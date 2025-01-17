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Чуканов Сергей



17.01.2025 «Систематика» и SimpleOne расширили сотрудничество в области CRM и ITAM 1
17.01.2025 Компания SimpleOne подвела итоги 2024 года 1
13.01.2025 Группа «Эталон» внедрила российскую систему управления ИТ-услугами SimpleOne 1
27.12.2024 SimpleOne представила новый модуль управления потребностями в ITAM-системе 1
25.12.2024 ГК «Медиа-тел» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области CRM-решений 1
11.12.2024 ГК Softline и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области ITAM-решений 1
28.11.2024 SimpleOne запустила курс по разработке решений с использованием Low-/No-Code-инструментов на английском языке 1
26.11.2024 AUXO внедрил российскую систему SimpleOne ITSM для управления ИТ-сервисами 1
21.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» расширяют стратегическое сотрудничество в области ИИ-решений 1
20.11.2024 «К2Тех» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области бизнес-решений для разработки программных продуктов на основе гибких методологий 1
19.11.2024 Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne 1
18.11.2024 SimpleOne и Outsorsa заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
11.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
22.10.2024 ФКУ «Соцтех» оптимизировало процессы сопровождения информационных систем социального блока Минтруда с помощью ITSM-платформы SimpleOne 1
08.10.2024 Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве 1
02.10.2024 SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений 1
18.09.2024 «К2Тех» и SimpleOne объявили о стратегическом партнерстве 1
12.09.2024 SimpleOne и «Лига Цифровой Экономики» объявили о партнёрстве 1
21.08.2024 «Инфосистемы Джет» перешла на отечественную ITSM-систему SimpleOne 1
07.08.2024 Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne 1
05.08.2024 Fossa-IT и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
01.08.2024 ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne 1
15.07.2024 ITPOD оптимизировала партнерские продажи с помощью SimpleOne B2B CRM 1
05.07.2024 vStack внедрила SimpleOne B2B CRM 1
03.06.2024 Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne 1
24.05.2024 «Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne 1
22.05.2024 «DатаРу Консалтинг» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
20.05.2024 Крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА мигрировала на российскую ITSM-систему SimpleOne 1
17.05.2024 Российский разработчик SimpleOne выпустил бесплатный онлайн-курс по работе с ITAM 1
06.05.2024 Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда 1
25.04.2024 Российский продукт SimpleOne B2B CRM заменит MS Dynamics CRM и Salesforce 1
22.04.2024 ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group) 1
22.03.2024 SimpleOne мигрировали с Confluence на собственный портал документации 1
29.02.2024 Российский разработчик SimpleOne размещает инсталляции своих клиентов в облаке Itglobal.com и пользуется сервисами Managed IT и Devops Bridge 1
21.02.2024 Тренд внедрения ИИ в бизнес: SimpleOne интегрировала ИИ-инструменты Ainergy в свои решения 1
29.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
26.01.2024 ITglobal.com автоматизировала корпоративные продажи с помощью SimpleOne B2B CRM 1
26.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
17.01.2024 Softline отказалась от британского решения Axios в пользу российского аналога Jira 1

Публикаций - 63, упоминаний - 63

Чуканов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 53
ServiceNow 88 18
OpenText - Micro Focus 108 13
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 17 11
Softline - Софтлайн 2810 8
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 5
Telegram Group 1983 5
Atlassian 118 4
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 4
NetApp - Network Appliance 636 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 3
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 3
Outsorsa - Аутсорса 3 3
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 2
Broadcom - VMware 2359 2
Cleverics - Клеверикс 37 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 2
SoftClub - СофтКлуб 156 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 2
ЦВТ 71 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 2
ИТ Гильдия 5 2
Salesforce.com 427 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 2
К2Тех 130 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 8 2
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 4
Лента - Монетка - торговая сеть 55 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Детский мир - Зоозавр 14 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Assist - Ассист 209 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 50
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 33
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 25
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 25
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 119 24
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 19
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 17
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 16
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 46 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 14
VeriSM 18 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 5
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 4
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 276 4
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 24
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 20
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 18
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 12 9
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 10 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 3
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy - Эйнерджи 8 3
NetApp E-Series СХД 84 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 2
Softline - DeskWork 117 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Softline - WorkFlowSoft 64 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
NetApp ONTAP 66 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
FreePik 980 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
HPE Service Manager - HPSM 44 1
Atlassian - Confluence 113 1
OTRS - Open-source Ticket Request System 13 1
ServiceNow IT Service Automation 4 1
Cleverics - Omnitracker CleverEngine 16 1
Cleverics - Altevics ESM-система 8 1
Ivanti Neurons 4 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform 23 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 36 1
VictoriaMetrics 5 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 80 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
Terrasoft Creatio Service 11 1
Лялеко Владимир 9 7
Молодык Владимир 5 3
Андрианов Максим 10 2
Володкович Вячеслав 97 2
Иванов Сергей 388 2
Асосков Евгений 3 2
Политов Вадим 2 2
Егоров Максим 32 2
Нестеров Владимир 30 2
Белов Василий 38 2
Жигалов Иван 3 1
Василенко Александр 89 1
Волков Роман 18 1
Новиков Владимир 34 1
Иванов Игорь 32 1
Нестеров Алексей 143 1
Якунченков Андрей 2 1
Шалимов Илья 1 1
Телегин Михаил 8 1
Комиссаров Вячеслав 2 1
Казанцев Максим 7 1
Лыков Алексей 6 1
Иванов Евгений 42 1
Стародубцев Александр 7 1
Шилов Евгений 9 1
Вишняков Андрей 5 1
Солоха Антон 1 1
Лемешев Артем 1 1
Строгий Максим 9 1
Носко Иван 2 1
Ткачев Максим 6 1
Фалдин Максим 7 1
Махлин Дмитрий 95 1
Миронов Никита 1 1
Кислов Максим 1 1
Окара Алексей 1 1
Прокопенко Константин 11 1
Левчин Константин 3 1
Андриевский Сергей 13 1
Карпов Евгений 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 6
Казахстан - Республика 5525 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Европа 21767 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Беларусь - Минск 631 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 26
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 4
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 113 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Английский язык 6634 2
Зоология - наука о животных 2603 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Экономический эффект 1067 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
Juniper Research 522 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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