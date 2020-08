В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer

Корпорация Acer предоставила оборудование для новой сети компьютерных клубов «Киберия», которая открылась в Москве в июле 2020 г. Сеть рассчитана на геймеров разного уровня подготовки, предпочитающих игру на устройствах высокого класса.

Первыми открылись сразу два круглосуточных клуба в столице, каждый из которых может принять до 100 геймеров. В список игр входят Fortnight, PUBG, Apexi, Dota 2, CS:GO, World of Tanks, Overwatch, Hearthstone, Call of Duty, League of Legends, GTA 5 и другие. По запросу клиентов этот список может быть расширен. Также работают несколько зон PlayStation и лаунж-бар.

С 2024 г. киберспортивные соревнования станут частью Олимпийских игр, и компания Acer уже начала подготовку к этому событию. В «Киберии» будущие чемпионы смогут по доступной цене оттачивать навыки игры на высококлассной технике, приобрести которую у них не всегда есть возможность. Более того, дети из многодетных семей получат возможность играть бесплатно в определенные часы.

Компания Acer предоставила ПК на процессорах Intel и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060, 24-дюймовые и 27-дюймовые мониторы с частотой обновления 144 МГц и временем отклика 1 мс, а также периферию — мыши и гарнитуры Acer Nitro.

В планах «Киберии» на ближайшие годы — открытие клубов по всей стране, включая небольшие города. Клубы будут организовывать турниры между собой, а подогревать азарт участников станут специально приглашенные звезды — известные киберспортсмены.