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Outsorsa представила решение CMDB Viewer на маркетплейсе SimpleOne

Российский интегратор и разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов Outsorsa представил решение CMDB Viewer на маркетплейсе компании SimpleOne (входит в корпорацию ITG). Новое решение — это плагин, предназначенный для отображения карты зависимостей конфигурационных единиц (КЕ).

Функциональность решения позволяет перемещать конфигурационные единицы на карте зависимостей, а также загружать и использовать собственные иконки для типов КЕ. Она также включает нативные возможности перемещения на карте зависимостей и настраиваемую первоначальную нагрузку в одном окне без перемотки.

Плагин предлагает контекстное меню работы с конфигурационными единицами и с возможностью кастомизации под потребности пользователя, а также секцию предпросмотра информации о выделенной КЕ с возможностью вывода на печать всей карты зависимости. Решение также показывает связь между конфигурационными единицами.

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Цифровизация

«Появление новых продуктов в нашем маркетплейсе демонстрирует растущий интерес к созданию решений на базе платформы SimpleOne. Решение CMDB Viewer создает дополнительные возможности для эффективного управления ИТ-инфраструктурой и оказываемыми услугами», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Когда мы начинали работу над CMDB Viewer, у нас была простая, но амбициозная цель — сделать визуализацию конфигураций такой, чтобы ее действительно хотелось использовать в повседневной работе. Без перегрузки, без лишних кликов, с возможностью настроить все под себя и нужды организации. Мы опирались на свой опыт работы с крупными инфраструктурными проектами и постоянно получали обратную связь от инженеров и архитекторов. В итоге получился инструмент, который помогает быстрее разобраться в сложных взаимосвязях и, как следствие, принимать обоснованные технические решения. Интеграция с SimpleOne делает это решение ещё более гибким и мощным, особенно для тех, кто уже строит процессы на этой платформе», — сказал Александр Федотов, директор по стратегическому развитию Outsorsa.

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