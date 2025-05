Android больше не будет прежним. Google проболталась, что готовит радикальные изменения в облике системы

Google задумала почти полностью перекроить дизайн Android – самой популярной мобильной ОС в мире. Изменения должны стать частью разрабатываемой Android 16, премьера которой состоится до конца мая 2025 г.

Большой редизайн

Интернет-гигант Google опубликовал в своем официальном блоге пост, посвященный новому дизайну интерфейса ОС Android. Через некоторое время публикация была удалена, но профильный портал 9to5Google успел сохранить приложенные к ней иллюстрации. Также копия поста размещена в «Архиве интернета».

Новый дизайн носит название Material 3 Expressive, возможно, временное. Это прямая отсылка одновременно и к нынешнему дизайн-коду Android (Material 3), и к оригинальной внешности системы, известной как Material Design. Она стала частью мобильной платформы Google в 2014 г. с релизом Android 5.0 Lollipop.

В удаленной публикации Google описывает изменения в дизайне своей мобильной ОС как «наиболее проработанное» (most researched) обновление на сегодняшний день, с целью сделать свой интерфейс более привлекательным и простым в использовании.

Google До премьеры Android 16 с переосмысленным дизайном остались считанные дни

Напомним, что Android – это самая популярная мобильная ОС в мире. На сегодняшний день под ее управлением работают более 3,3 млрд устройств (статистика портала DemandSage) – смартфоны, планшеты, игровые и ТВ-приставки, автомобильные магнитолы и пр. Android занимает 72,23% мирового рынка мобильных платформ против 27,39% у Apple iOS (StatCounter, апрель 2025 г.).

Ноль информации

Как указано в посте, Google заявляет, что разработала Material 3 Expressive после проведения 46 раундов рисовки дизайна и исследований с более чем 18 тыс. участников. Дизайн использует цвет, форму, размер и движение, чтобы сделать интерфейс «более удобным в использовании» (more usable). Премьера нового дизайна ожидается в мае 2025 г. на конференции Google I/O 2025, где состоится мировой дебют Android 16.

Никакой конкретики относительно изменений в облике Android пост в блоге Google не содержит, и пролить свет на изменения могут исключительно скриншоты. Тем не менее, за последние несколько дней в Сети появилось несколько сообщений, указывающих, что Google планирует внедрить в Android 16 переработанные значки строки состояния (например, для батареи), новый шрифт часов и обновленное меню быстрых настроек.

Google Оболочка станет более «мультяшной»

Но важно понимать, что многие пользователи значительную часть этих нововведений могут никогда не увидеть. Почти все крупнейшие производители Android-устройств предпочитают устанавливать на них собственные графические оболочки – HyperOS у Xiaomi, One UI у Samsung, realmeUI у Realme и пр.

Коллективное творчество

Рекламируя будущее новшество, Google заявляла, что при разработке дизайна провела ряд исследований. В частности, она изучала реакцию людей на разные варианты оформления оболочки Android, а также на то, как быстро они адаптируются к изменениям. Судя по всему, это касалось мельчайших деталей, например, прогресс-бара – шкалы прогресса, который используется, в том числе, в окне обновления приложения.

Фото: Guido Coppa / Unsplash В нынешнем облике Android существует без особых изменений более 10 лет

Google пишет, что спрашивала участвовавших в тестировании дизайна людей, какой из вариантов прогресс-бара «заставил время ожидания идти быстрее» (which progress indicator made the waiting time feel faster). Ей также было любопытно, насколько большими могут быть кнопки, чтобы и нажимать их можно было быстрее, и чтобы они не конфликтовали с другими элементами оболочки, пишет The Verge.

Для тех, кто ценит свое время

Согласно утверждению Google, новый дизайн Material 3 Expressive якобы позволяет людям находить ключевые элементы в интерфейсе в четыре раза быстрее по сравнению с существующим дизайном Material 3. Компания также утверждает, что Material 3 Expressive «кажется, уравнивает возможности пользователей всех возрастов» (seems to level the playing field for users of all ages), поскольку новый дизайн помогает людям старше 45 лет находить элементы интерфейса столь же быстро, сколь и более молодым пользователям.