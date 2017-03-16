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МегаФон МегаЛабс MegaLabs
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.03.2017
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MegaLabs оптимизировала бизнес-процессы с помощью «Логики BPM»
Консалтинговая компания «Логика BPM» (ГК «АйТи») завершила проект по описанию, анализу и оптимизации операционных процессов бизнес-направления «Видео» компании MegaLabs. Об этом CNews сообщили в «Логике BPM». Команда MegaLabs (дочерняя компания компании «Мегафон») развивает проект «Мегафон.ТВ» — ОТТ-сервис (over-the-top), который предлагает дос
|27.10.2014
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«Астерос» оптимизировала защиту ИТ-инфраструктуры «МегаЛабс» с помощью MaxPatrol
«Астерос» завершила проект по созданию системы контроля защищенности ИТ-инфраструктуры в компании «МегаЛабс». Внедренное решение обеспечивает оперативное выявление уязвимостей ИТ-инфраструктур
|29.09.2014
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«Астерос» помог «дочке» «МегаФона» разработать концепцию ИБ
завершении проекта по разработке концепции развития направления информационной безопасности (ИБ) в «МегаЛабс» (100% дочерней компании оператора «МегаФон»). Реализация данной концепции дает возм
|28.01.2013
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BCC Group совместно с MegaLabs реализовали проект интерактивного ТВ для «МегаФона»
Компании BCC и MegaLabs объявили о реализации проекта интерактивного телевидения для абонентов «МегаФона», дочерних и партнерских компаний. В результате проекта на сети МегаФон установлен универсальный аппара
|14.11.2012
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Mental Games и MegaLabs начинают совместную работу над игрой «Легенды Кунг Фу»
Российские компании Mental Games и MegaLabs (дочернее предприятие «МегаФона»), объявили о старте сотрудничества в рамках крупного проекта – многопользовательской онлайн игры «Легенды Кунг Фу», созданной силами китайского разрабо
|05.04.2012
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Олег Бутенко назначен генеральным директором компании MegaLabs
«МегаФон» объявил о назначении Олега Бутенко новым генеральным директором компании MegaLabs. В его задачи войдет стратегическое развитие MegaLabs, как единого центра разработки прогрессивных и инновационных дополнительных сервисов, развитие таких приоритетных для «Мега
|14.01.2009
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«МегаФон» открыл мобильную лабораторию MegaLabs
Компания «МегаФон», первый общероссийский оператор сотовой связи, объявила о запуске Лаборатории мобильных терминалов – MegaLabs. MegaLabs – это новый инструмент для быстрой настройки услуг сети «МегаФон» и мобильных приложений без обращения в абонентскую службу. В Лаборатории мобильных терминалов пользов
МегаФон МегаЛабс и организации, системы, технологии, персоны:
|Кушнарев Андрей 21 11
|Стародубов Виталий 10 5
|Салов Антон 38 4
|Кухальский Ян 16 4
|Марков Михаил 6 4
|Соловьев Владимир 108 3
|Бурметьев Данила 14 3
|Бутенко Олег 5 3
|Шмырина Екатерина 5 3
|Жданов Денис 5 3
|Зубов Юрий 14 3
|Миндубаева Юлия 4 3
|Школьников Николай 26 3
|Баева Мария 3 3
|Троцюк Алексей 4 3
|Гринберг Александр 3 3
|Илоян Эдуард 3 3
|Жалинский Денис 3 3
|Агашин Анатолий 3 3
|Вермишян Геворк 67 2
|Усманов Алишер 311 2
|Захаров Павел 60 2
|Горбунов Алексей 32 2
|Герасимов Андрей 25 2
|Никитин Олег 68 2
|Некрасов Евгений 4 2
|Кудачкина Стелла 3 2
|Королев Алексей 21 2
|Чернов Максим 31 2
|Зайцев Николай 32 2
|Мочальников Алексей 13 2
|Паршинцев Александр 3 2
|Лосев Сергей 46 2
|Тюкачев Андрей 3 2
|Ведерников Павел 2 2
|Тулупов Евгений 2 2
|Карапетян Айк 3 2
|Исайкин Вячеслав 3 2
|Менделеев Яков 3 2
|Ведерников Антон 16 2
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