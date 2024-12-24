Кушнарев Андрей
Кушнарев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
|Стародубов Виталий 10 2
|Магурян Василий 16 1
|Буховцев Михаил 9 1
|Абдуллин Ренат 1 1
|Олиферко Дмитрий 1 1
|Вареник Владимир 1 1
|Костяшкин Станислав 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 10
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
|Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.