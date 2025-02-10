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PUBG Corporation



10.02.2025 «МТС Оплата» запустила пополнение баланса игры PUBG Mobile без комиссии 1
28.10.2024 Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж 1
25.06.2024 Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro 1
20.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов realme GT 6 и realme GT 6T 1
18.03.2024 Криворукие программисты сломали интернет. Сайты стали безбожно тормозить даже на мощных устройствах 1
22.12.2023 Компания «Росэлектроники» оборудовала киберспортивные зоны в пяти городах России 1
21.09.2023 Аналитика Yota: Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика 1
22.08.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона A58 в России 1
25.07.2023 RuStore выходит на международный рынок мобильной разработки 1
16.12.2022 Tele2 предложила клиентам оформить подписки на иностранные сервисы 1
09.11.2022 Смартфон Realme 10 поступил в продажу в России 1
16.08.2022 Group-IB: мошенники атакуют пользователей платформы Steam c помощью нового метода фишинга 1
29.06.2022 Yota назвала самые популярные мобильные игры среди клиентов 1
21.04.2022 США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского 1
02.02.2022 Россияне в 2021 году стали больше играть 1
17.08.2021 Intel впервые за 20 лет выпускает топовые видеокарты. На что они способны 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
25.12.2020 Tele2 разыграла на киберспортивных турнирах более 3 млн рублей в 2020 году 1
01.12.2020 Российский школьник потратил сотни тысяч родительских денег на игру 1
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 1
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
16.09.2020 Сколько оперативной памяти в смартфоне вам нужно? 1
19.08.2020 Xiaomi выпускает мощный игровой компьютер за $260 1
11.08.2020 В Москве открылась сеть компьютерных клубов «Киберия», оборудованная техникой Acer 1
17.06.2020 Huawei начинает продавать в России сверхдешевый планшет с большим аккумулятором. Видео 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
06.02.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с гигантской батареей. Цена. Видео 1
04.02.2020 Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов 1
15.10.2019 GPMD завершила интеграцию в киберспортивные онлайн-турниры OK Challenge 1
07.10.2019 Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google 1
23.09.2019 Инвестиции TMT Investments в Legionfarm обеспечат 1 млн рабочих мест 1
09.09.2019 «Лаборатория Касперского» выпустила решение для борьбы с читерством в киберспорте 1
15.07.2019 Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую 1
03.07.2019 Топ-10 бесплатных игр для смартфонов 1
30.05.2019 «Лаборатория Касперского»: каждый десятый школьник-геймер уделяет онлайн-играм все свободное время 1
31.10.2018 AMD объявила о начале продаж двух дополнительных моделей Ryzen Threadripper 1
26.10.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A7: новый средний класс 1
19.09.2018 «ВКонтакте» запускает маркетплейс с играми для ПК и консолей в VK Pay 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

PUBG Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Fortnite 77 9
Huawei 3945 6
Intel Corporation 12209 5
Google LLC 11811 5
Nvidia Corp 3502 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 5
Roblox Corporation 43 5
Xiaomi 1744 4
AMD - Advanced Micro Devices 4239 4
Samsung Electronics 10277 4
BBK OPPO Electronics 384 3
МегаФон 8897 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 398 3
Valve Software 209 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 3
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 19 3
Blizzard Entertainment 328 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2904 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 2
Amazon Inc - Amazon.com 3008 2
HP Inc. 5689 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 2
MediaTek - Ralink 528 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 709 2
Microsoft - Activision Blizzard 479 2
EA - Electronic Arts 1287 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 903 2
Sony 6549 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 2
Qualcomm Technologies 1827 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 1
ESET - ESET Software 1134 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 1
НСК - Наша Сервисная Компания 51 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Gigabyte Technology 367 1
Realtek Semiconductor 62 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
TMT Investments 113 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Na’Vi - Natus Vincere - мультигейминговая киберспортивная организация 1 1
Asahi Glass 45 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 245 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1952 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Proskater 1 1
Everestgroup - Эверест Груп 1 1
CrowCrowd 2 1
Unsplash 802 1
Киберия 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 3
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1215 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 607 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4983 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 280 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24222 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9306 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9633 11
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7611 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10549 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7314 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 1913 8
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7897 8
Наушники - Headphones 4020 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12559 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3479 7
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2086 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10003 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2798 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 6
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9203 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2353 6
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 758 6
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1862 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 5
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 692 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2964 5
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AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1205 5
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Google Play - Google Store - Android Market 3298 4
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BBK OPPO ColorOS 60 3
МегаФон Игры - games.megafon.ru 6 3
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 9 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 790 3
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 148 3
WhatsApp Messenger 1088 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 3
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 134 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 466 2
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 2
Huawei AppGallery 281 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 229 2
Blizzard - Hearthstone 16 2
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Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 52 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 229 1
Exodus 67 1
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