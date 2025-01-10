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Теллур Tellurium химический элемент

Теллур - Tellurium - химический элемент


10.01.2025 Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии 1
17.08.2023 «Норникель» ускорил разработку ИТ-решений для металлургии с помощью сервисов Yandex Cloud 1
03.02.2023 «Норникель» оптимизирует управление программными активами при помощи ГК Softline 1
26.04.2017 Создан микропроцессор толщиной в 1 атом 1
03.08.2016 Впервые в истории созданы искусственные нейроны, работающие «как настоящие» 1
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО 1
16.01.2014 Норникель: В 2014 г. мы реализуем 29 проектов в сфере бизнес-приложений 1
25.11.2013 Ученые нашли замену кремнию в микросхемах и проводник с КПД 100% 1
20.06.2013 Дешевого цветного голографического видео осталось ждать недолго 1
26.02.2013 Медь поможет превратить углекислый газ в топливо 1
25.06.2012 «Память будущего» на шаг приблизилась к массовому рынку 1
09.12.2010 Новый тип матрицы удешевит инфракрасные камеры 1
14.09.2010 Сделан еще один шаг в понимании сверхпроводимости 1
30.06.2008 «1С:Предприятие 8» внедрили в украинской ИТ-компании 1
16.04.2008 Механизм памяти на фазовых переходах смоделирован на атомном уровне 1
05.02.2008 Разработана фазоинверсная память удвоенного объема 1
04.04.2007 «Николаевоблэнерго» переходит на «1С:Предприятие 8.0» 1
16.02.2007 Тепловой мусор превратят в энергию? 1
05.02.2007 «Херсонский судостроительный завод» перешел на «1С» 1
12.10.2006 Новый полупроводниковый материал повысит эффективность солнечных батарей 1
12.10.2006 Новый полупроводниковый материал повысит эффективность солнечных батарей 1
17.03.2005 Разработчики Philips нашли способ заменить кремниевые микросхемы 1
17.03.2005 Флэш-память станет в 200 раз быстрее 1
17.03.2005 Разработчики Philips нашли способ заменить кремниевые микросхемы 1
12.04.2004 «Теллур» в «Фотобанке»: проект «ручной сборки» 2

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Теллур и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9441 4
8213 3
Philips 2053 3
1С-Теллур 5 3
Intel Corporation 12197 2
Cisco Systems 5114 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 2
HP Inc. 5685 1
Ростелеком 9700 1
Microsoft Corporation 24624 1
Samsung Electronics 10254 1
ЛайфТелеком - Телфин 212 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
МегаФон 8804 1
SAP SE 5276 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Oracle Corporation 6687 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Softline - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 12 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Телеком-защита 53 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
Теллур СТ - Теллур Сетевые технологии 2 1
Ланит Омни 65 1
Прогноз 1650 1
Micron Technology - Numonyx 10 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Почта России ПАО 2112 1
Херсонский судостроительный завод 1 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 6
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
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Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 2
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
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Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 2
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Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 254 2
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 130 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
1С:Бухгалтерия для Украины 7 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 1
Polycom RSS 2 1
Softline - Инферит - iTMan Discovery 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 1
Walukiewicz Wladek - Валукьевич Владек 2 2
Салов Антон 38 1
Петров Денис 4 1
Ершова Элеонора 67 1
Зайцев Николай 32 1
Тюрина Мария 54 1
Соловьев Владимир 106 1
Горбунов Алексей 29 1
Новоселов Константин 18 1
Куканов Алексей 14 1
Герасимов Андрей 25 1
Никитин Олег 32 1
Калайда Игорь 12 1
Чернов Максим 31 1
Школьников Николай 26 1
Мочальников Алексей 13 1
Лосев Сергей 46 1
Тюкачев Андрей 3 1
Лобанов Дмитрий 1 1
Сидоров Сергей 24 1
Андрейко Андрей 2 1
Менделеев Яков 3 1
Манихин Алексей 2 1
Лелик Михаил 1 1
Черников Александр 22 1
Majumdar Arun - Маджумдар Арун 1 1
Elliot Stephen - Эллиот Стивен 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 6
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Украина 7608 3
Финляндия - Финляндская Республика 3603 3
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 3
США - Калифорния - Беркли 281 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Индия - Bharat 5432 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 562 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
США - Калифорния 4625 1
США - Техас 989 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Ботсвана - Республика 40 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Металлы - Медь - Copper 791 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 560 3
Металлы - Платина - Platinum 467 3
Галлий - Gallium - химический элемент 314 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Металлы - Никель - Nickel 331 2
Иридий - Iridium - химический элемент 17 2
Селен - Selenium - химический элемент 28 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Ars Technica 419 2
Nature 811 1
Phys.org 972 1
EurekAlert 287 1
MIT Technology Review 65 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 83 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 19 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 24 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
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