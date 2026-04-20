LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение

Китайцам не дали купить компанию, выпускающую светодиоды в Голландии, из-за угрозы нацбезопасности США iness Daily. FreePik Китайцам не дали купить европейского крупного производителя светодиодов Sanan Optoelectronics выпускает полупроводниковые пластины, в том числе светодиодные, кремниевые подложки, светодиоды, фотодиоды, силовую электронику, а также лазеры. Lumileds, в прошлом входившая в состав Phillips Lighting, тоже производит светодиоды, больше половины продаж компании приходит

Создан материал для лазерных космических фар. Ярчайшие диоды смогут использовать и обычные водители нтра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (Кольцово) и Шанхайского института керамики Китайской академии наук. Космическая технология В технологии применены синие лазерные диоды. Они имеют высокий КПД преобразования электричества в свет и представляют собой компактные (размером с микросхему), мощные (до нескольких ватт) и недорогие относительно лазеров других цве

Ученые СПбАУ создали первые в России диоды для систем ночного видения и газовых анализаторов ,7 мкм), но благодаря увеличению доли индия в кристаллах чувствительность удалось расширить до 2,65 мкм — почти до границы среднего инфракрасного диапазона. СПбАУ Ученые СПбАУ создали первые в России диоды для систем ночного видения и газовых анализаторов «Мы разработали технологию, которая позволяет создавать кристаллы InGaAs с рекордным содержанием индия. Это не только существенно расширя

В Гусеве произвели первые отечественные светодиоды с ультратеплым светом В Гусеве произвели первые отечественные светодиоды с ультратеплым светом. Они обладают высокой энергоэффективностью и оптимизированными характеристиками освещения — адаптированными к условиям эксплуатации в стране. Первая партия свет

«Росэлектроника» разработала миниатюрные светодиоды для подсветки бортовой аппаратуры ступают импортным аналогам и могут применяться для подсветки бортовой аппаратуры в самолетах, вертолетах, автомобилях и на кораблях. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». Миниатюрные светодиоды размером 1,6х0,8х1,1 мм представляют собой полупроводниковые кристаллы на подложке. Устройства припаиваются непосредственно к плате, отличаются низким энергопотреблением и ярким свеч

В ИТМО нашли способ, как создавать более долговечные синие перовскитные светодиоды для RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов го излучения у перовскитных нанокристаллов. Он позволил создать более стабильные синие перовскитные светодиоды, цвет которых со временем не меняется на зеленый. Такие источники света могут стат

Черная светодиодная лента Yeelight в России происходит задержек и перебоев. Если необходимо создать стандартное освещение на каждый день, лента работает как обычный светильник: цветовая температура и яркость настраиваются. Фото: diHouse Черная светодиодная лента Yeelight в России Лента выполнена в глянцевом черном цвете, что позволяет ей не выделяться на фоне большинства устройств и темных поверхностей. Длину можно увеличить до пяти

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп ый голографический микроскоп сантиметрового масштаба, которому не нужны ни линзы, ни отверстия. Эти светодиоды также могут быть собраны в CMOS для создания программируемого когерентного освещен

GS Group начала производить 10-кристальные светодиоды типоразмера 5050 Холдинг GS Group объявил о старте производства новой модели светодиодов под брендом GS LED, выполненной на основе 10 кристаллов. Светодиоды отличает улучшенная энергоэффективность и повышенная светоотдача — до 215 лм/Вт. Модель с 10 кристаллами по сравнению со стандартными 8-чиповыми светодиодами GS LED типоразмера 5050

Светодиоды GS LED получили трехлетнюю прописку в Реестре российской промышленной продукции трех лет. Об этом CNews сообщили представители GS Group. В реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, включены 36 модификаций светодиодов, производимых под брендом GS LED. Это светодиоды в трех наиболее распространенных и востребованных типоразмерах: 2835, 3030, 5050. Номинальная потребляемая мощность изделий — от 0,5 до 4,0 Вт; номинальная цветовая температура — от

«Росэлектроника» начала выпуск взрывозащищенных LED-светильников для опасных производств представленных на рынке изделий того же класса длительным сроком службы, который достигается за счет применения специальной схемы источника питания без электролитических конденсаторов. «Новая линейка LED-светильников предназначена для освещения нефте- и газоперерабатывающих предприятий, нефтеналивных терминалов, складов горюче-смазочных материалов, химических и нефтехимических заводов, а та

