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Медиа-тел Media-Tel Медиа-Майн Медиа-Байт Devoteam Group Devoteam Consulting Девотим

Медиа-тел - Media-Tel - Медиа-Майн - Медиа-Байт - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим

ООО «Медиа-тел» — российский интегратор, золотой партнер SimpleOne. Имеет опыт внедрения ITSM и ESM решений. Портфолио проектов включает в себя автоматизацию внутренних процессов, автоматизацию сервисов для внешних пользователей, управление IT-активами и конфигурациями, оптимизацию и автоматизацию административно-хозяйственной деятельности, создание и настройку порталов. Методология внедрения, основанная на гибких подходах к разработке и классических сводах знаний в области управления проектами, обеспечивает минимизацию проектных рисков и высокое качество результатов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 37 705 560 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 37 705 560 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 13 938 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.03.2026 IT Task внедрила SimpleOne ITSM и SimpleOne B2B CRM 1
18.03.2026 СТД «Петрович» запустил программу цифровой трансформации на базе Low-code платформы SimpleOne 3
12.03.2026 VAS Experts и Media-Tel подтвердили технологическую совместимость решений для построения мобильного оператора 1
12.01.2026 ГК «Медиа-тел» внедрила SimpleOne B2B CRM для автоматизации процессов корпоративных продаж 4
29.10.2025 Skype на SimpleOne: ГК «Медиа-тел» представила расширение SimplePhone для платформы SimpleOne‎ 3
22.09.2025 «Планы выполнения» — новое расширение для платформы SimpleOne от ГК «Медиа-тел» 2
19.08.2025 «Медиа-тел» займется внедрением и поддержкой HRMS-системы SimpleOne 1
23.06.2025 ГК «Медиа-тел» представила коннектор Discovery к Open-AudIT для платформы SimpleOne 3
30.05.2025 ГК «Медиа-тел» выпустила продукт Process Mining Office (PMO) для платформы SimpleOne 4
29.05.2025 Ainergy и «Медиа-Тел» заключили стратегическое партнерство в сфере ИИ-решений 1
24.04.2025 Positive Technologies использует ITSM-систему SimpleOne 2
21.01.2025 «Медиа-тел» и «Петрович-Тех» внедрили процесс управления дебиторской задолженностью в CТД «Петрович» на базе ESM-платформы SimpleOne 2
25.12.2024 ГК «Медиа-тел» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области CRM-решений 3
21.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» расширяют стратегическое сотрудничество в области ИИ-решений 2
11.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» подписали соглашение о технологическом партнерстве 4
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
08.10.2024 Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве 2
02.10.2024 SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений 1
07.08.2024 Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne 2
03.06.2024 Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne 3
22.04.2024 ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group) 5
12.01.2024 Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы 1
11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne 6
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 5
26.09.2022 Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne 5
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
04.08.2011 «Телигент» реализовал новые возможности сервиса для управления телеком-услугами на сети Кавказского филиала «МегаФона» 1
10.09.2010 CA IT Client Manager r12.5: полный набор инструментов для автоматизации физических и виртуальных рабочих мест 1
01.06.2010 ТТК установила интеллектуальную платформу для внедрения дополнительных услуг телефонной связи 1

Публикаций - 32, упоминаний - 75

Медиа-тел и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 272 25
ServiceNow 111 9
OpenText - Micro Focus 122 6
Atlassian 154 4
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 4
Outsorsa - Аутсорса - Передовые системные решения 9 3
Softline - Софтлайн 3721 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 264 3
Telegram Group 2922 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 3
Петрович СТД - Петрович Тех 9 2
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 68 2
9567 2
Oracle Corporation 7069 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1761 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 204 2
Salesforce 496 2
Zabbix SIA - Заббикс 172 2
Inline Group - Инлайн Груп 105 2
Ivanti - ранее LANDesk 100 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 42 2
ИТ Гильдия 6 1
ClickUp 9 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
ITG - GrandBazar - ГрандБазар 9 1
NAS Technologies - Нас Технолоджис 3 1
RCS Labs 3 1
Ростелеком 10920 1
МегаФон 10693 1
SAP SE 5592 1
Dell EMC 5176 1
IBM - International Business Machines Corp 9693 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Fujitsu 2104 1
Naumen - Наумен 750 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 547 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 219 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 288 1
Медиа-Телеком 9 1
Лента - Монетка - торговая сеть 68 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 594 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
НМГ - Арт Пичкерз Дистрибьюшнс - Art Pictures Distribution - Арт Пикчерс - Art Pictures Group 6 1
Ингосстрах СПАО 477 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 342 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 127 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 1
НМГ - Медиа Альянс 3 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13746 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 579 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5417 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4941 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36029 21
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 947 16
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 218 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 12
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1901 12
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 778 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25509 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12187 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8226 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3219 6
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 445 6
VeriSM 18 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6975 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 5
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 84 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4798 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10631 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2298 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4250 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3572 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1404 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13861 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2062 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6536 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13911 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2686 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24313 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3112 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4319 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12154 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22864 3
Оповещение и уведомление - Notification 5883 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13451 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4863 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18063 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34763 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3130 2
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 52 9
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 363 8
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 63 8
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 16 5
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 24 4
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 32 3
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne HRMS 12 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - SimplePhone 2 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 764 2
Xerox XMPie 12 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne SDLC - SimpleOne Systems development life cycl 19 1
ServiceNow Field Service Management 2 1
Fujitsu Triole 3 1
ITG - VAS Experts - СКАТ (SKAT) - платформа анализа трафика - СКАТ DPI - СКАТ BRAS - СКАТ CG-NAT - СКАТ QoE 24 1
Медиа-тел - Process Mining Office - PMO 1 1
Xerox CareAR 3 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Microsoft Windows 7 2007 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 189 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 221 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1681 1
1С:ERP Управление предприятием 835 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 47 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 698 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 39 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 61 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 49 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 52 1
Microsoft Server App-V - Microsoft Application Virtualization - Softricity SoftGrid 13 1
HPE Service Manager - HPSM 49 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 33 1
MONQ AIOps-платформа 27 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 31 1
IBM Maximo Asset Management 58 1
Broadcom - VMware ThinApp 14 1
Чуканов Сергей 109 19
Лялеко Владимир 18 16
Шарипов Руслан 52 6
Левчин Константин 6 5
Молодык Владимир 19 3
Володкович Вячеслав 104 2
Солоха Антон 1 1
Кислов Максим 3 1
Пугачёва Елена 1 1
Терещенко Артем 48 1
Бердичевский Владислав 5 1
Чурин Петр 1 1
Шкорупеев Сергей 1 1
Путин Владимир 3451 1
Терещенко Денис 95 1
Косарим Александр 8 1
Котов Виталий 41 1
Иванов Игорь 36 1
Ковальчук Юрий 36 1
Белов Василий 82 1
Иванов Евгений 46 1
Замощин Олег 11 1
Никифоров Сергей 13 1
Климова Анна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 1
Европа 24936 1
Дания - Королевство 1335 1
Индия - Bharat 5860 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3328 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3654 1
Франция - Французская Республика 8164 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1512 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14798 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2821 1
Саудовская Аравия - Королевство 665 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1936 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 747 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7770 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8797 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11603 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6148 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3463 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27194 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6561 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15979 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8200 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7388 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4500 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3770 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5735 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5449 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1319 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1069 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 301 1
Blacklist - Чёрный список 709 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6725 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3089 1
Аудит - аудиторский услуги 1259 1
Металлы - Золото - Gold 1247 1
Айсберг - Eisberg 200 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 865 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 345 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия ИД 764 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 602 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

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Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

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