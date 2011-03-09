Xtreamer представит видеомагнитофон под управлением Android OS Компания Xtreamer представила на выставке CeBIT видеомагнитофон в линейке Prodigy. Устройство построено на базе чипа Sigma Designs SMP8656 и поддерживает ресурсоемкий 3D-контент. В проигрывателе есть сетевой интерфейс, USB-порты, eSATA-хост,

Sharp показала 3D Blu-ray-рекордер Японская компания Sharp продемонстрировала самый тонкий в мире Blu-ray-рекордер с поддержкой 3D – высота устройства Sharp AQUOS BD-AV70 всего 35 мм. Рекордер может записывать до 87 часов видео на BDXL-диск (носитель с емкостью до 128 Гб). Внутри рекордера н

«Медиа Стиль» запустила сервис «Персональный видеомагнитофон» В рамках проекта интерактивного телевидения iTV компанией «Медиа Стиль» завершена техническая реализация сервисов группы Video-on-Demand: «Персональный видеомагнитофон» и «Сдвиг по времени». Video-on-Demand (VOD) - «Видео по запросу» - является базовым сервисом системы интерактивного телевидения, позволяющим осуществить индивидуальную трансляц

Магнитола Nascar За $80 можно заказать себе вот такую магнитолу с тюнером, выполненную в виде шлема гонщика Nascar Jeff Gordon, который раскатывает в машине номер 24.

Sharp представил Blu-ray-рекордер с жестким диском 1 ТБ Компания Sharp представила свой первый Blu-ray-рекордер Aquos BD-HDW20, который оснащен жестким диском емкостью 1 ТБ. По словам официальных источников, это первый в мире рекордер данного формата, имеющий встроенный жесткий диск столь

Как выбрать магнитолу ворили в одном из предыдущих материалов, секрета никакого здесь нет. И открывается «ларчик» просто: магнитола, несмотря на свой технический «каменный век», — устройство портативное, а знач

Pioneer DVR-LX60 – на пике развития DVD-рекордеров е большого количества HDD/DVD-устройств, отличающихся весьма ощутимой шумностью и вибрацией. Дизайн Внешний вид рекордера просто безупречен. Передняя панель Pioneer DVR-LX60 имеет черную глянце

Philips DVDR7310H — DVD-рекордер на все случаи жизни конечно же, все это происходит одновременно с продолжающейся записью телесигнала. Перезапись содержимого с жесткого диска на «плюсовые» и «минусовые» DVD-болванки также реализована в полной мере. DVD-рекордер Philips DVDR7310H сразу обращает на себя внимание элегантным дизайном Коммутационные возможности рекордера позволяют подключать различную фото- и видеоаппаратуру. Но все же по одному ф

Видеомагнитофон DVD VR350: еще одна новинка от Samsung сжатия сигнала время записи может достигать 6–8 часов для однослойных дисков и 12–16 часов — для двухслойных. Кассетная дека оснащена 6 головками и позволяет воспроизводить стереозвук. Видеомагнитофон оснащен портом HDMI и поддерживает разрешение 1080i. Высокое качество записи достигается за счет прогрессивной развертки и применения цифроаналогового преобразователя с частотой

Рекордер с 1 Тбайтом памяти Японская IO Data выпустила на местный рынок рекордер HVR-HD1000L, который оснащен 1 Тбайтом памяти для хранения видеоконтента. Так, такой объем позволяет записать до 109 ч телепередач, записанных в HD-качестве. Его стоимость - $650.

DVD-рекордер Panasonic DMR-EH65EE: максимум функций и великолепное качество картинки Panasonic DMR-EH65EE — это DVD-рекордер со встроенным жестким диском, обладающий широчайшими возможностями. Кроме записи эфирных программ на встроенные жесткий диск и DVD-диски различных форматов, он способен читать файлы MP

Xoro HMD 300: новая MP3-магнитола скоро в продаже нах СНГ объявило о начале поставок новой портативной MP3-магнитолы Xoro HMD 300. Новинка выполнена в современном дизайне и оснащена памятью 512 MБ, позволяющей хранить до 8 часов музыкальных записей. Магнитола воспроизводит файлы форматов MP3, WAV и WMA, имеет ЖК-дисплей, слот для карт памяти SD/MMC и способна записывать звук как со встроенного микрофона, так и с радио. Посредством встроенн

Pioneer DVR-940HX – DVD-рекордер с половиной терабайта «на борту» не все понятно – по релизам, диск один, однако, войдя в меню управления жестким диском, видишь папки «HDD1» и «HDD2». Вероятно, речь идет об одном физическом «харде» и двух виртуальных дисках, однако рекордер - не компьютер и по параметрам системы этого не понять, а вскрывать чужой аппарат как-то рука не поднималась. Надо отметить богатейший комплект поставки рекордера DVD-рекордер P

