МТС запустила оплату подписки World of Warcraft ПАО «МТС» объявляет о возможности оплаты подписки на онлайн-игру World of Warcraft с помощью карт игрового времени (тайм-карт) на 60 дней на сайте «МТС Оплата

У разработчиков World of Warcraft и CoD бунт. Они экономят на еде, пока их гендиректор получает $40 млн в год , где находится головной офис Blizzard, составляет $11-14 в час при средней по США $7,25 в час) Долгая история, в которой замешан Котик Activision Blizzard производит популярные игры, включая Diablo, World of Warcraft, Hearthstone, Call of Duty и Overwatch. В начале 2019 г. компания проводила оптимизацию и уволила 800 сотрудников. Издание РБК писало, что под сокращение попали не только рядо

Хозяева World of Warcraft и Call of Duty купили мобильную игру за $5,9 млрд $0,9 млрд, у Activision Blizzard — $1,6 млрд. Позиции Activision Blizzard Activision Blizzard — владелец самой успешной франшизы для игровых консолей — Call of Duty и самой успешной франшизы для ПК — World of Warcraft. Покупка King сделает ее владельцем также двух популярных мобильных игр Candy Crush Saga и Candy Crush Soda Saga. В США эти игры входят в первую пятерку по темпам роста. Компа

10 человек сели в тюрьму за кражу золота и вещей в World of Warcraft м хакерам, занимавшихся сбытом незаконно добытого виртуального имущества участников онлайновой игры World of Warcraft, сообщает Kotaku со ссылкой на местное издание Zhejiang Online. Самое жестк

В фильме по мотивам легендарной игры Warcraft будут сниматься звезды Голливуда ланеты Азерот (родина людей), Дренор (родина орков) и Аргус. Огромную популярность завоевала ММОРПГ World of Warcraft, выпущенная Blizzard Entertainment в ноябре 2004 года. В конце первого квар

Магазины MediaMarkt и Saturn начнут продажу WoW: Mists of Pandaria раньше мировой премьеры дия-Saturn Russia и издательство Activision Blizzard объявили о том, что диски с дополнением к игре World of Warcraft, World of Warcraft: Mists of Pandaria, появятся в магазинах MediaMar

World of Warcraft: Mists of Pandaria – Коллекционное издание мпания Blizzard сообщают, что 24 сентября на праздничном мероприятии, посвященном выходу дополнения World of Warcraft: Mists of Pandaria, наряду со стандартной версией игры за 399 р., можно буд

World of Warcraft: Mists of Pandaria – премьера в России ире стартуют ранние продажи нового дополнения для легендарной многопользовательской онлайновой игры World of Warcraft: Mists of Pandaria от компании Blizzard Entertainment. Изданием игры в Росс

World of Warcraft: Mists of Pandaria. Видео ment опубликовала CGI-видеоролик проекта Mists of Pandaria, нового дополнения для популярной MMORPG World of Warcraft. Релиз дополнения состоится 25 сентября этого года. За распространение игры

Дата выхода World of Warcraft: Mists of Pandaria zzard Entertainment объявила дату выхода Mists of Pandaria, нового дополнения для популярной MMORPG World of Warcraft. Релиз дополнения состоится 25 сентября этого года. За российский релиз отв

Mists Of Pandaria - новое дополнение для WoW con 2011 компания Blizzard Entertainment анонсировала новое дополнение Mists Of Pandaria для MMORPG World of Warcraft.Более десяти тысяч лет древнейшие земли Пандарии были окутаны туманом и скр

Wow-мышка для WoW чередной раз решила порадовать поклонников самой популярной в мире массовой онлайновой ролевой игры World of Warcraft, выпустив специальную мышку с тематическим дизайном. World of Warcraft

Медведев предложил создать российский World of Warcraft Дмитрий Медведев предложил создать российский аналог одной из самых популярных в мире онлайн-игр — World of Warcraft, о чем сообщило 22 июля РИА «Новости». Эту идею Дмитрий Медведев озвучил на

Дмитрий Медведев предложил создать российский World of Warcraft Дмитрий Медведев предложил создать российский аналог одной из самых популярных в мире онлайн-игр — World of Warcraft. Эту идею Дмитрий Медведев озвучил на заседании президиумов Совета по культ

Подробности премьеры WoW: Cataclysm сообщает подробности российской премьеры дополнения Cataclysm к самой популярной MMORPG всех времен World of Warcraft от компании Blizzard Entertainment и приглашает поклонников принять участие

World of Warcraft: Cataclysm. Предзаказ бщает, что одновременно с началом официальных продаж в магазины поступят коллекционные издания игры World of Warcraft: Cataclysm (русская и европейская версии).Помимо самой игры, в комплекте ко

World of Warcraft: Cataclysm. Системные требования Компания Blizzard Entertainment объявила системные требования для игры World of Warcraft: Cataclysm. Мировой релиз дополнения состоится 7 декабря этого года.Минимал

World of Warcraft: Cataclysm. Видео Компания Blizzard представляет красочный вступительный видеоролик дополнения World of Warcraft: Cataclysm, релиз которого состоится 7 декабря этого года.Скачать видеороли

Мышка для World of Warcraft: Cataclysm Выпущена специальная игровая мышь под игру World of Warcraft: Cataclysm. Устройство от SteelSeries представляет собой манипулятор с 14 п

Warcraft 4 анонсируют на BlizzCon? По сети поползли очередные слухи о возможном продолжении знаменитой серии Warcraft. На этот раз автором слухов стал портал VGTTribune, который, со ссылкой на "надежные источники", утверждает, что игра Warcraft 4 будет объявлена уже в конце этого месяца на Bliz

