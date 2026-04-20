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LED-освещение LED-лампы light-emitting diode светодиод светоизлучающий диод светодиодное освещение

LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.04.2026 Китайцам не дали купить компанию, выпускающую светодиоды в Голландии, из-за угрозы нацбезопасности США

iness Daily. FreePik Китайцам не дали купить европейского крупного производителя светодиодов Sanan Optoelectronics выпускает полупроводниковые пластины, в том числе светодиодные, кремниевые подложки, светодиоды, фотодиоды, силовую электронику, а также лазеры. Lumileds, в прошлом входившая в состав Phillips Lighting, тоже производит светодиоды, больше половины продаж компании приходит
23.03.2026 Создан материал для лазерных космических фар. Ярчайшие диоды смогут использовать и обычные водители

нтра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (Кольцово) и Шанхайского института керамики Китайской академии наук. Космическая технология В технологии применены синие лазерные диоды. Они имеют высокий КПД преобразования электричества в свет и представляют собой компактные (размером с микросхему), мощные (до нескольких ватт) и недорогие относительно лазеров других цве
17.07.2025 Ученые СПбАУ создали первые в России диоды для систем ночного видения и газовых анализаторов

,7 мкм), но благодаря увеличению доли индия в кристаллах чувствительность удалось расширить до 2,65 мкм — почти до границы среднего инфракрасного диапазона. СПбАУ Ученые СПбАУ создали первые в России диоды для систем ночного видения и газовых анализаторов «Мы разработали технологию, которая позволяет создавать кристаллы InGaAs с рекордным содержанием индия. Это не только существенно расширя
08.11.2024 В Гусеве произвели первые отечественные светодиоды с ультратеплым светом

В Гусеве произвели первые отечественные светодиоды с ультратеплым светом. Они обладают высокой энергоэффективностью и оптимизированными характеристиками освещения — адаптированными к условиям эксплуатации в стране. Первая партия свет
26.06.2024 «Росэлектроника» разработала миниатюрные светодиоды для подсветки бортовой аппаратуры

ступают импортным аналогам и могут применяться для подсветки бортовой аппаратуры в самолетах, вертолетах, автомобилях и на кораблях. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники». Миниатюрные светодиоды размером 1,6х0,8х1,1 мм представляют собой полупроводниковые кристаллы на подложке. Устройства припаиваются непосредственно к плате, отличаются низким энергопотреблением и ярким свеч
28.03.2024 В ИТМО нашли способ, как создавать более долговечные синие перовскитные светодиоды для RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов

го излучения у перовскитных нанокристаллов. Он позволил создать более стабильные синие перовскитные светодиоды, цвет которых со временем не меняется на зеленый. Такие источники света могут стат
26.03.2024 Черная светодиодная лента Yeelight в России

происходит задержек и перебоев. Если необходимо создать стандартное освещение на каждый день, лента работает как обычный светильник: цветовая температура и яркость настраиваются. Фото: diHouse Черная светодиодная лента Yeelight в России Лента выполнена в глянцевом черном цвете, что позволяет ей не выделяться на фоне большинства устройств и темных поверхностей. Длину можно увеличить до пяти

08.06.2023 Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

ый голографический микроскоп сантиметрового масштаба, которому не нужны ни линзы, ни отверстия. Эти светодиоды также могут быть собраны в CMOS для создания программируемого когерентного освещен
28.03.2023 GS Group начала производить 10-кристальные светодиоды типоразмера 5050

Холдинг GS Group объявил о старте производства новой модели светодиодов под брендом GS LED, выполненной на основе 10 кристаллов. Светодиоды отличает улучшенная энергоэффективность и повышенная светоотдача — до 215 лм/Вт. Модель с 10 кристаллами по сравнению со стандартными 8-чиповыми светодиодами GS LED типоразмера 5050

28.06.2022 Светодиоды GS LED получили трехлетнюю прописку в Реестре российской промышленной продукции

трех лет. Об этом CNews сообщили представители GS Group. В реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, включены 36 модификаций светодиодов, производимых под брендом GS LED. Это светодиоды в трех наиболее распространенных и востребованных типоразмерах: 2835, 3030, 5050. Номинальная потребляемая мощность изделий — от 0,5 до 4,0 Вт; номинальная цветовая температура — от

03.06.2022 «Росэлектроника» начала выпуск взрывозащищенных LED-светильников для опасных производств

