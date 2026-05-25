Realme представила смартфоны P4, P4x и P4 Lite

Бренд realme объявил о расширении серии смартфонов P4 на российском рынке. К флагману realme P4 Power, представленному в апреле 2026 г. и уже доступному в официальной рознице, в ближайшие месяцы присоединятся ещё три модели: realme P4, realme P4x и realme P4 Lite. Все новинки развивают общую концепцию серии — «Новая эра энергии»: ставку на рекордную для каждого ценового сегмента автономность, плавную работу интерфейса и встроенные ИИ-функции для мобильного гейминга.

Линейка realme P4 строится вокруг трёх практических идей: большая батарея, плавный и яркий дисплей, игровой ИИ-движок AI Game Partner. Эти принципы заложены в каждую модель серии, но реализованы под разные ценовые сегменты и сценарии использования. Флагман задаёт высшую планку, а более доступные модели сохраняют ту же ДНК — по ещё более доступным ценам, но без потери ключевых преимуществ.

Флагман realme P4 Power, доступный в России с апреля, оснащён кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 10001 мА*ч (первый в России смартфон с аккумулятором такой ёмкости, поступивший в официальную продажу), процессором MediaTek Dimensity 7400 Ultra, AMOLED-дисплеем с 4D-изгибом, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит. Защита корпуса — по стандартам IP66, IP68 и IP69.

Три новые модели продолжают эту линию в более доступных сегментах — каждая со своими акцентами.

realme P4: AMOLED-дисплей с яркостью 4000 нит и игровой характер.

realme P4 — модель, ориентированная на тех, кто хочет «честный» игровой смартфон в среднем ценовом сегменте: с ярким AMOLED-дисплеем, продуманной системой охлаждения и игровыми функциями уровня более дорогих устройств.

Главная особенность — 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 4000 нит. Это один из самых ярких AMOLED-экранов в своём ценовом сегменте. Частота обновления — 120 Гц, поддерживается технология DC-Dimming для снижения нагрузки на глаза, а также режим распознавания касаний влажными или жирными пальцами. Сканер отпечатков — оптический, встроенный под дисплей.

Аккумулятор — Titan Battery ёмкостью 7000 мА*ч, с быстрой проводной зарядкой 45 Вт и реверсивной зарядкой 10 Вт. По расчётам realme Lab, заряда хватает на 8,8 часов Free Fire, 11,2 часов Mobile Legends: Bang Bang, 10,2 часов PUBG Mobile или 10,1 часов Standoff 2 без подзарядки. Поддерживается технология «обходной зарядки» (Bypass Charging) во время игры — при подключённом кабеле ток идёт напрямую к материнской плате, минуя аккумулятор, что снижает нагрев и продлевает срок службы батареи. Гарантия здоровья батареи — 6 лет (1,6 тыс. циклов зарядки).

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 685, динамическая память — до 24 ГБ (8 ГБ физической + до 16 ГБ виртуальной), поддерживается расширение хранилища microSD до 2 ТБ. Система охлаждения площадью 15292 мм² помогает удерживать стабильную частоту кадров: средний FPS в Mobile Legends: Bang Bang — 58,71, в Free Fire — 56,0, в Standoff 2 — 60,07 от полного заряда до выключения.

Отдельная фирменная фишка — программируемый световой индикатор с ИИ (AI Pulse Light) на задней панели. Поддерживается 9 цветов и 5 скоростей мигания, светодиоды реагируют на игровые события (вход в матч, убийство противника, мультикилл, победа в матче — отдельные эффекты), уведомления, входящие звонки от конкретных контактов, обратный отсчёт камеры, уровень заряда, а также синхронизируются с Spotify и YouTube Music. В Mobile Legends: Bang Bang и PUBG Mobile поддерживается реалтайм-подсветка по игровым событиям.

Защита корпуса — IP65 (пыленепроницаемость и защита от струй воды) и сертификация ударопрочности по промышленному стандарту MIL-STD 810H. За прочность отвечает фирменная конструкция ArmorShell — внутренний каркас смартфона выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава с дополнительными усиливающими рёбрами и амортизирующими вставками по принципу автомобильных силовых балок и подушек безопасности. По данным realme, такая конструкция повышает сопротивление изгибу на 300% по сравнению с предыдущим поколением и позволяет корпусу выдерживать давление до 25 кг без деформации.