World of Warcraft: Cataclysm. Дата выхода Компания Blizzard Entertainment объявила, что World of Warcraft: Cataclysm, третье по счету дополнение к популярнейшей в мире MMORPG Wor

Коллекционное издание World of Warcraft: Cataclysm Компания Blizzard Entertainment объявила, что игра World of Warcraft: Cataclysm, третье по счету дополнение к популярнейшей в мире MMORPG Wor

World of Warcraft: Cataclysm в разработке а 2009 г. Компания Blizzard Entertainment, Inc. заявила о предстоящем выпуске третьего дополнения к World of Warcraft, удостоенной многих наград глобальной многопользовательской онлайновой роле

Самые продаваемые игры июня в США Sims Studio, Electronic Arts) 3. The Sims 2 Double Deluxe (EA The Sims Studio, Electronic Arts) 4. World of Warcraft: Wrath of the Lich King (Blizzard Entertainment) 5. World of Warcraft

Самые продаваемые игры 2008 года рит различными Sims'ами и несколькими вариантами WoW. Из новинок года, которые удержались в топе, можно отметить Fallout 3 и Left 4 Dead. Впрочем, новинки заняли далеко не первые места.Смотрим:1. World of Warcraft: Wrath of the Lich King 2. Spore3. World of Warcraft: Battle Chest4. Age of Conan: Hyborian Adventures5. Warhammer Online: Age Of Reckoning6. Call Of Duty 4: Modern Warfare7.

Новые цифры World of Warcraft Компания Blizzard рапортует о достижении рубежа в 11 млн. подписчиков вселенной World of Warcraft. Очередной миллион был набран за 8 месяцев текущего года. Количество игроков в WoW неуклонно растет из года в год, несмотря на довольно жесткую политику "близзов" в отношении

Патч 3.0 для World of Warcraft в свободном доступе Компания Blizzard выложила в Сети контентный патч 3.0 к World of Warcraft объемом чуть менее 1 Гб. Он пока не был установлен на игровые сервера, и вряд ли появится на следующей неделе, но таким образом разработчики дали возможность всем, кто имеет м

Warcraft IV - один из возможных следующих проектов Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce), один из владельцев компании Blizzard, рассказал порталу VG247, что четвертая часть Warcraft вполне может стать следующим проектом для фирмы, при условии, если одна из команд будет заинтересована в ее разработке."Если какая либо из команд готова заняться еще одной RTS Warcr

Кружки для фанатов World of Warcraft е перестает искать способы извлечь дополнительную прибыль из раскрученной вселенной. Все, кто спят и видят ночных эльфов с орками, могут теперь купить эксклюзивную кружку с изображением персонажей из World of Warcraft. Заказ можно сделать на этом сайте, а цена изделия составляет $79.99. На выбор есть два варианта раскраски: для тех, кто играет за Орду и для представителей Альянса.«Мы рады с

Warcraft: теперь по-русски и втрое дешевле компания-разработчик Blizzard выпустила локализацию последней на сегодняшний день MMPORG-стратегии World of Warcraft. Российским геймерам теперь доступны 5 игровых серверов: два для новых реги

Релиз русского World of Warcraft Как и было обещано, сегодня, 6 августа, состоялся выход русской версии знаменитой MMORPG World of Warcraft от компании Blizzard. World of Warcraft – ролевая многопользовательс

Русский World of Warcraft с 6 августа Франция, 30 июля 2008 г. - Компания Blizzard Entertainment объявила, что выход русской версии игры World of Warcraft состоится 6 августа 2008 г. World of Warcraft – ролевая многопользов

Русский World of Warcraft уже скоро! На сайте локализованной версии World of Warcraft появилось радостное известие для всего русского игрового сообщества. Перево

Электронный замок для World of Warcraft Компания Blizzard представила новый способ для игроков обезопасить персонажей в World of Warcraft. Blizzard Authenticator — миниатюрное водонепроницаемое устройство, которое генерирует 6-значный код по нажатию клавиши. Код уникален и действителен только один раз, причем во

Праздник огня в World of Warcraft С 21 июня по 4 июля подписчики World of Warcraft отмечают праздник огня и могут поучаствовать во многих интересных событиях:- По всему Азероту загорятся костры, которые поддерживают Хранители Огня. Игроки должны отыскать все

World of Warcraft: Battle Chest по суперцене Компания "Софтклаб" объявила об уникальном предложении: только до 15 июня комплект World of Warcraft: Battle Chest будет продаваться по рекордно низкой цене — 999 рублей.Напомн

Побежден самый сильный босс World of Warcraft В воскресенье, 25 мая, в популярной MMORPG World of Warcraft был впервые побежден главный босс дополнения Burning Crusade, предводитель

Повержен сильнейший босс World of Warcraft На сайте World of Raids появилось интервью с лидерами гильдии SK Gaming. Эта команда стала первой и пока единственной, кому удалось одолеть главного босса World of Warcraft предводителя демонов Кил’Джедена. И хотя многие ставили на Nihilum, SK Gaming доказала, что является лучшей PvE гильдий в мире (ей также принадлежит первое убийство другого бо

Начало официального турнира по World of Warcraft Blizzard объявила о начале первого турнира 3 на 3, который пройдет на аренах недавно запущенного PvP сервера. Для участия в нем, нужно заплатить 15 евро и иметь активный аккаунт World of Warcraft: Burning Crusade. Попав на сервер, игроки могут создать до трех персонажей 70 уровня, выбрать им оружие, экипировку, питомцев, и начать сражения в отборочных турах продолжител