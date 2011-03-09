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Рекордер магнитофон магнитола видеомагнитофон

СОБЫТИЯ

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09.03.2011 Xtreamer представит видеомагнитофон под управлением Android OS

Компания Xtreamer представила на выставке CeBIT видеомагнитофон в линейке Prodigy. Устройство построено на базе чипа Sigma Designs SMP8656 и поддерживает ресурсоемкий 3D-контент. В проигрывателе есть сетевой интерфейс, USB-порты, eSATA-хост,
22.10.2010 Sharp показала 3D Blu-ray-рекордер

Японская компания Sharp продемонстрировала самый тонкий в мире Blu-ray-рекордер с поддержкой 3D – высота устройства Sharp AQUOS BD-AV70 всего 35 мм. Рекордер может записывать до 87 часов видео на BDXL-диск (носитель с емкостью до 128 Гб). Внутри рекордера н
05.03.2008 «Медиа Стиль» запустила сервис «Персональный видеомагнитофон»

В рамках проекта интерактивного телевидения iTV компанией «Медиа Стиль» завершена техническая реализация сервисов группы Video-on-Demand: «Персональный видеомагнитофон» и «Сдвиг по времени». Video-on-Demand (VOD) - «Видео по запросу» - является базовым сервисом системы интерактивного телевидения, позволяющим осуществить индивидуальную трансляц
03.10.2007 Магнитола Nascar

За $80 можно заказать себе вот такую магнитолу с тюнером, выполненную в виде шлема гонщика Nascar Jeff Gordon, который раскатывает в машине номер 24.
27.09.2007 Sharp представил Blu-ray-рекордер с жестким диском 1 ТБ

Компания Sharp представила свой первый Blu-ray-рекордер Aquos BD-HDW20, который оснащен жестким диском емкостью 1 ТБ. По словам официальных источников, это первый в мире рекордер данного формата, имеющий встроенный жесткий диск столь
07.09.2007 Как выбрать магнитолу

ворили в одном из предыдущих материалов, секрета никакого здесь нет. И открывается «ларчик» просто: магнитола, несмотря на свой технический «каменный век», — устройство портативное, а знач
05.09.2007 Pioneer DVR-LX60 – на пике развития DVD-рекордеров

е большого количества HDD/DVD-устройств, отличающихся весьма ощутимой шумностью и вибрацией. Дизайн Внешний вид рекордера просто безупречен. Передняя панель Pioneer DVR-LX60 имеет черную глянце
04.06.2007 Philips DVDR7310H — DVD-рекордер на все случаи жизни

конечно же, все это происходит одновременно с продолжающейся записью телесигнала. Перезапись содержимого с жесткого диска на «плюсовые» и «минусовые» DVD-болванки также реализована в полной мере. DVD-рекордер Philips DVDR7310H сразу обращает на себя внимание элегантным дизайном Коммутационные возможности рекордера позволяют подключать различную фото- и видеоаппаратуру. Но все же по одному ф
26.04.2007 Видеомагнитофон DVD VR350: еще одна новинка от Samsung

сжатия сигнала время записи может достигать 6–8 часов для однослойных дисков и 12–16 часов — для двухслойных. Кассетная дека оснащена 6 головками и позволяет воспроизводить стереозвук. Видеомагнитофон оснащен портом HDMI и поддерживает разрешение 1080i. Высокое качество записи достигается за счет прогрессивной развертки и применения цифроаналогового преобразователя с частотой
30.03.2007 Рекордер с 1 Тбайтом памяти

Японская IO  Data выпустила на местный рынок рекордер HVR-HD1000L, который оснащен 1 Тбайтом памяти для хранения видеоконтента. Так, такой объем позволяет записать до 109 ч телепередач, записанных в HD-качестве. Его стоимость - $650.
20.03.2007 DVD-рекордер Panasonic DMR-EH65EE: максимум функций и великолепное качество картинки

Panasonic DMR-EH65EE — это DVD-рекордер со встроенным жестким диском, обладающий широчайшими возможностями. Кроме записи эфирных программ на встроенные жесткий диск и DVD-диски различных форматов, он способен читать файлы MP
12.03.2007 Xoro HMD 300: новая MP3-магнитола скоро в продаже