представленных на рынке изделий того же класса длительным сроком службы, который достигается за счет применения специальной схемы источника питания без электролитических конденсаторов. «Новая линейка LED-светильников предназначена для освещения нефте- и газоперерабатывающих предприятий, нефтеналивных терминалов, складов горюче-смазочных материалов, химических и нефтехимических заводов, а та
11.01.2021 Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды

вычных нам технологий. Например, в смартфонах используется светодиодный датчик приближения, а также светодиоды задействуются для измерения расстояния в камерах с автофокусом и распознавания жес
28.09.2020 Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

практически ко всему, даже к одежде и резиновой поверхности. Но в ходе работы выяснилось, что новые светодиоды не выйдут из строя, даже если их смять или сложить. А когда вы разрезаете такой ди
18.09.2020 Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи

н радиочастот. В основе технологии лежит передача данных при помощи видимого света. С одной стороны светодиоды модулируют ток с высокой частотой, а с другой приемник улавливает модуляцию и демо
26.01.2018 Toshiba представила компактные диоды для защиты гаджетов от статики

ются в диоде DF2B7ASL с максимальным напряжением электростатического разряда ±30 кВ в соответствии с требованиями IEC61000-4-2 (контактный разряд).В целях снижения требуемой площади для монтажа новые диоды Toshiba выпускаются в корпусе SOD-962 (SL2), для монтажа которого на плате требуется площадь размером всего 0,32 мм x 0,62 мм.
29.06.2017 Искусственное Солнце: Seoul Semiconductor представляет светодиоды нового поколения

й» и другие объекты. В России продукцию Seoul Semiconductor проще всего встретить в магазинах IKEA (LED-лампы), однако поскольку компания работает по схеме B2B, идентифицировать лампы, построен
15.06.2017 Toshiba представила многоразрядные TVS-диоды для защиты интерфейсов мобильных устройств

ановятся жизненно необходимыми. В частности, для предотвращения искажения передаваемых сигналов USB Type-C, HDMI и других высокоскоростных интерфейсов требуются компоненты с низкой емкостью.Новые TVS-диоды обеспечивают улучшенную защиту при более низком динамическом сопротивлении и более низком напряжении ограничения. Они выпускаются в миниатюрных корпусах LGA (DFN5, 1,3 x 0,8 мм) для 4-раз
31.05.2017 Konica Minolta и Pioneer будут производить органические светодиоды для автомобилей

и здравоохранения. Компании рассчитывают, что выход на рынок гибких источников света на органических светодиодах принесет прибыль в 25 миллиардов йен в средне- и долгосрочной перспективе.Органические светодиоды всё чаще применяются в новых для технологии сферах: в рекламе, когда источники света интегрируются с бумажными носителями, дизайне упаковки, beauty-подсветке, где очень важен высокий
13.05.2016 Toshiba представила новые диоды с барьером Шоттки на основе карбида кремния

Компания Toshiba Electronics Europe представила новые диоды с барьером Шоттки (SBD) на основе собственной технологии изготовления полупроводниковых устройств из карбида кремния (SiC) второго поколения. Новые диоды Шоттки обеспечивают повыше
06.04.2016 Светодиоды помогут накормить марсианских колонистов

hilips уменьшило выход тепла, что позволило отказаться от водяного охлаждения. Экономия воды крайне важна для космических миссий, так как ее доставка на другую планету стоит очень дорого. Кроме того, светодиоды распределяют свет более равномерно, а значит все растения получают одинаковую порцию излучения. Это не только ускоряет рост, но и дает возможность точно спрогнозировать урожай. Также
01.09.2014 Фотоаппарат украсят светодиоды

тельности стразов найдена более современная замена в виде светодиодов. Именно россыпью этих элементов декора украсила новую зеркальную камеру Pentax K-S1 компания Ricoh. Помимо эстетического аспекта, светодиоды на корпусе Pentax K-S1 играют вспомогательную роль. Например, подсвечивают кнопку спуска и клавишу «ОК» на задней стороне камеры. Ряд светодиодов на рукоятке вертикального хвата мига
15.04.2014 Выпущен российский 30-миллионный сверхяркий одноваттный светодиод

а-Оптоэлектроника». Как отмечается, по техническим параметрам и цене выпускаемые в Санкт-Петербурге светодиоды конкурентоспособны по сравнению с мировыми аналогами. Светоотдача серийных светоди
13.03.2014 Создан светодиод толщиной в 3 атома для сверхтонких гибких экранов

