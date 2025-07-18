Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федотов Александр
УПОМИНАНИЯ
Федотов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Жемеря Андрей 1 1
|Сысоев Игорь 38 1
|Чубайс Анатолий 215 1
|Казаков Андрей 4 1
|Зайцев Георгий 6 1
|Андрейко Андрей 2 1
|Штыров Вячеслав 2 1
|Орловский Виктор 393 1
|Мочалов Юрий 39 1
|Чуканов Сергей 99 1
|Головарян Захар 5 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.