нах СНГ объявило о начале поставок новой портативной MP3-магнитолы Xoro HMD 300. Новинка выполнена в современном дизайне и оснащена памятью 512 MБ, позволяющей хранить до 8 часов музыкальных записей. Магнитола воспроизводит файлы форматов MP3, WAV и WMA, имеет ЖК-дисплей, слот для карт памяти SD/MMC и способна записывать звук как со встроенного микрофона, так и с радио. Посредством встроенн
14.02.2007 Pioneer DVR-940HX – DVD-рекордер с половиной терабайта «на борту»

не все понятно – по релизам, диск один, однако, войдя в меню управления жестким диском, видишь папки «HDD1» и «HDD2». Вероятно, речь идет об одном физическом «харде» и двух виртуальных дисках, однако рекордер - не компьютер и по параметрам системы этого не понять, а вскрывать чужой аппарат как-то рука не поднималась. Надо отметить богатейший комплект поставки рекордера DVD-рекордер P
07.02.2007 BBK DW9955K – доступное чудо записи

PEG4-формата, то привлекательность этого аппарата становится просто очевидной. Конструкция и дизайн Внешний вид рекордера, на первый взгляд, вполне типичен для представителя бюджетной DVD-техни
16.01.2007 Vitek выпустил новый DVD-рекордер

н встроенным декодером Dolby Digital 5.1, что делает его основой для создания домашнего кинотеатра. Магнитола VT-3478 появится на полках розничных магазинов электроники и бытовой техники в конц
17.10.2006 Тест-дуэль: DVD-рекордер против Медиацентра

Center Edition 2005. Мы решили проверить достоинства и недостатки двух главных конкурентов техники записи телепрограмм и сравнили между собой два ярких устройства – Медиацентр Prestigio DMC-564 и DVD-рекордер Sony RDR- HX1010. Представляем соперников Конечно же, понимая, что в такой дуэли софт важней железа, так как от него зависит насколько удобна та или иная техника для работы, мы понимая
26.06.2006 Xoro анонсировал новый DVD-рекордер

ового DVD-рекордера Xoro HVR 5500 со встроенным жестким диском емкостью 160 ГБ и возможностью записи со множества источников, таких, как телевизор, DVD-проигрыватель, цифровая камера и USB-периферия. Рекордер позволяет отредактировать материал, записанный на жесткий диск, и скопировать его на DVD+R(W)-диск, а также просматривать передачу во время ее записи с помощью функции Timeshift. Встро
21.06.2006 BBK выпустила новый DVD-рекордер с жестким диском

Компания BBK Electronics выпустила новый медиа-комбайн - еще один DVD/HDD-рекордер с функцией караоке. DVD/HDD-рекордер DW9955K – многофункциональное устройство, имеющее все необходимое для создания домашнего развлекательного центра. Рекордер оснащен же
01.06.2006 LG выпустил компактный DVD-рекордер

вованный алгоритм коррекции ошибок обеспечивают работу без сбоев с носителями разного качества. DVD рекордер LG GSA-5169D Главной особенностью GSA-5169D является возможность быстрого и простого
30.05.2006 LG выпустил DVD-рекордер с жестким диском

Компания LG Electronics представила новый DVD-рекордер HDRF899X с функцией записи на жесткий диск. Диск объемом 250 ГБ позволяет записать до 345 часов передач. DVD-рекордер LG HDRF899X Устройство оснащено видеоалгоритмом записи DVFX
17.04.2006 BBK представила DVD/VHS-рекордер DW9938K

Компания BBK Electronics анонсировала выпуск нового DVD/VHS-рекордера с функцией караоке. Рекордер DW9938K — это универсальный аппарат, позволяющий записывать информацию на диски DVD±R, DVD±RW и VHS-кассеты со встроенного телевизионного тюнера, поддерживающего системы PAL/SECAM
06.04.2006 BBK DW9917K: DVD-рекордер с функцией караоке

Компания BBK Electronics анонсировала выпуск первого DVD-рекордера с функцией караоке. DW9917K — это первая модель DVD-рекордера компании BBK с функцией караоке и двумя микрофонными входами. Рекордер позволяет осуществлять запись на диски DVD±R и DVD±RW со встроенного телевизионного тюнера, поддерживающего системы PAL/SECAM. Четыре варианта качества записи (HQ, SP, EP, SLP) позволя
06.04.2006 Фото дня. Супер DVD-рекордер для HDTV

нные для работы со стандартами HDTV. Известно, что видео высокой четкости занимает значительно больше места, чем привычные DVD-данные, поэтому новинки от Hitachi имеют соответствующие характеристики. Рекордер-флагман оснащен накопителями общим объемом 1 Тбайт! Флагман новых HDD/DVD-рекордеров от Hitachi обладает накопителями общим объемом 1 Тбайт В линейки также представлены модели с 500, 2
05.04.2006 Супер DVD-рекордер для HDTV

