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Blizzard Hearthstone


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Twitch ухудшил качество трансляций в России. В прошлый раз после этого платформа ушла из страны 1
15.09.2023 Разработчик популярного игрового движка закрыл свои офисы из-за угроз убийством после того, как ввел дикие поборы с разработчиков 1
23.12.2022 Из российских студентов сделают киберспортсменов 1
11.08.2020 В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer 1
05.08.2020 У разработчиков World of Warcraft и CoD бунт. Они экономят на еде, пока их гендиректор получает $40 млн в год 1
15.10.2019 GPMD завершила интеграцию в киберспортивные онлайн-турниры OK Challenge 1
04.10.2019 «Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro 1
22.02.2019 Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 1
13.11.2018 Обзор ноутбука Huawei MateBook X Pro 1
08.11.2018 Определились победители первого киберспортивного турнира Правительства Москвы 1
08.10.2018 На "Игромире" определились участники гранд-финала 1
14.09.2018 Правительство Москвы впервые примет участие в турнире по киберспорту 1
25.07.2017 «Тинькофф Банк» запускает дебетовую карту All Games для геймеров 1
27.12.2016 В Иннополисе была развернута сетевая инфраструктура на Wi-Fi потолочных точках доступа TP-Link для 1500 посетителей 1
30.01.2015 Лучшие игры 2014 года для платформы iOS 1
08.12.2014 Названы лучшие игры по версии The Game Awards 2014 1
24.09.2013 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире 2013" 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Blizzard и организации, системы, технологии, персоны:

Blizzard Entertainment 329 4
Nvidia Corp 3580 3
Nintendo 784 2
Epic Games 156 2
PUBG Corporation 44 2
МегаФон 9354 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13342 1
Intel Corporation 12332 1
Fortnite 82 1
Acer Group - Acer Inc 2583 1
VK - Mail.ru Group 3488 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8947 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
Tencent 166 1
Wargaming 155 1
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 22 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Microsoft - Activision Blizzard 482 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
META Publishing 3 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4191 1
Samsung Electronics 10390 1
Huawei 4040 1
TP-Link - ТП-Линк 209 1
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games 81 1
HP Inc. 5721 1
Kingston Technology 199 1
8534 1
SEGA 395 1
Bandai Namco Entertainment 109 1
Ростелеком 9989 1
Ritmix 63 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 1
Square Enix 204 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 183 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Valve Software 214 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 262 1
2K Games 212 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1261 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2540 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 215 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Reckitt Benckiser - Finish, Calgonit, Electrasol, Calgon, Vanish, Dosia, Harpic, Tiret, Cilit - Nurofen, Strepsils, Air Wick 8 1
Лента - Монетка - торговая сеть 56 1
Microsoft - LinkedIn 665 1
Киберия 2 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 275 1
Электронная Москва АО 28 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5083 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5595 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 298 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 257 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 13 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17435 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1481 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6146 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14673 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26144 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10868 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21231 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6494 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1682 2
Аксессуары 3985 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12438 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2977 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 436 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 685 2
Cloud Games - MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 28 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12637 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10141 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24804 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2028 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 465 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7198 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21979 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1261 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8940 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13907 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21276 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7639 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12457 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2618 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9599 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3343 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24984 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14063 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12669 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 75 6
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 149 5
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 87 4
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 182 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 404 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4061 3
Blizzard - World of Warcraft 354 3
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 21 3
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 112 3
Microsoft Windows 15972 3
VK - My.Games 72 2
EA Origin 183 2
Blizzard - Battle.net 34 2
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 363 2
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 328 2
Google Android 14329 2
Google YouTube - Видеохостинг 2823 1
Microsoft Windows 10 1813 1
Microsoft Windows 7 1987 1
Apple macOS 2126 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 303 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1843 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 142 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 141 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Gaming - Игровой облачный сервис 5 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 45 1
МегаФон Игры - games.megafon.ru 6 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 49 1
TP-Link Auranet 8 1
Nvidia GeForce Experience 8 1
Sinclair ZX Spectrum 28 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 98 1
Apple iOS 7998 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
CCP Games - EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 56 1
Apple - App Store 2944 1
Microsoft Windows Hello 204 1
Sony Playstation Store - PS Store 65 1
Матвеева Татьяна 105 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Ермолаев Артем 378 1
Володина Екатерина 1 1
Живица Иван 3 1
Фролов Максим 5 1
Овчинников Василий 17 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Кузьменко Александр 4 1
Durkin Dennis - Даркин Деннис 4 1
Сахнов Константин 5 1
Kotick Bobby - Котик Бобби 19 1
Махтиев Гаджи 3 1
Riccitiello John - Риччитьелло Джон 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17552 2
Южная Корея - Республика 6742 2
Япония 13385 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 2
США - Калифорния 4682 2
Европа 24415 2
Азия - Азиатский регион 5627 1
Беларусь - Белоруссия 5856 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 1
Германия - Федеративная Республика 12796 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14282 1
Франция - Французская Республика 7909 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
США - Техас 995 1
США - Техас - Остин 174 1
США - Индиана 115 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 109 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6578 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5197 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6102 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6616 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3574 1
F2P - Free-to-play 94 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11311 1
Английский язык 6758 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5277 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1396 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5045 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11169 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2354 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24924 1
Аренда 2504 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4550 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 148 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4096 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6892 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5116 1
Образование в России 2386 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1281 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5058 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 160 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1133 1
Bloomberg 1328 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11320 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Ведомости 1089 1
Fortune 208 1
Superdata 12 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3322 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 198 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1165 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 254 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 557 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 569 1
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 3
ИгроМир 119 3
Правительство Москвы - Киберспортивная Москва - турнир по киберспорту 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
OK Challenge 1 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
День молодёжи - 27 июня 942 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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