в мире светоизлучающий диод (Light Emitting Diode - LED), толщина которого составляет 3 атома. Этот светодиод в 10-20 раз меньше самых тонких «трехмерных» светодиодов, которые используются в со
01.06.2013 Автомобильные фары отдали под контроль GPS

инзами и отражателями для того, чтобы точно контролировать куда и сколько света направлено. «Умная» светодиодная фара создает равномерную освещенность, при этом не ослепляя водителей встречных

30.04.2013 Почему тускнеют светодиоды

нции обнаружили причину резкого снижения яркости светодиодов при высоких токах. Этой причиной оказался эффект оже-рекомбинации, при котором лишняя энергия передаётся другому электронному возбуждению. Светодиоды обладают огромным потенциалом и могли бы решить многие энергетические и экономические проблемы. Замена обычных ламп на светодиодные в масштабах целой страны может сэкономить сотни ме
15.04.2013 Светодиоды-имплантаты позволят управлять функциями мозга

ошечные датчики, снимающие показания температуры и электрической активности в головном мозге. Новая светодиодная технология, возможно, является одним из важнейших достижений нейробиологии. Она

04.03.2013 Созданы кремниевые светодиоды без ядовитых металлов

Ученые из Технологического института Карлсруэ и Университета Торонто смогли создать кремниевые светодиоды, не содержащие тяжелых металлов. До сих пор это считалось невозможным, но все-таки очень перспективный и эффективный источник света удалось изготовить. Кремний доминирует в области м
22.01.2013 Разработан стабильный "теплый" светодиод

ета Джорджии (США) создали первый теплый белый светодиод с одним светоизлучающим элементом. "Сейчас светодиоды используются в основном во вспышках и автомобильных фарах, но они дают синеватый х
07.12.2012 Органические светодиоды резко подешевеют

Специалисты Ames Laboratory научились изготавливать органические светодиоды без дорогостоящих редкоземельных металлов, таких как, например, индий. Ученые обнаружили новые способы применения известных полимеров в органических светоизлучающих диодах (OLED). В

27.11.2012 Компактность = светодиоды. Светодиоды = HiQ LED

ика. Причиной тому служит память о серьезных недостатках в области качества отпечатков и надежности механизма, свойственных ранним моделям традиционных LED-аппаратов. Разница между лазерной и HiQ LED Светодиодная печать осуществляется по принципу, аналогичному привычной лазерной технологии. Снимая заряд на вращающемся фотобарабане, свет «наносит» на него электростатический «негатив» - рисун
13.09.2012 Экологи заявляют: светодиоды не идеальны

большинству критериев компактные люминесцентные лампы наносят окружающей среде не больше вреда, чем светодиодная лампа. Но основная сложность – утилизация люминесцентных ламп, которые содержат

29.02.2012 Ультрафиолет – в массы: созданы светодиоды

Уникальный источник света создан на основе стекла и неорганических нанокристаллов. Они дешевы в производстве, надежны и химически стабильны, что позволяет использовать УФ-светодиоды в медицине. Ультрафиолетовые светодиоды очень востребованы в медицине и биомедицинской диагностике. Они могут использоваться в лаборатории на чипе или в качестве имплантируемы
16.02.2012 Заявка на революцию: новый светодиод в 10 раз ярче

имость лампы, но говорят, что она окупится менее чем за один год благодаря экономии электроэнергии. Светодиодная лампа Soraa MR16 Светодиоды содержат полупроводниковый материал, который светитс
20.01.2012 Светодиоды и мясо: скоро и в вашем холодильнике

Согласно исследованию ученых из Университета Канзаса, замена ламп дневного света на светодиоды позволит мясной промышленности экономить миллионы долларов каждый год. Как оказало
29.04.2011 Зеленые светодиоды станут последним шагом к экономичным дисплеям

жение с помощью красного, синего и зеленого цветов. У нас уже есть мощные недорогие красные и синие светодиоды. Как только нам удастся разработать аналогичные зеленые, появится возможность пере
20.04.2011 Светодиоды на хлоре сделают телевизоры дешевле

ета оказался на удивление прост и не требует применения ядовитого газообразного хлора. Органические светодиоды известны своей высокой эффективностью преобразования электричества в световое излу
16.02.2011 Светодиоды ядовиты