нные для работы со стандартами HDTV. Известно, что видео высокой четкости занимает значительно больше места, чем привычные DVD-данные, поэтому новинки от Hitachi имеют соответствующие характеристики. Рекордер-флагман оснащен накопителями общим объемом 1 Тбайт! В линейки также представлены модели с 500, 250 и 160 Гбайтным жестким диском, но из возможности по хранению видео, естественно, умен
06.02.2006 Sharp DV-ARV22: самый тонкий VHS-рекордер

ия. Производители не ограничились этими возможностями и встроили в эту модель тюнер цифрового наземного телевидения и аналоговый тюнер. Также модель отличается быстрой готовностью к работе. В продаже рекордер появится в марте по розничной цене около $1,3 тыс.
20.12.2005 DW9918S: новый DVD-рекордер ВВК

8S. Особенностью DVD-рекордера DW9918S является наличие универсального считывателя карт флэш-памяти (MS, SM, MMC, SD, CF), позволяющего просматривать фотографии и прослушивать музыкальные композиции. Рекордер позволяет осуществлять запись на диски DVD±R и DVD±RW со встроенного телевизионного тюнера, поддерживающего системы PAL/SECAM. Также возможна запись видеосигнала, подаваемого на композ
04.07.2005 LF-M821JD: новый DVD-рекордер Panasonic

Panasonic выпустил многоформатный DVD-рекордер LF-M821JD. Привод ATAPI поддерживает DVD-RAM, DVD-ROM, DVD±RW, DVD±R (и двуслойные), CD-ROM и CD-R/RW. Скорость записывания — DVD-R: 16x, DVD±R (двуслойные): 4x, DVD-RW: 6x, DVD+R
30.05.2005 LG представила новый DVD/VHS рекордер

Компания LG выпустила на российский рынок свою очередную новинку — DVD/VHS рекордер. Модель под названием DVR576X может записывать ТВ-программы и кино либо на DVD-диск, либо на VHS-видеокассету. Имеется поддержка форматов DivX, DVD+_R/RW/SVCD,VCD, Audio CD, MP3, WMA,

28.04.2005 Pioneer анонсировал свой первый VHS/DVD рекордер с винчестером

Компания Pioneer представила свой первый VHS/DVD рекордер со встроенным жестким диском. Модель получила название DVR-RT7H. Благодаря наличию функции Auto Dubbing с помощью одной кнопки можно конвертировать видео с VHS на DVD. Среди других осо
01.02.2005 LG представила рекордер с беспроводной связью

Компания LG Electronics разработала DVD-рекордер с жестким диском емкостью 120 ГБ - RM-6902, сообщает The Korea Times. Устройство способно скачивать мультимедиаконтент через беспроводную связь LAN. Данная модель также может записыват
16.12.2004 "Сокол" выпустил новый DVD-рекордер

Компания ТПК «Бытовая электроника «Сокол» представляет новинку в модельном ряду DVD-аппаратуры – DVD-рекордер «Сокол DR-S-011». Конструкция DVD-рекордера сочетает функциональные возможности DVD-проигрывателя и записывающего устройства (рекордера). DVD-проигрыватель позволяет просматривать полн
05.11.2004 RD-XS46: новый DVD-рекордер от Toshiba с винчестером 250 ГБ

ке трех новых моделей DVD-рекордеров: RD-XS46, RD-XS36 и D-VR2. Все три новинки поддерживают DVD-RAM, DVD-R, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video, CD, CD-R. В модели RD-XS46 имеется жесткий диск емкостью 250 ГБ, рекордер RD-XS36 отличается жестким диском объемом 160 ГБ. Модель D-VR2 сочетает в себе DVD и VHS рекордер. Размеры первых двух устройств – 430х338х78 мм. Их вес – 6,1 кг. Третья модель

25.10.2004 DW9916S: новый рекордер от BBK с поддержкой карт памяти

ия BBK Electronics пополнила линейку DVD-рекордеров еще одной моделью - DW9916S. Особенность новинки – в наличии универсального считывателя флэш-карт. Модель совместима с картами MS, SM, MMC, SD, CF. Рекордер позволяет записывать на диски DVD+R и DVD+RW видеосигнал, полученный со встроенного телевизионного тюнера, а также с композитного, S-Video и RGB/SCART видеовходов. Вход DV (i.LINK / IE
25.10.2004 SJ-MR50: MD-рекордер от Matsushita весом 115 граммов

