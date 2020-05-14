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«Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games

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«Мегафон» объявил о запуске партнерства с международным игровым брендом My.Games. Пользователям портала «Мегафон игры» теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре.

На портале «Мегафон игры» появились наборы современного оружия и снаряжения для игр Crossfire и Warface. Оружейная серия «Импульс» для опытных игроков представлена эксклюзивно для пользователей сервиса «Мегафона». Поклонники игры Archeage смогут купить со значительными скидками питомцев, орудия для землевладельцев, костюмы и другие предметы, объединенные в тематические наборы. Покупку можно оплатить со счета мобильного телефона.

«Интерес к играм в последние недели непрерывно растет. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе и на отдых. Посещаемость портала Мегафон игры увеличилась в 2,5 раза, – отметил Андрей Кушнарев, генеральный директор "Мегалабс". – Партнерство с My.Games – очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, добавляя новые продукты, мы предлагаем больше возможностей нашим пользователям – и новичкам, и опытным геймерам».

«Мы очень рады тому, что клиенты "Мегафона" смогут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом. Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них — особенно сейчас, в период, когда лучше оставаться дома и общаться с друзьями по сети или мобильной связи», — отметил Василий Магурян, CEO My.Games.

Портал «Мегафон игры» предлагает абонентам доступ к игровому контенту с удобным процессом авторизации и возможностью оплаты услуг со счета мобильного телефона. На площадке представлены хиты одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие.

Для поклонников облачного гейминга на портале представлены специальные пакеты несгораемого игрового времени для сервиса облачного гейминга Loudplay. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft.



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