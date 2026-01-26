Разделы

Outsorsa Аутсорса Передовые системные решения


Outsorsa — российский интегратор, разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Решения Outsorsa ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, заинтересованных в повышении эффективности бизнес-процессов за счет внедрения сервисного подхода и стремящихся к цифровой трансформации бизнеса. 

СОБЫТИЯ

26.01.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» и Outsorsa объявляют о начале сотрудничества 3
24.11.2025 Ускоряя цифровую трансформацию бизнеса: SimpleOne и Outsorsa стали технологическими партнерами  1
18.07.2025 Outsorsa представила решение CMDB Viewer на маркетплейсе SimpleOne 1
18.11.2024 SimpleOne и Outsorsa заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
08.10.2024 Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве 1