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды вычных нам технологий. Например, в смартфонах используется светодиодный датчик приближения, а также светодиоды задействуются для измерения расстояния в камерах с автофокусом и распознавания жес

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов практически ко всему, даже к одежде и резиновой поверхности. Но в ходе работы выяснилось, что новые светодиоды не выйдут из строя, даже если их смять или сложить. А когда вы разрезаете такой ди

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи н радиочастот. В основе технологии лежит передача данных при помощи видимого света. С одной стороны светодиоды модулируют ток с высокой частотой, а с другой приемник улавливает модуляцию и демо

Toshiba представила компактные диоды для защиты гаджетов от статики ются в диоде DF2B7ASL с максимальным напряжением электростатического разряда ±30 кВ в соответствии с требованиями IEC61000-4-2 (контактный разряд).В целях снижения требуемой площади для монтажа новые диоды Toshiba выпускаются в корпусе SOD-962 (SL2), для монтажа которого на плате требуется площадь размером всего 0,32 мм x 0,62 мм.

Искусственное Солнце: Seoul Semiconductor представляет светодиоды нового поколения й» и другие объекты. В России продукцию Seoul Semiconductor проще всего встретить в магазинах IKEA (LED-лампы), однако поскольку компания работает по схеме B2B, идентифицировать лампы, построен

Toshiba представила многоразрядные TVS-диоды для защиты интерфейсов мобильных устройств ановятся жизненно необходимыми. В частности, для предотвращения искажения передаваемых сигналов USB Type-C, HDMI и других высокоскоростных интерфейсов требуются компоненты с низкой емкостью.Новые TVS-диоды обеспечивают улучшенную защиту при более низком динамическом сопротивлении и более низком напряжении ограничения. Они выпускаются в миниатюрных корпусах LGA (DFN5, 1,3 x 0,8 мм) для 4-раз

Konica Minolta и Pioneer будут производить органические светодиоды для автомобилей и здравоохранения. Компании рассчитывают, что выход на рынок гибких источников света на органических светодиодах принесет прибыль в 25 миллиардов йен в средне- и долгосрочной перспективе.Органические светодиоды всё чаще применяются в новых для технологии сферах: в рекламе, когда источники света интегрируются с бумажными носителями, дизайне упаковки, beauty-подсветке, где очень важен высокий

Toshiba представила новые диоды с барьером Шоттки на основе карбида кремния Компания Toshiba Electronics Europe представила новые диоды с барьером Шоттки (SBD) на основе собственной технологии изготовления полупроводниковых устройств из карбида кремния (SiC) второго поколения. Новые диоды Шоттки обеспечивают повыше

Светодиоды помогут накормить марсианских колонистов hilips уменьшило выход тепла, что позволило отказаться от водяного охлаждения. Экономия воды крайне важна для космических миссий, так как ее доставка на другую планету стоит очень дорого. Кроме того, светодиоды распределяют свет более равномерно, а значит все растения получают одинаковую порцию излучения. Это не только ускоряет рост, но и дает возможность точно спрогнозировать урожай. Также

Фотоаппарат украсят светодиоды тельности стразов найдена более современная замена в виде светодиодов. Именно россыпью этих элементов декора украсила новую зеркальную камеру Pentax K-S1 компания Ricoh. Помимо эстетического аспекта, светодиоды на корпусе Pentax K-S1 играют вспомогательную роль. Например, подсвечивают кнопку спуска и клавишу «ОК» на задней стороне камеры. Ряд светодиодов на рукоятке вертикального хвата мига

Выпущен российский 30-миллионный сверхяркий одноваттный светодиод а-Оптоэлектроника». Как отмечается, по техническим параметрам и цене выпускаемые в Санкт-Петербурге светодиоды конкурентоспособны по сравнению с мировыми аналогами. Светоотдача серийных светоди

Создан светодиод толщиной в 3 атома для сверхтонких гибких экранов в мире светоизлучающий диод (Light Emitting Diode - LED), толщина которого составляет 3 атома. Этот светодиод в 10-20 раз меньше самых тонких «трехмерных» светодиодов, которые используются в со

Автомобильные фары отдали под контроль GPS инзами и отражателями для того, чтобы точно контролировать куда и сколько света направлено. «Умная» светодиодная фара создает равномерную освещенность, при этом не ослепляя водителей встречных

