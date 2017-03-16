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МегаФон МегаЛабс MegaLabs

СОБЫТИЯ

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16.03.2017 MegaLabs оптимизировала бизнес-процессы с помощью «Логики BPM»

Консалтинговая компания «Логика BPM» (ГК «АйТи») завершила проект по описанию, анализу и оптимизации операционных процессов бизнес-направления «Видео» компании MegaLabs. Об этом CNews сообщили в «Логике BPM». Команда MegaLabs (дочерняя компания компании «Мегафон») развивает проект «Мегафон.ТВ» — ОТТ-сервис (over-the-top), который предлагает дос
27.10.2014 «Астерос» оптимизировала защиту ИТ-инфраструктуры «МегаЛабс» с помощью MaxPatrol

«Астерос» завершила проект по созданию системы контроля защищенности ИТ-инфраструктуры в компании «МегаЛабс». Внедренное решение обеспечивает оперативное выявление уязвимостей ИТ-инфраструктур
29.09.2014 «Астерос» помог «дочке» «МегаФона» разработать концепцию ИБ

завершении проекта по разработке концепции развития направления информационной безопасности (ИБ) в «МегаЛабс» (100% дочерней компании оператора «МегаФон»). Реализация данной концепции дает возм
28.01.2013 BCC Group совместно с MegaLabs реализовали проект интерактивного ТВ для «МегаФона»

Компании BCC и MegaLabs объявили о реализации проекта интерактивного телевидения для абонентов «МегаФона», дочерних и партнерских компаний. В результате проекта на сети МегаФон установлен универсальный аппара
14.11.2012 Mental Games и MegaLabs начинают совместную работу над игрой «Легенды Кунг Фу»

Российские компании Mental Games и MegaLabs (дочернее предприятие «МегаФона»), объявили о старте сотрудничества в рамках крупного проекта – многопользовательской онлайн игры «Легенды Кунг Фу», созданной силами китайского разрабо
05.04.2012 Олег Бутенко назначен генеральным директором компании MegaLabs

«МегаФон» объявил о назначении Олега Бутенко новым генеральным директором компании MegaLabs. В его задачи войдет стратегическое развитие MegaLabs, как единого центра разработки прогрессивных и инновационных дополнительных сервисов, развитие таких приоритетных для «Мега
14.01.2009 «МегаФон» открыл мобильную лабораторию MegaLabs

Компания «МегаФон», первый общероссийский оператор сотовой связи, объявила о запуске Лаборатории мобильных терминалов – MegaLabs. MegaLabs – это новый инструмент для быстрой настройки услуг сети «МегаФон» и мобильных приложений без обращения в абонентскую службу. В Лаборатории мобильных терминалов пользов

Публикаций - 102, упоминаний - 114

МегаФон МегаЛабс и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 94
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Ростелеком 10948 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Yandex - Яндекс 9216 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 5
Samsung Electronics 11065 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 42 5
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 37 5
МегаФон Ритейл 85 4
Google LLC 12690 4
Microsoft Corporation 25775 4
Apple Inc 13156 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
Loudplay - ЛП стрим 28 3
PUBG Corporation 55 3
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
МегаФон ДМХ - Диджитал медиа холдинг 5 3
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 3
X Corp - Twitter 2938 3
Fortnite 95 3
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БАРС Груп 579 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
АйТи 1519 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Cinemood - МультиКубик 33 2
Blizzard Entertainment 343 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 71 2
Otello Corporation - Opera Software 340 2
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 38 2
Деньги Вперед 9 2
Питерская группа связистов 441 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 4
Альфа-Банк 1979 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Почта России ПАО 2370 3
Visa International 1993 3
Русский стандарт Банк 509 2
НСФР - Национальный совет финансового рынка 26 2
ПромСвязьКапитал 85 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Яндекс - Бери Заряд! 33 2
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Сочи Парк 15 2
Абсолют Недвижимость - Абсолют Строительная компания 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 2
Газпром нефть 725 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
ЦИАН - CIAN 192 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
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Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
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Кировский завод 37 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
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