м, но на самом деле они содержат свинец, мышьяк и десяток других потенциально опасных веществ. Об этом говорится в исследовании американского Департамента здоровья населения и профилактики болезней. "Светодиоды преподносятся как новое поколение приборов освещения. Но, стараясь найти решения, которые экономят энергетические ресурсы, мы должны проявлять бдительность в отношении токсичности но
17.01.2011 В Рязани внедряется светодиодное уличное освещение

основания полагать, что со стороны муниципальных властей спрос на современное светотехническое оборудование со временем будет только расти. В местной администрации полагают, что программа перехода на светодиодное освещение позволит в значительной степени понизить потребление электричества на нужды наружного освещения. И как следствие — сократить расходы городского бюджета.
30.12.2010 Российские ученые разработали уникальный LED-светильник

о со специалистами недавно созданной компании "Лаборатория энергосбережения" разработали уникальный светодиодный светильник, сообщает SvetoProm.Ru. Светильник не имеет основного недостатка подо
10.11.2010 Bulbrite предлагает светодиодный светильник MR16 с шестью наклонами луча

Компания Bulbrite - один из ведущих поставщиков решений в области инновационного, энергосберегающего освещения, смогла предложить регулируемый светодиодный светильник MR16 с возможностью направления луча света под шестью различными углами. При первом взгляде на устройство даже трудно определить, лампа это или все-таки светильник. Bulb

Публикаций - 1174, упоминаний - 1322

LED-освещение и организации, системы, технологии, персоны:

