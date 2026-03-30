Медиа-тел Media-Tel Медиа-Майн Медиа-Байт Devoteam Group Devoteam Consulting Девотим

ООО «Медиа-тел» — российский интегратор, золотой партнер SimpleOne. Имеет опыт внедрения ITSM и ESM решений. Портфолио проектов включает в себя автоматизацию внутренних процессов, автоматизацию сервисов для внешних пользователей, управление IT-активами и конфигурациями, оптимизацию и автоматизацию административно-хозяйственной деятельности, создание и настройку порталов. Методология внедрения, основанная на гибких подходах к разработке и классических сводах знаний в области управления проектами, обеспечивает минимизацию проектных рисков и высокое качество результатов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 37 705 560 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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Публикаций - 32, упоминаний - 75