Компания Matsushita Electric представила на рынке новый MD-рекордер SJ-MR50. Модель позиционируется как самая маленькая и легкая модель в мире среди MD-рекордеров, оборудованных встроенным микрофоном и спикером. Новинка весит 115 граммов при размерах 8
11.10.2004 Xoro HSD R505: новый DVD-рекордер для телеманов

Компания MAS Elektronik AG анонсировала новый DVD-рекордер Xoro HSD R505. Модель оснащена встроенным ТВ-тюнером PAL/SECAM, который обеспечивает возможность автоматического и ручного поиска телевизионных каналов, точную настройку их частоты, а

17.09.2004 Panasonic представил DVD-RAM рекордер для домашней видеостудии

Российское представительство компании Panasonic анонсировало DVD-RAM рекордер DIGA DMR-E65EE-S. Модель имеет слоты для карт памяти SD/PС-карт и DV-вход, что позволяет быстро записывать на диск, редактировать и просматривать цифровые фотографии и видео без помощи
14.09.2004 Рекордер Xoro HSD R545 - тяжелая артиллерия DVD

чшей стороны проявил себя встроенный ТВ-тюнер – тестировавшаяся модель показала низкую чувствительность к сигналу от стандартной антенны, в результате из 15 каналов, уверенно принимаемых телевизором, рекордер ловил 5 без помех и 7 со значительными искажениями. Xoro HSD R545 имеет довольно подробное меню, однако его трудно назвать интуитивно понятным – для того, чтобы разобраться в тонкостях
01.07.2004 Matsushita представила новый DVD-рекордер на синем лазере

нных DVD емкостью 4,7 ГБ. На диск с объемом памяти 50 ГБ можно записать цифровые программы с максимальным разрешением общей длительностью 4,5 часа или 63 часа в случае записи аналогового изображения. Рекордер оснащен встроенным тюнером для приема цифрового сигнала обычных и спутниковых телеканалов, а также сигнала аналогового телевидения. Matsushita входит в консорциум, который поддерживает
25.05.2004 DVD-рекордер Xoro HSD R545: обилие функций в компактном корпусе

Компания MAS Elektronik AG анонсировала новый DVD-рекордер Xoro HSD R545. Xoro НSD R545 принимает эфирные и кабельные телевизионные каналы в стандартах PAL, SECAM, NTSC, NICAM (стереозвук) через встроенный тюнер на базе схематических решений P
13.02.2004 Rolsen RDR 401i - DVD-рекордер по-русски

Компания Rolsen начала производство нового продукта в своей линейке DVD-техники – DVD рекордера. Это первый DVD- рекордер, выпущенный под российской торговой маркой. Rolsen RDR 401i поддерживает форматы DVD, Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD), Audio CD (CD-DA), MP3. Чтение и запись дисков возможна в ст

