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Андрейко Андрей

СОБЫТИЯ


02.11.2026 «Вэббанкир» перезапустила клиентский и внутренний сервис на SimpleOne ITSM 1
03.02.2023 «Норникель» оптимизирует управление программными активами при помощи ГК Softline 1
24.10.2016 Softline автоматизировала управление ИТ-активами «Алроса» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Андрейко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3831 2
Ланит Омни 67 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 43 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 66 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1465 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 306 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 635 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37066 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 820 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1986 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3724 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1457 1
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 77 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 399 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1767 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5421 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10931 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24456 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2166 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34189 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18494 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12567 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27262 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 270 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7611 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan Discovery 3 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 312 1
Сидоров Сергей 27 1
Федотов Александр 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 2
Россия - РФ - Российская федерация 169491 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 302 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 63 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 836 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1274 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8729 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 754 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6272 1
Иридий - Iridium - химический элемент 17 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1065 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Металлы - Медь - Copper 872 1
Теллур - Tellurium - химический элемент 30 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 634 1
Металлы - Никель - Nickel 365 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
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