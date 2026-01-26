Получите все материалы CNews по ключевому слову
Outsorsa Аутсорса Передовые системные решения
Outsorsa — российский интегратор, разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов. Решения Outsorsa ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, заинтересованных в повышении эффективности бизнес-процессов за счет внедрения сервисного подхода и стремящихся к цифровой трансформации бизнеса.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Outsorsa и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 549 2
|Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 2
|Лента - Монетка - торговая сеть 60 1
|Чуканов Сергей 104 4
|Федотов Александр 11 2
|Кашко Виталий 2 2
|Молодык Владимир 19 1
|Шарипов Руслан 25 1
|Благов Арсен 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415721, в очереди разбора - 727555.
Создано именных указателей - 189758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.