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BBK Realme UI



18.02.2025 Нужно больше батареи. «Убийца» Xiaomi выпустил два дешевых смартфона с огромными аккумуляторами 1
11.12.2024 Популярный в России лютый конкурент Xiaomi выпустил очень дешевый телефон с OLED-экраном и огромной батареей 1
27.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Realme GT 7 Pro 1
22.11.2024 realme запускает продажу флагманского смартфона GT 7 Pro на AliExpress 1
26.09.2024 Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM 1
26.08.2024 Xiaomi напряглась. Ее лютый конкурент выпускает супердешевый смартфон с емкой батареей, переизбытком памяти и экраном больше, чем у iPhone 15 Pro Max 1
30.07.2024 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил супердешевые смартфоны, которые снимают не хуже iPhone. Видео 1
02.07.2024 Смартфон realme 12 поступил в продажу в России 1
06.06.2024 В России начинаются продажи ультрадешевого «убийцы» Xiaomi с большим аккумулятором. Видео 1
15.04.2024 Главный конкурент Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с почти флагманской начинкой. Видео 1
04.04.2024 В магазины «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу новая серия смартфонов Realme 12 Pro 1
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России 1
07.03.2024 Любимый россиянами заклятый конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с экраном как у iPhone 15 Pro Max. Российская премьера не за горами. Видео 1
14.02.2024 Заклятый конкурент Xiaomi начал продавать в России невероятно дешевого «убийцу» Redmi Note. Видео 1
26.01.2024 Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM 1
07.12.2023 Лютый конкурент Xiaomi выпустил супермощного и супердешевого «убийцу» флагманов. Видео 1
11.10.2023 Realme 11 поступил в продажу в России 1
23.08.2023 Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большой батареей и экраном как у iPhone 14 Pro Max. Видео 1
18.05.2023 Любимый россиянами конкурент Xiaomi создал супердешевый клон iPhone 14 на свежем Android. Ожидается в России 1
26.04.2023 В России стартовали продажи смартфона realme C55 1
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России 1
23.12.2022 Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM 1
10.11.2022 Опасный конкурент Xiaomi захватывает Россию. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
09.08.2022 Конкурент Xiaomi начал продавать в России первый в мире ТВ с уникальным экраном SLED. Цена. Видео 1
10.06.2022 Конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью. Цена, видео 1
17.05.2022 Опасный конкурент Xiaomi начал поставки в Россию планшетов на замену iPad. Цена, видео 1
29.03.2022 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевого «убийцу» iPad mini 1
16.02.2022 Объявлены российские цены серии Realme 9 Pro 5G 1
29.11.2021 Главный конкурент Xiaomi готовит супермощный смартфон, который переведет его в «высшую лигу» 1
16.11.2021 Realme представляет серию Narzo 50 1
11.10.2021 Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
23.06.2021 Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена 1
22.06.2021 В России выпущен бюджетный смартфон realme C25 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
26.05.2021 Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото 1
07.12.2020 Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
25.11.2020 Смартфоны realme: новый топ за свои деньги? 1
14.08.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

BBK Realme UI и организации, системы, технологии, персоны:

BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 403 45
Xiaomi 1749 29
BBK OPPO Electronics 384 16
BBK Electronics Corp 313 13
MediaTek - Ralink 528 11
BBK OnePlus 216 10
Qualcomm Technologies 1830 8
Apple Inc 12141 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 8
Huawei 3949 7
Sony 6551 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 907 6
Samsung Electronics 10284 6
Google LLC 11822 5
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 72 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 4
Lenovo Group 2297 2
OmniVision Technologies 31 2
BBK Realme Design 2 2
PUBG Corporation 44 1
Lenovo Motorola 3502 1
X Corp - Twitter 2848 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 146 1
Goodix Technology 6 1
Цифра ГК 2435 1
МегаФон 8928 1
Digma 192 1
Blackview 18 1
Motorola Inc 1148 1
Samsung - Harman - JBL 218 1
AKG 65 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 607 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 43 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Garmin - Гармин 201 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 246 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 259 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
Visa International 1950 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
Малахит 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 18
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6279 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 44
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9658 39
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20869 39
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9355 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6064 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7322 27
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6054 27
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2091 26
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12519 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4795 23
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2488 23
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2354 23
USB Type-C - USB-C - USB 3 1919 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7906 20
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2807 19
Наушники - Headphones 4027 19
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 759 19
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2968 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 18
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4749 17
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2141 17
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3487 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7623 15
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1802 15
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1864 15
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1038 14
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1207 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8260 11
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1346 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2194 11
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 692 10
USB micro 965 10
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1017 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 9
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2189 9
Монохромное изображение - Monochrome image 624 9
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 79 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 8
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 792 23
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 437 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1559 21
Google Android 14055 18
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 348 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 17
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 358 17
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 263 16
BBK Realme C - Серия смартфонов 49 16
BBK Realme - серия смартфонов 54 15
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 206 13
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 467 12
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 498 11
Google Android 14 77 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 367 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7101 8
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 214 8
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 153 8
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 7
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 263 7
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 7
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 119 7
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 288 7
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 409 7
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 41 6
Google YouTube - Видеохостинг 2760 5
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 230 5
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 53 5
BBK Realme GT 27 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 265 4
Apple iPhone 11 254 4
Google Play - Google Store - Android Market 3303 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 4
Apple iPad 3866 4
BBK Realme Pad 4 4
BBK OPPO SuperVOOC 38 4
Apple iPhone 15 128 4
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 59 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 466 3
Li Sky - Ли Скай 4 1
Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 23
Индия - Bharat 5465 19
Китай - Тайвань 3998 8
Европа 21802 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5192 5
Африка - Африканский регион 3485 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 3
Индонезия - Республика 960 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Франция - Французская Республика 7860 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Малайзия 868 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 1
Азия - Азиатский регион 5554 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
Южная Корея - Республика 6661 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 752 1
Германия - Федеративная Республика 12704 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1298 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 941 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 997 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4974 7
Металлы - Золото - Gold 1141 5
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 229 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 3
Видеокамера - Видеосъёмка 694 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3718 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1678 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 764 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 836 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4905 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1569 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
Геология - Ледник - Glacier 212 1
Металлы - Серебро - Silver 758 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 278 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5888 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5554 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8745 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6281 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2268 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 796 1
Сон - Somnus 429 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 92 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 886 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
GizmoChina 136 3
GSM Arena 73 2
Xiaomishka 4 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
OnLeaks 16 1
ITHome 35 1
Counterpoint Research 90 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
День молодёжи - 27 июня 902 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
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