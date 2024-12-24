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Кушнарев Андрей



24.12.2024 Continent Express стал первым лицензированным партнером-интегратором компании «Кортеос» 1
04.10.2024 «Ростелеком» и акселератор Indie Go запустили фонд поддержки независимых разработчиков Indie Go Start 1
13.06.2024 «Ростелеком» выходит на рынок услуг бронирования отелей 1
02.08.2023 «Ростелеком» инвестирует в развитие образовательной P2P-платформы «Мегакампус» 1
05.06.2020 «Мегафон» запустил собственный сервис подкастов 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
10.04.2020 «Мегафон» обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ 1
07.04.2020 «Мегафон» запустил онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ 1
01.04.2020 «Мегафон» дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками 1
27.03.2020 «Мегафон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «Мегафон образование» 1
19.03.2020 «Мегафон» открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
11.10.2017 «Мегафон» начал продажи проекторов CINEMOOD с онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ» 1
05.06.2017 «Мегафон.ТВ» интегрировали в интерфейс беспроводного миникинотеатра Cinemood 1
16.03.2017 MegaLabs оптимизировала бизнес-процессы с помощью «Логики BPM» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Кушнарев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 12
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 11
Ростелеком 9701 4
Fortnite 76 3
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 18 3
Cinemood - МультиКубик 30 3
PUBG Corporation 43 3
Samsung Electronics 10255 2
Sony 6544 2
Blizzard Entertainment 328 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
Ростелеком - Corteos - Кортеос 5 2
Xiaomi 1732 1
Apple Inc 12101 1
LG Electronics 3614 1
Telegram Group 1983 1
Philips 2053 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Логика BPM 43 1
АйТи 1365 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Мегакампус - Megacampus 7 1
8213 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 1
Ростелеком - Travel Tech - RTT - СБО 2 1
Indie Go Start - фонд для инвестирования в разработчиков игр 1 1
Continent Express - Континент Экспресс 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Podcasts - Подкастинг 256 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Multi-CDN - объединение разных CDN в одну общую 1 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 961 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 9
МегаФон Образование 6 5
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 3
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 79 3
Blizzard - World of Warcraft 353 3
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 3
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 21 3
МегаФон Игры - games.megafon.ru 6 3
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 131 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Microsoft Office 3734 2
Blizzard - Battle.net 31 2
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 148 2
Ростелеком - Corteos Platform 4 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 303 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 63 1
My.Games 69 1
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 9 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
МегаФон Подкасты 1 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
МегаФон пресса 5 1
Стародубов Виталий 10 2
Магурян Василий 16 1
Буховцев Михаил 9 1
Абдуллин Ренат 1 1
Олиферко Дмитрий 1 1
Вареник Владимир 1 1
Костяшкин Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Образование в России 2191 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
TED Talks 35 3
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 12 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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