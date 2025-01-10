Теллур Tellurium химический элемент
Теллур и организации, системы, технологии, персоны:
|Walukiewicz Wladek - Валукьевич Владек 2 2
|Салов Антон 38 1
|Петров Денис 4 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Зайцев Николай 32 1
|Тюрина Мария 54 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Горбунов Алексей 29 1
|Новоселов Константин 18 1
|Куканов Алексей 14 1
|Герасимов Андрей 25 1
|Никитин Олег 32 1
|Калайда Игорь 12 1
|Чернов Максим 31 1
|Школьников Николай 26 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Лосев Сергей 46 1
|Тюкачев Андрей 3 1
|Лобанов Дмитрий 1 1
|Сидоров Сергей 24 1
|Андрейко Андрей 2 1
|Менделеев Яков 3 1
|Манихин Алексей 2 1
|Лелик Михаил 1 1
|Черников Александр 22 1
|Majumdar Arun - Маджумдар Арун 1 1
|Elliot Stephen - Эллиот Стивен 3 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
|Ars Technica 419 2
|Nature 811 1
|Phys.org 972 1
|EurekAlert 287 1
|MIT Technology Review 65 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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