Громкость динамика повышается до 400% в режиме UltraBoom для шумных условий. Дизайн — Aero Racing с отсылками к автоспорту, доступны фиолетовая (Racing Purple) и зелёная (Racing Green).

realme P4x: 8000 мА*ч и военная сертификация прочности.

realme P4x появится в официальной российской рознице 7 июля 2026 г Это смартфон, в котором сделан акцент на сочетании выносливости батареи, прочности корпуса и привлекательного дизайна — без переплаты за флагманские характеристики.

Главная техническая особенность — кремний-углеродный аккумулятор Titan Battery ёмкостью 8000 мА*ч (наиболее высокая ёмкость в сегменте среди смартфонов стандартной размерности) с быстрой проводной зарядкой 45 Вт и реверсивной проводной зарядкой 6 Вт. По расчётам производителя, такого запаса хватает примерно на двое суток активного использования, а гарантия здоровья батареи рассчитана на 7 лет эксплуатации. Пять минут у зарядки дают, по данным realme Lab, около часа игры в Free Fire.

Корпус P4x прошёл сертификацию по промышленному стандарту ударопрочности MIL-STD 810H и получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP64. Внутри — та же фирменная конструкция ArmorShell с усиленным алюминиевым каркасом и амортизирующими вставками, что и у старших моделей серии. Дизайн — Aero Racing, доступны две расцветки: Phantom Blue и Racing White.

На лицевой панели — 6,8-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержкой DC-Dimming и режимом AI Outdoor Mode для лучшей читаемости на солнце. Основная камера — 50 Мп с ИИ-обработкой. Также реализованы режим звука 300% UltraBoom (пиковая громкость до 86 дБ), функция Mini Capsule, боковой сканер отпечатков в кнопке питания, физический датчик приближения и поддержка двух nano-SIM одновременно со слотом microSD.

realme P4 Lite: 7000 мА*ч в доступном сегменте.

realme P4 Lite станет самой доступной моделью серии. Главная особенность смартфона — аккумулятор Titan Battery ёмкостью 7000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт и реверсивной зарядки 6 Вт. Это значительно больше, чем у большинства смартфонов в начальном ценовом сегменте, где ёмкость аккумуляторов обычно ограничена 5000–6000 мА*ч. Гарантия здоровья батареи рассчитана на 6 лет эксплуатации.

P4 Lite оснащён 6,8-дюймовым дисплеем на базе матрицы IPS с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 900 нит и поддержкой DC-Dimming. Поддерживается режим 300% UltraBoom. Производительность обеспечивает энергоэффективный процессор Unisoc T7250 (T615) с поддержкой динамической памяти RAM до 12 ГБ. Защита корпуса — IP64, внутри также применена фирменная усиленная конструкция ArmorShell. Доступные расцветки — Purple и Gray.

Объединяющие технологии: AI Game Partner, NEXT AI и интеграция с «Алисой».

Все модели серии P4, включая три новые, объединяет фирменный игровой ИИ-движок AI Game Partner с пятиступенчатой оптимизацией: режим GT Boost (максимальное высвобождение производительности процессора и повышение частоты опроса сенсорного экрана); оптимизация сетевого соединения с автопереключением на сильнейший канал; режим Pure Background (блокировка автозапуска фоновых приложений во время игры); Immersive Mode (отключение звонков и уведомлений во время игровой сессии); защита от случайных касаний по краям дисплея.

Также все модели серии получают набор ИИ-инструментов NEXT AI для работы с фото и видео: AI Edit Genie (голосовое и текстовое редактирование снимков по описанию), AI Eraser (удаление нежелательных объектов), AI Ultra Clarity (повышение детализации), AI Unblur (устранение смазанности на движущихся объектах), AI Smart Loop (контекстные рекомендации приложений) и «Обведите и найдите» (Circle to Search).

Программная оболочка — realme UI на базе Android 16. Для российских пользователей реализована интеграция с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекса» — отдельная особенность локальной версии оболочки. При желании пользователи могут также использовать все функции Google или других ИИ-ассистентов.

realme P4 Power доступен на российском рынке по цене от 31999 руб. (цены могут быть ниже, проверяйте акции у ритейлеров и в федеральной рознице) с апреля 2026 года. Модель доступна у официальных партнёров бренда и на ведущих маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Ситилинк).

realme P4x, realme P4 и realme P4 Lite будут официально представлены и поступят в продажу в России 7 июля 2026 г. Все смартфоны серии будут доступны на маркетплейсах и у партнёров бренда realme.