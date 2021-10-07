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МегаФон МегаЛабс
MegaLabs


07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 4
01.02.2021 «Мегафон» купил половину онлайн-кинотеатра, хотя планировал только треть 2
28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр 1
22.09.2020 «БКС Мир инвестиций» упрощает процесс открытия брокерского счета с помощью «Мобильного ID» 1
11.09.2020 «Бесплатный сотовый оператор» судится с Московской биржей, потому что она назвала его бизнес рискованным 1
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 1
18.08.2020 МТС и «Мегафон» требуют больше миллиарда рублей у бесплатного оператора Danycom 3
05.06.2020 «Мегафон» запустил собственный сервис подкастов 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
10.04.2020 «Мегафон» обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ 1
07.04.2020 «Мегафон» запустил онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ 1
01.04.2020 «Мегафон» дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками 1
27.03.2020 «Мегафон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «Мегафон образование» 1
19.03.2020 «Мегафон» открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
02.11.2018 «Мегафон» запускает в коммерческую эксплуатацию сервис для мобильной идентификации абонентов 1
04.09.2018 «Мегафон» сообщил об открытии ЦОДа в особой экономической зоне Москвы 1
29.06.2018 «Мегафон» упростил подключение услуги «Мегафон.Таргет» для абонентов всех операторов 1
05.04.2018 «Мегафон» и Mail.Ru купили собственное такси 1
13.02.2018 «Мегафон» первым в России запустил электронный документооборот с иностранной компанией 1
29.11.2017 Впервые в России совершен банковский перевод через блокчейн 1
29.11.2017 Сбербанк осуществил первую в России платежную блокчейн-транзакцию 1
11.10.2017 «Мегафон» начал продажи проекторов CINEMOOD с онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ» 1
06.04.2017 Розничный бизнес «Мегафона» на Урале возглавил Алексей Быков 1
29.03.2017 «Мегафон» расширил функционал услуг «Видеоконференции» и «Вебинар» 1
16.03.2017 MegaLabs оптимизировала бизнес-процессы с помощью «Логики BPM» 2
27.12.2016 «Мегафон» запускает продажи «умных» устройств Life Control 2
16.06.2016 АИС «Контингент»: как создается система управления образованием в России 1
25.05.2016 «Мегафон» резко снизил цены на интернет в роуминге 1
25.05.2016 «Мегафон» обеспечит корпоративных клиентов бесплатной видеосвязью 1
21.01.2016 «Мегафон», «Вымпелком» и Gemalto запустили проект по оплате проезда в московском городском транспорте с помощью технологии NFC 1
30.11.2015 «МегаФон» запустил обновленный сервис MegaFon.TV 1
13.10.2015 «Мегафон» купил себе офис за $282 млн 1
18.08.2015 Интернет вещей для телекома: победит основатель инвестфонда? 1
14.07.2015 «Астерос» второй год подряд показывает сдержанный рост 1
06.07.2015 «МегаФон» и «Рапида» запустили сервис по оплате банковских кредитов 1
11.03.2015 Intech: 3 правила эффективного R&D для телекома 1
11.02.2015 «МегаФон» и Qiwi запустили совместный электронный кошелек 1

Публикаций - 93, упоминаний - 120

МегаФон МегаЛабс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 82
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
Samsung Electronics 5666 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 5
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 4
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 4
Microsoft Corporation 11077 4
Polycom - Поликом Раша 300 4
Астерос - Asteros 531 4
Google LLC 7148 4
Fortnite 47 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Panasonic 1138 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
PUBG Corporation 23 3
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 3
МегаФон Ритейл 55 3
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 3
СКБ Контур 416 2
Sony 2362 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 2
IBM 3539 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Cisco Systems 2040 2
Twitter 2204 2
Ericsson 860 2
Барс груп 402 2
Yota - Скартел 623 2
Logitech 166 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 2
АйТи 751 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 2
Cinemood - МультиКубик 27 2
Blizzard Entertainment 213 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
Альфа-Банк 1123 4
Юнистрим - Unistream 167 4
Visa International 1345 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Газпром нефть 382 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Почта России ПАО 1572 2
Союзмультфильм - киностудия 25 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Еврохим МХК 42 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Кировский завод 26 1
ПромСвязьКапитал 61 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
UFG Private Equity 25 1
Рапида НКО - платежные система 71 1
МТС Медиа 8 1
American Airlines 20 1
Uber 257 1
Открытие Брокер 13 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 1
БКС Мир инвестиций 5 1
UMG - Universal Music Group 86 1
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 1
Qiwi 783 1
Uber Technologies 258 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
О2О Delivery club 153 1
Яндекс.Такси 271 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Связной ГК 878 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 13
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 8
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 4
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 3
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Проверка контрагентов 53 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
Google Android 10751 16
Apple iOS 5742 11
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 4
Apple - App Store 2198 4
МегаФон Образование 5 4
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 3
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 3
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 3
Blizzard Entertainment World of Warcraft 168 3
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 3
МегаФон Игры - games.megafon.ru 5 3
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 3
Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 7 3
Microsoft Lync 272 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Diablo 3 - Компьютерная игра (action) 13 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Yandex.Store - Яндекс.Store 40 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 2
Blizzard Entertainment Battle.net 21 2
Microsoft Office 1939 2
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 17 1
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 6 1
Яндекс.Музыка 131 1
Opera Mini 189 1
ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 15 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 972 1
Mozilla Firefox OS 82 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Avaya Scopia 10 1
Кушнарев Андрей 12 11
Стародубов Виталий 9 5
Кухальский Ян 16 4
Баева Мария 3 3
Бурметьев Данила 14 3
Салов Антон 26 3
Жданов Денис 4 3
Зубов Юрий 5 3
Школьников Николай 26 3
Соловьев Владимир 98 3
Шмырина Екатерина 4 3
Гринберг Александр 3 3
Бутенко Олег 5 3
Некрасов Евгений 3 2
Никитин Олег 10 2
Лосев Сергей 43 2
Королев Алексей 20 2
Горбунов Алексей 16 2
Захаров Павел 54 2
Троцюк Алексей 3 2
Мочальников Алексей 10 2
Усманов Алишер 241 2
Вермишян Геворк 61 2
Айбашева Анна 91 1
Поляков Кирилл 5 1
Калайда Игорь 7 1
Тюрина Мария 39 1
Миндубаева Юлия 2 1
Бутерин Виталий 20 1
Стелла Кудачкина 2 1
Абрамян Владислав 1 1
Бяков Юрий 34 1
Вартанян Феликс 1 1
Малышкин Сергей 7 1
Магурян Василий 8 1
Кимельман Константин 7 1
Дорохина Юлия 42 1
Гришанова Ирина 25 1
Паршинцев Александр 2 1
Поповский Александр 86 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Россия - Краснодар 1039 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Украина 3365 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - Хабаровск 622 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - Сочи 912 2
Грузия 691 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Европа 3752 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Финляндия - Финляндская Республика 816 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Абхазия - Республика 103 1
Россия - Сахалинская область 432 1
Россия - Сибирь 876 1
Россия - Ханты-Мансийск 115 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
Украина - Киев 465 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Россия - Адлер 43 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Нидерланды 973 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Мертвые души 22 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Русский язык 982 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
IDC - International Data Corporation 2718 2
Gartner 2190 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 2
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1988 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
IoT Analytics 3 1
Harris Interactive 27 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 3
TED Talks 9 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
МТС Телеком Идея 11 1
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