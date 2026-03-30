Получите все материалы CNews по ключевому слову
Медиа-тел Media-Tel Медиа-Майн Медиа-Байт Devoteam Group Devoteam Consulting Девотим
ООО «Медиа-тел» — российский интегратор, золотой партнер SimpleOne. Имеет опыт внедрения ITSM и ESM решений. Портфолио проектов включает в себя автоматизацию внутренних процессов, автоматизацию сервисов для внешних пользователей, управление IT-активами и конфигурациями, оптимизацию и автоматизацию административно-хозяйственной деятельности, создание и настройку порталов. Методология внедрения, основанная на гибких подходах к разработке и классических сводах знаний в области управления проектами, обеспечивает минимизацию проектных рисков и высокое качество результатов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 37 705 560 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Медиа-тел и организации, системы, технологии, персоны:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
|Чуканов Сергей 109 19
|Лялеко Владимир 18 16
|Шарипов Руслан 52 6
|Левчин Константин 6 5
|Молодык Владимир 19 3
|Володкович Вячеслав 104 2
|Солоха Антон 1 1
|Кислов Максим 3 1
|Пугачёва Елена 1 1
|Терещенко Артем 48 1
|Бердичевский Владислав 5 1
|Чурин Петр 1 1
|Шкорупеев Сергей 1 1
|Путин Владимир 3451 1
|Терещенко Денис 95 1
|Косарим Александр 8 1
|Котов Виталий 41 1
|Иванов Игорь 36 1
|Ковальчук Юрий 36 1
|Белов Василий 82 1
|Иванов Евгений 46 1
|Замощин Олег 11 1
|Никифоров Сергей 13 1
|Климова Анна 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.