Process Mining Office (PMO) для платформы SimpleOne 1
Медиа-тел и организации, системы, технологии, персоны:
|Медиа-тел - Media-Tel - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 21 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 143 1
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