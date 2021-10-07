Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон МегаЛабс
MegaLabs
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 93, упоминаний - 120
МегаФон МегаЛабс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кушнарев Андрей 12 11
|Стародубов Виталий 9 5
|Кухальский Ян 16 4
|Баева Мария 3 3
|Бурметьев Данила 14 3
|Салов Антон 26 3
|Жданов Денис 4 3
|Зубов Юрий 5 3
|Школьников Николай 26 3
|Соловьев Владимир 98 3
|Шмырина Екатерина 4 3
|Гринберг Александр 3 3
|Бутенко Олег 5 3
|Некрасов Евгений 3 2
|Никитин Олег 10 2
|Лосев Сергей 43 2
|Королев Алексей 20 2
|Горбунов Алексей 16 2
|Захаров Павел 54 2
|Троцюк Алексей 3 2
|Мочальников Алексей 10 2
|Усманов Алишер 241 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Айбашева Анна 91 1
|Поляков Кирилл 5 1
|Калайда Игорь 7 1
|Тюрина Мария 39 1
|Миндубаева Юлия 2 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Стелла Кудачкина 2 1
|Абрамян Владислав 1 1
|Бяков Юрий 34 1
|Вартанян Феликс 1 1
|Малышкин Сергей 7 1
|Магурян Василий 8 1
|Кимельман Константин 7 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Паршинцев Александр 2 1
|Поповский Александр 86 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761472, в очереди разбора - 665162.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761472, в очереди разбора - 665162.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru