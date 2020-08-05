У разработчиков World of Warcraft и CoD бунт. Они экономят на еде, пока их гендиректор получает $40 млн в год
В руки журналистов Bloomberg попали сведения о зарплатах сотрудников известного разработчика игр Activision Blizzard. Оказалось, что пока часть специалистов получала зарплату, близкую к минимальной, топ-менеджеры зарабатывали десятки миллионов в год.
Классовое неравенство в Activision Blizzard
Один из основных игроков индустрии видеоигр компания Activision Blizzard держит в черном теле своих специалистов.
Как написало агентство Bloomberg, некий сотрудник Blizzard Entertainment создал электронную таблицу и призвал всех коллег анонимно вносить в нее данные о зарплате. Предварительно некоторые из тестировщиков и сотрудников службы поддержки жаловались, что им не хватает денег на жизнь. Эти сведения, вместе с перепиской сотрудников в мессенджере, попали в руки журналистов 31 июля 2020 г.
Оказалось, что пока рядовые сотрудники еле сводили концы с концами, генеральный директор компании Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick) получил за 2019 г. около $40 млн (включая зарплату и бонусы). Также за 2019 г. компания выплатила финансовому директору Деннис Даркин (Dennis Durkin) $15 млн в виде премий и бонусов.
Сама компания опровергает обвинения. По словам пресс-секретаря Джессики Тейлор (Jessica Taylor), компания постоянно пересматривает принципы начисления заработной платы, и в 2020 г. лучшие работники Blizzard получили повышение зарплаты на 20%. Однако эти данные не совпадают с тем, что говорят сотрудники.
Так, сотрудник с более, чем 10-летним стажем работы рассказал, что получил повышение меньше, чем на 50 центов в час. 10 лет назад его зарплата была выше, говорит ветеран компании, поскольку сейчас количество оплачиваемых сверхурочных часов стало меньше, чем 10 лет назад.
Лишь единицы работников Blizzard зарабатывают $100 тыс. в год, в то время, как тестировщики видеоигр и работники поддержки клиентов, часто получают минимальную или близкую к ней зарплату, пишет Bloomberg. В 2020 г. минимальная зарплата в Калифорнии, где находится головной офис Blizzard, составляет $11-14 в час при средней по США $7,25 в час)
Долгая история, в которой замешан Котик
Activision Blizzard производит популярные игры, включая Diablo, World of Warcraft, Hearthstone, Call of Duty и Overwatch. В начале 2019 г. компания проводила оптимизацию и уволила 800 сотрудников. Издание РБК писало, что под сокращение попали не только рядовые сотрудники, но и часть менеджмента. Это привлекло внимание Международной организации Game Workers Unite, занимающаяся защитой прав сотрудников игровой индустрии. Организация призвала работников подписать петицию с требованием уволить генерального директора, заявив, что доходы Бобби Котика (речь шла о $30 млн в год) складываются из зарплат уволенных 800 сотрудников.
В 2019 г. некоммерческий фонд As You Sow поставил Котика на 45 место в списке самых незаслуженно богатых начальников. По данным фонда он получал $28 млн в год. При этом соотношение его оклада и средней зарплаты сотрудников составляло 306:1
Обязанности компания перераспределила между оставшимися сотрудниками. Правда, доплачивать за дополнительную работу компания не торопилась, чем вызвала большое недовольство работников. В 2019 г., после того как внутренний опрос показал, что более половины работников недовольны своими зарплатами, компания решила провести исследование, чтобы обеспечить справедливую оплату труда. В июле 2020 г. компания опубликовала результаты, однако они не устроили сотрудников и вызвали волну возмущения в мессенджере Slack. В сообщениях мессенджеров, которые также стали доступны Bloomberg, сотрудники Blizzard заявили, что они изо всех сил пытаются свести концы с концами, наблюдая, как выручка Activision Blizzard растет из года в год. По данным РБК, выручка Activision Blizzard росла с 2014 по 2018 г. на 70%.
Несколько бывших сотрудников Blizzard заявили, что смогли наконец получать нормальные зарплаты только после того, как ушли к конкурентам.
Эта ситуация длится уже не первый год. Bloomberg сообщило, что в 2018 г. сотрудники обсуждали способы экономии, которые они предпринимали, чтобы остаться в компании. Несколько сотрудников сетовали на то, что не могут позволить себе даже купить обеды в корпоративной столовой, так как вынуждены откладывать деньги, чтобы заплатить за аренду квартиры. А кто-то так бедствовал, что даже отказался от планов завести ребенка. Эти сообщения контрастировали с фотографиями топ-менеджеров, наслаждающихся отпуском в Диснейленде со своими семьями.
Activision Blizzard — одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр и развлечений была основана в 2008 г. при слиянии Vivendi Games и Activision. В 2015 г. Activision Blizzard объявила о покупке разработчика популярной мобильной игры Candy Crush Saga за $5,9 млрд. Сделка превратила компанию в крупнейшего игрока мирового рынка интерактивных развлечений.
Несмотря на слияние, игры продолжили выходить под брендом Blizzard Entertainment. По данным РБК, по уровню доходов компания занимает второе место после японской Nintendo. Сейчас в Activision Blizzard входит пять подразделений: Activision, Blizzard Entertainment, Major League Gaming, Activision Blizzard Studios и King Digital Entertainment. Игровая аудитория компании превышает 400 млн пользователей.