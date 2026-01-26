Outsorsa — российский интегратор, разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Решения Outsorsa ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, заинтересованных в повышении эффективности бизнес-процессов за счет внедрения сервисного подхода и стремящихся к цифровой трансформации бизнеса.