Почему тускнеют светодиоды нции обнаружили причину резкого снижения яркости светодиодов при высоких токах. Этой причиной оказался эффект оже-рекомбинации, при котором лишняя энергия передаётся другому электронному возбуждению. Светодиоды обладают огромным потенциалом и могли бы решить многие энергетические и экономические проблемы. Замена обычных ламп на светодиодные в масштабах целой страны может сэкономить сотни ме

Светодиоды-имплантаты позволят управлять функциями мозга ошечные датчики, снимающие показания температуры и электрической активности в головном мозге. Новая светодиодная технология, возможно, является одним из важнейших достижений нейробиологии. Она

Созданы кремниевые светодиоды без ядовитых металлов Ученые из Технологического института Карлсруэ и Университета Торонто смогли создать кремниевые светодиоды, не содержащие тяжелых металлов. До сих пор это считалось невозможным, но все-таки очень перспективный и эффективный источник света удалось изготовить. Кремний доминирует в области м

Разработан стабильный "теплый" светодиод ета Джорджии (США) создали первый теплый белый светодиод с одним светоизлучающим элементом. "Сейчас светодиоды используются в основном во вспышках и автомобильных фарах, но они дают синеватый х

Органические светодиоды резко подешевеют Специалисты Ames Laboratory научились изготавливать органические светодиоды без дорогостоящих редкоземельных металлов, таких как, например, индий. Ученые обнаружили новые способы применения известных полимеров в органических светоизлучающих диодах (OLED). В

Компактность = светодиоды. Светодиоды = HiQ LED ика. Причиной тому служит память о серьезных недостатках в области качества отпечатков и надежности механизма, свойственных ранним моделям традиционных LED-аппаратов. Разница между лазерной и HiQ LED Светодиодная печать осуществляется по принципу, аналогичному привычной лазерной технологии. Снимая заряд на вращающемся фотобарабане, свет «наносит» на него электростатический «негатив» - рисун

Экологи заявляют: светодиоды не идеальны большинству критериев компактные люминесцентные лампы наносят окружающей среде не больше вреда, чем светодиодная лампа. Но основная сложность – утилизация люминесцентных ламп, которые содержат

Ультрафиолет – в массы: созданы светодиоды Уникальный источник света создан на основе стекла и неорганических нанокристаллов. Они дешевы в производстве, надежны и химически стабильны, что позволяет использовать УФ-светодиоды в медицине. Ультрафиолетовые светодиоды очень востребованы в медицине и биомедицинской диагностике. Они могут использоваться в лаборатории на чипе или в качестве имплантируемы

Заявка на революцию: новый светодиод в 10 раз ярче имость лампы, но говорят, что она окупится менее чем за один год благодаря экономии электроэнергии. Светодиодная лампа Soraa MR16 Светодиоды содержат полупроводниковый материал, который светитс

Светодиоды и мясо: скоро и в вашем холодильнике Согласно исследованию ученых из Университета Канзаса, замена ламп дневного света на светодиоды позволит мясной промышленности экономить миллионы долларов каждый год. Как оказало

Зеленые светодиоды станут последним шагом к экономичным дисплеям жение с помощью красного, синего и зеленого цветов. У нас уже есть мощные недорогие красные и синие светодиоды. Как только нам удастся разработать аналогичные зеленые, появится возможность пере

Светодиоды на хлоре сделают телевизоры дешевле ета оказался на удивление прост и не требует применения ядовитого газообразного хлора. Органические светодиоды известны своей высокой эффективностью преобразования электричества в световое излу

Светодиоды ядовиты м, но на самом деле они содержат свинец, мышьяк и десяток других потенциально опасных веществ. Об этом говорится в исследовании американского Департамента здоровья населения и профилактики болезней. "Светодиоды преподносятся как новое поколение приборов освещения. Но, стараясь найти решения, которые экономят энергетические ресурсы, мы должны проявлять бдительность в отношении токсичности но

В Рязани внедряется светодиодное уличное освещение основания полагать, что со стороны муниципальных властей спрос на современное светотехническое оборудование со временем будет только расти. В местной администрации полагают, что программа перехода на светодиодное освещение позволит в значительной степени понизить потребление электричества на нужды наружного освещения. И как следствие — сократить расходы городского бюджета.

Российские ученые разработали уникальный LED-светильник о со специалистами недавно созданной компании "Лаборатория энергосбережения" разработали уникальный светодиодный светильник, сообщает SvetoProm.Ru. Светильник не имеет основного недостатка подо