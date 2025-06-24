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Blizzard Hearthstone
УПОМИНАНИЯ
Blizzard и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 257 3
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
|РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 13 1
|Bloomberg 1328 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11320 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Ведомости 1089 1
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