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LG Electronics 3718 84
Apple Inc 13026 70
Philips 2094 66
Intel Corporation 12745 52
Toshiba Corporation 2976 47
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Microsoft Corporation 25647 39
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HP Inc. 5860 31
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Huawei 4471 24
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Sharp Corporation 1062 23
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Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 496 18
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AMD - Advanced Micro Devices 4602 17
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 231 17
X Corp - Twitter 2928 16
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1838 17
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 751 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 2
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1505 19
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 409 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 176 5
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 5
VDI - Verein Deutscher Ingenieur - Федеральное объединение немецких инженеров - Союз немецких инженеров - Ассоциация немецких инженеров 5 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 60 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 52 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 53 1
Знание - Российское общество 9 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13132 332
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10522 295
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10529 271
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 266
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26988 254
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26416 243
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7479 229
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22287 227
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13349 222
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14643 214
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6600 199
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7857 181
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15311 172
Контрастность 3010 172
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10678 171
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18153 167
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6360 166
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1149 165
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11412 159
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27874 156
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6425 153
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10162 153
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8414 149
Наушники - Headphones 4415 146
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4171 145
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6245 141
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2280 120
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16868 118
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12965 114
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15740 112
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26025 110
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8636 106
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1471 103
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3612 98
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29472 95
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2460 90
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3860 88
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3617 88
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4704 88
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2480 86
Google Android 15099 106
Microsoft Windows 16732 71
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 56
Apple iOS 8505 43
Apple iPhone - серия смартфонов 7545 41
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 33
Microsoft Windows 2000 8678 33
Google YouTube - Видеохостинг 2974 32
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 31
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 28
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 26
Linux OS 11340 23
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2460 22
Sony Bravia 251 22
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1576 21
Google Android TV 375 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2314 21
Apple Mac - Apple Macintosh 3092 20
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 708 20
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 20
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 920 18
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 18
Apple iPhone 6 4861 18
Google Play - Google Store - Google Android Market 3517 17
Intel Core - Семейство процессоров 1246 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1659 16
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 376 16
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 367 16
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 15
Nvidia GeForce GTX 522 15
Microsoft Office 4102 15
Oracle Java - язык программирования 3429 15
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 15
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 766 15
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 15
Philips Ambilight 102 15
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 15
Microsoft Windows 7 2006 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 14
Ксенин Алекс 311 17
Клинаичев Андрей 33 7
Сергеев Иван 74 6
Константинов Константин 32 5
Набоков Сергей 27 5
Rogers John - Роджерс Джон 12 4
Шпак Василий 276 4
Малафеев Андрей 52 4
Монастырев Евгений 7 3
Перовский Лев 7 3
Макагонов Евгений 35 3
Чубайс Анатолий 221 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 437 3
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 3
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 3
Помозов Алексей 80 3
Наумов Максим 100 3
Данцев Олег 4 3
Покровский Иван 134 3
Бровкин Дмитрий 55 3
Борушевский Денис 37 3
Овсянников Денис 23 3
Пасеков Владимир 24 3
Речменский Игорь 21 3
Евстигнеев Денис 9 3
Долин Евгений 10 3
Елисеев Александр 7 3
Мониев Андрей 2 2
Милехин Сергей 4 2
Рихтер Андрей 4 2
Сергеев Павел 13 2
Коваленко Павел 67 2
Мартынов Иван 2 2
Макаров Константин 4 2
Репин Александр 4 2
Иткинсон Григорий 2 2
Winge Dennis - Виндж Деннис 2 2
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Landau Steve - Ландау Стив 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 163588 427
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54228 163
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18854 114
Солнце - звезда Солнечной системы 5440 114
Европа 24872 110
Япония 13726 110
Южная Корея - Республика 6993 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 72
Германия - Федеративная Республика 13096 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13716 38
Азия - Азиатский регион 5871 32
Земля - планета Солнечной системы 10817 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19291 29
Китай - Тайвань 4220 25
Индия - Bharat 5815 24
Италия - Итальянская Республика 4481 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14728 22
Франция - Французская Республика 8099 20
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 389 20
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 19
Канада 5040 17
Германия - Берлин 731 16
Беларусь - Белоруссия 6222 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 13
Украина 7896 13
США - Калифорния 4803 13
Солнечная система - Solar system 2560 12
Финляндия - Финляндская Республика 3679 11
Нидерланды 3706 11
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 185 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3298 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3119 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1451 9
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1089 8
Африка - Африканский регион 3623 8
Турция - Турецкая республика 2576 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 153
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4558 118
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26869 108
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33148 96
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6081 88
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21240 81
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11615 81
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 75
Ergonomics - Эргономика 1734 68
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6622 63
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5941 60
Кремний - Silicium - химический элемент 1742 55
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1495 54
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4452 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 45
Галлий - Gallium - химический элемент 360 44
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5484 40
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10105 39
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3041 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11118 36
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9050 36
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3290 36
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7332 35
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1359 35
Энергетика - Energy - Energetically 5744 34
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1442 32
Английский язык 6978 30
Физика - Physics - область естествознания 2905 30
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1890 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 28
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2082 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12113 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17923 26
Зоология - наука о животных 2844 25
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1317 24
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7642 24
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1693 24
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2995 24
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5504 23
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1005 22
CNews - ZOOM.CNews 1864 92
Optics 142 14
CNews RND - R&D.CNews 2274 12
Nature 826 9
DigiTimes - Издание 1330 8
New Scientist 1448 6
Phys.org 972 6
Applied Physics Letters 38 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11522 5
Bloomberg 1599 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 5
Wikipedia - Википедия 638 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1333 4
РИА Новости 1026 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2321 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 312 4
Silicon 493 4
Space Daily 528 4
NE Asia Online 313 4
NewsFactor 127 4
EurekAlert 291 4
The Verge - Издание 610 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1227 3
Tom’s Hardware 579 3
Ведомости 1415 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 3
Известия ИД 745 3
ACS Applied Materials & Interfaces 13 2
The Sun 28 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 164 2
Inquirer 463 2
AP - Associated Press 2007 2
Telegraph 199 2
Российская газета 285 2
ScienceDaily 399 2
PhysicsWeb 184 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8494 25
IDC - International Data Corporation 4965 5
NPD DisplaySearch 285 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
Gartner - Гартнер 3647 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3881 3
Philips Research 19 3
Cinebench 29 2
HFS Research 49 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 2
Creative Strategies 16 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 1
TrendForce 168 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 360 1
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
Strategy Analytics 285 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Автостат 53 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 297 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 9
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 571 6
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 6
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1179 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 453 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 300 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 33 4
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 3
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 3
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1410 3
РАН - Российская академия наук 2086 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 638 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 714 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 72 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 138 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 3
WakeUp - Академия soft skills 3 2
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 2
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 10 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 25 2
Clemson University - Университет Клемсона 8 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 469 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 87 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 56 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 18
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
CeBIT 614 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2638 6
День молодёжи - 27 июня 1059 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 387 5
Международный женский день - 8 марта 414 5
Red Dot Design Award 57 4
CEATEC 45 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 3
Армия - Международный военно-технический форум 43 2
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 2
Industrie Forum Design Award 2 2
FPD International 17 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 628 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 227 1
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