Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Корпорация Acer предоставила оборудование для новой сети компьютерных клубов «Киберия», которая открылась в Москве в июле 2020 г. Сеть рассчитана на геймеров разного уровня подготовки, предпочитающих игру на устройствах высокого класса.

Первыми открылись сразу два круглосуточных клуба в столице, каждый из которых может принять до 100 геймеров. В список игр входят Fortnight, PUBG, Apexi, Dota 2, CS:GO, World of Tanks, Overwatch, Hearthstone, Call of Duty, League of Legends, GTA 5 и другие. По запросу клиентов этот список может быть расширен. Также работают несколько зон PlayStation и лаунж-бар.

С 2024 г. киберспортивные соревнования станут частью Олимпийских игр, и компания Acer уже начала подготовку к этому событию. В «Киберии» будущие чемпионы смогут по доступной цене оттачивать навыки игры на высококлассной технике, приобрести которую у них не всегда есть возможность. Более того, дети из многодетных семей получат возможность играть бесплатно в определенные часы.

Компания Acer предоставила ПК на процессорах Intel и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060, 24-дюймовые и 27-дюймовые мониторы с частотой обновления 144 МГц и временем отклика 1 мс, а также периферию — мыши и гарнитуры Acer Nitro.

В планах «Киберии» на ближайшие годы — открытие клубов по всей стране, включая небольшие города. Клубы будут организовывать турниры между собой, а подогревать азарт участников станут специально приглашенные звезды — известные киберспортсмены.

Другие материалы рубрики

Xiaomi создала уникальный прозрачный телевизор. Цена, видео

Процессор Huawei обошел по производительности флагманский чип Intel

Функция Copy-Paste в Windows 10 скоро изменится, и больше «никогда не будет прежней»

Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows

Российские власти признали Apple монополистом и запретили обижать «Касперского»

В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов