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Федотов Александр


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Outsorsa представила решение CMDB Viewer на маркетплейсе SimpleOne 1
18.11.2024 SimpleOne и Outsorsa заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
26.12.2023 Президентская библиотека перешла на ИТ-решения «Группы Астра» 1
01.12.2022 Орловские студенты разработают IoT-устройства для ЖКХ, безопасности и умного города 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
30.06.2021 G-Core Labs запустил сервис для аренды серверов bare metal в публичном облаке 1
20.12.2017 «Алроса» внедряет систему архивирования и индексирования почты от Commvault 1
24.10.2016 Softline автоматизировала управление ИТ-активами «Алроса» 1
05.06.2009 ОАО "РИК" выступит соинвестором по проекту РОСНАНО и Группы ОНЭКСИМ 1
28.06.2007 Новые МиГи поднялись в подмосковное небо 2
01.03.2004 Itanium 2: экспансия в России 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Федотов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12357 3
G-Core Labs 73 2
Commvault 176 1
Softline - Софтлайн 3043 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 32 1
HP Inc. 5725 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13460 1
АМТЭЛ - Азимут Инжиниринг 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2180 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 129 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 222 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 325 1
Outsorsa - Аутсорса 4 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 161 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
ОЭЗ ППТ Орёл 2 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12246 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69414 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30914 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16574 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11882 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22124 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54083 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6421 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6027 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 384 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16418 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9777 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26311 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32443 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 424 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2819 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1654 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 184 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17488 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11740 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1219 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 302 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 387 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1132 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3303 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2942 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 599 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1130 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 102 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 505 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13072 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9003 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1231 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11541 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5476 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21352 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5946 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28425 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1012 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5639 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 296 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 280 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1742 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 49 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1369 1
Intel Pentium III 781 1
Intel Itanium 630 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
R-Style Marshall 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3363 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 376 1
Linux OS 10362 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 317 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 306 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 171 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 274 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
Outsorsa - CMDB Viewer 2 1
Commvault Data Platform 34 1
Жемеря Андрей 1 1
Сысоев Игорь 38 1
Чубайс Анатолий 215 1
Казаков Андрей 4 1
Зайцев Георгий 6 1
Андрейко Андрей 2 1
Штыров Вячеслав 2 1
Орловский Виктор 393 1
Мочалов Юрий 39 1
Чуканов Сергей 99 1
Головарян Захар 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 151027 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44573 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 998 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18048 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7832 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 749 1
Европа Западная 1485 1
Сингапур - Республика 1882 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1761 1
Нидерланды - Амстердам 612 1
Япония - Токио 999 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1043 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 434 1
Бразилия - Сан-Паулу 163 1
США - Калифорния - Санта-Клара 182 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 143 1
ЮАР - Йоханнесбург 50 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3166 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 176 1
Индия - Bharat 5582 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2781 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2935 1
Нидерланды 3575 1
Земля - планета Солнечной системы 10500 1
Беларусь - Белоруссия 5901 1
Армения - Республика 2340 1
Россия - ЦФО - Орловская область 342 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3088 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 444 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 489 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53251 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30651 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5803 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 528 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4564 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6135 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2223 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16886 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3681 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 970 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 926 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6009 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2672 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14389 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9398 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11215 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7099 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1679 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
IDC - International Data Corporation 4924 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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