Публикаций - 350, упоминаний - 384

Рекордер и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6717 66
Samsung Electronics 10983 38
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 31
Apple Inc 13046 30
Philips 2096 27
Intel Corporation 12765 25
Toshiba Corporation 2978 22
Microsoft Corporation 25681 20
JVC Kenwood 421 19
Sharp Corporation 1062 16
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 16
LG Electronics 3724 15
Canon 1436 14
Dell EMC 5164 12
Google LLC 12587 12
IBM - International Business Machines Corp 9672 10
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 263 9
BBK Electronics Corp 332 9
Hitachi - Хитачи 1499 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 9
Dell Technologies - Dell Computer 2204 8
HP Inc. 5868 8
Lenovo Motorola 3558 8
VAIO 475 8
Xoro Eectronics 81 8
Yandex - Яндекс 9072 7
Fujitsu 2097 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 7
Seiko Epson Corporation 908 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 6
Nvidia Corp 3933 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5797 5
AMD - Advanced Micro Devices 4616 5
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 5
АРМО ГК - АРМО-Системы 364 5
Ростех - Автоматика Концерн 1816 4
Xiaomi 2181 4
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 4
Hyundai Motor Company 433 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2385 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 6
BMW Group 481 5
Ford 432 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 5
Walmart - Wal-Mart Stores 402 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 3
Volkswagen Group - VW 306 3
Honda Motor Company - HND 240 3
101Hotels.com 456 3
AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 10 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 142 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Совкомбанк Совесть 278 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 116 2
Sony Music Entertainment 160 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 477 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 2
Mitsubishi Heavy Industries 37 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 2
Harley-Davidson 30 1
Левинштейн Реабилитационный центр 1 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 20 1
Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma 11 1
Dell Ventures 30 1
Amadeus Capital Partners 5 1
John Lewis & Partners 11 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8720 1
eBay Inc 1637 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1239 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 64 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 440 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1048 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1528 5
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U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 214 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 82 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 2
MAA - Mathematical Association of America - American Association of Mathematicians - Математическая ассоциация Америки 1 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Linux Foundation 196 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 161
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 158
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7495 112
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9633 97
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27088 87
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10534 82
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4167 81
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4755 81
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14669 81
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 74
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13148 73
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6601 65
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4365 55
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2390 55
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16895 54
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2895 53
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1565 52
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1931 49
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7838 49
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22373 48
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 47
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2022 46
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1763 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27989 43
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 983 43
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4168 42
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10554 42
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5890 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26092 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26484 40
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 40
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6248 37
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15351 37
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7870 35
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6432 35
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1314 35
Наушники - Headphones 4427 35
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 35
ТВ-тюнер - TV tuner 520 35
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 868 34
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 38
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 427 22
Microsoft Windows XP 2430 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 19
Microsoft Windows 16772 18
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 18
Google Android 15133 17
Apple iPod 1552 17
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 14
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7562 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Linux OS 11407 8
Samsung SVR-диктофон 463 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3522 7
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
JVC S-VHS - Super VHS 19 6
Apple iOS 8528 6
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 87 6
Sony Walkman 285 6
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 6
Dolby Pro Logic 95 6
Google YouTube - Видеохостинг 2981 5
Apple iPad 3983 5
Intel Celeron - Серия процессоров 979 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 5
Sharp Aquos 74 5
Microsoft Windows Media Center 125 5
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 5
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 5
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 5
Apple iPod nano 215 5
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 4
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 4
JVC D-VHS 7 4
Сергеев Иван 74 8
Наумов Максим 100 6
Ширшов Павел 76 5
Речменский Игорь 21 5
Малафеев Андрей 52 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
Лаптева Марина 114 3
Овсянников Денис 23 3
Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
Fister Mike - Фистер Майк 10 2
Дурбажев Владимир 3 2
Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 2
Dell Michael - Делл Майкл 193 2
Эфендиев Мурад 15 2
Бугай Алексей 10 2
Чебатко Алексей 7 2
Ксенин Алекс 311 2
Попов Олег 57 2
Иванов Кирилл 20 2
Корчагин Олег 9 2
Баранов Андрей 10 2
Алтуев Мурат 6 2
Назарук Станислав 3 2
Буров Юрий 3 1
Кирсанкин Алексей 2 1
Козлов Ефрем 3 1
Амелькин Александр 3 1
Неверов Максим 4 1
Черкасов Эдуард 1 1
Вергун Борис 3 1
Sinatra Frank - Синатра Фрэнк 7 1
Карташева Ольга 2 1
Бочкарев Владимир 14 1
Giaccaglia Stefano - Джиаккалья Стефано 2 1
Besson Luc - Бессон Люк 15 1
Касатов Александр 1 1
Гурманский Виктор 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 127
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 63
Япония 13749 53
Европа 24895 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 19
Южная Корея - Республика 7005 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 14
Германия - Федеративная Республика 13142 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19355 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5449 10
Канада 5056 8
Азия - Азиатский регион 5882 7
Франция - Французская Республика 8134 7
Китай - Тайвань 4227 7
Земля - планета Солнечной системы 10826 6
Украина 7903 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4180 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2505 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3122 4
Финляндия - Финляндская Республика 3690 4
Италия - Итальянская Республика 4490 4
Россия - СФО - Новосибирск 4835 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1423 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 514 4
Казахстан - Республика 5991 3
Беларусь - Белоруссия 6242 3
Швеция - Королевство 3769 3
Индия - Bharat 5834 3
Европа Восточная 3137 3
Америка - Американский регион 2204 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3643 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 3
США - Нью-Йорк 3172 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1817 3
Испания - Королевство 3817 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 3
Малайзия 916 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5971 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21348 46
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6104 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 29
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3307 25
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7379 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5453 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5509 15
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5071 15
Ergonomics - Эргономика 1737 15
Английский язык 6991 14
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3113 12
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7694 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8158 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33303 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17978 8
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