BBK DW9955K – доступное чудо записи PEG4-формата, то привлекательность этого аппарата становится просто очевидной. Конструкция и дизайн Внешний вид рекордера, на первый взгляд, вполне типичен для представителя бюджетной DVD-техни

Vitek выпустил новый DVD-рекордер н встроенным декодером Dolby Digital 5.1, что делает его основой для создания домашнего кинотеатра. Магнитола VT-3478 появится на полках розничных магазинов электроники и бытовой техники в конц

Тест-дуэль: DVD-рекордер против Медиацентра Center Edition 2005. Мы решили проверить достоинства и недостатки двух главных конкурентов техники записи телепрограмм и сравнили между собой два ярких устройства – Медиацентр Prestigio DMC-564 и DVD-рекордер Sony RDR- HX1010. Представляем соперников Конечно же, понимая, что в такой дуэли софт важней железа, так как от него зависит насколько удобна та или иная техника для работы, мы понимая

Xoro анонсировал новый DVD-рекордер ового DVD-рекордера Xoro HVR 5500 со встроенным жестким диском емкостью 160 ГБ и возможностью записи со множества источников, таких, как телевизор, DVD-проигрыватель, цифровая камера и USB-периферия. Рекордер позволяет отредактировать материал, записанный на жесткий диск, и скопировать его на DVD+R(W)-диск, а также просматривать передачу во время ее записи с помощью функции Timeshift. Встро

BBK выпустила новый DVD-рекордер с жестким диском Компания BBK Electronics выпустила новый медиа-комбайн - еще один DVD/HDD-рекордер с функцией караоке. DVD/HDD-рекордер DW9955K – многофункциональное устройство, имеющее все необходимое для создания домашнего развлекательного центра. Рекордер оснащен же

LG выпустил компактный DVD-рекордер вованный алгоритм коррекции ошибок обеспечивают работу без сбоев с носителями разного качества. DVD рекордер LG GSA-5169D Главной особенностью GSA-5169D является возможность быстрого и простого

LG выпустил DVD-рекордер с жестким диском Компания LG Electronics представила новый DVD-рекордер HDRF899X с функцией записи на жесткий диск. Диск объемом 250 ГБ позволяет записать до 345 часов передач. DVD-рекордер LG HDRF899X Устройство оснащено видеоалгоритмом записи DVFX

BBK представила DVD/VHS-рекордер DW9938K Компания BBK Electronics анонсировала выпуск нового DVD/VHS-рекордера с функцией караоке. Рекордер DW9938K — это универсальный аппарат, позволяющий записывать информацию на диски DVD±R, DVD±RW и VHS-кассеты со встроенного телевизионного тюнера, поддерживающего системы PAL/SECAM

BBK DW9917K: DVD-рекордер с функцией караоке Компания BBK Electronics анонсировала выпуск первого DVD-рекордера с функцией караоке. DW9917K — это первая модель DVD-рекордера компании BBK с функцией караоке и двумя микрофонными входами. Рекордер позволяет осуществлять запись на диски DVD±R и DVD±RW со встроенного телевизионного тюнера, поддерживающего системы PAL/SECAM. Четыре варианта качества записи (HQ, SP, EP, SLP) позволя

Фото дня. Супер DVD-рекордер для HDTV нные для работы со стандартами HDTV. Известно, что видео высокой четкости занимает значительно больше места, чем привычные DVD-данные, поэтому новинки от Hitachi имеют соответствующие характеристики. Рекордер-флагман оснащен накопителями общим объемом 1 Тбайт! Флагман новых HDD/DVD-рекордеров от Hitachi обладает накопителями общим объемом 1 Тбайт В линейки также представлены модели с 500, 2

Супер DVD-рекордер для HDTV нные для работы со стандартами HDTV. Известно, что видео высокой четкости занимает значительно больше места, чем привычные DVD-данные, поэтому новинки от Hitachi имеют соответствующие характеристики. Рекордер-флагман оснащен накопителями общим объемом 1 Тбайт! В линейки также представлены модели с 500, 250 и 160 Гбайтным жестким диском, но из возможности по хранению видео, естественно, умен

Sharp DV-ARV22: самый тонкий VHS-рекордер ия. Производители не ограничились этими возможностями и встроили в эту модель тюнер цифрового наземного телевидения и аналоговый тюнер. Также модель отличается быстрой готовностью к работе. В продаже рекордер появится в марте по розничной цене около $1,3 тыс.

DW9918S: новый DVD-рекордер ВВК 8S. Особенностью DVD-рекордера DW9918S является наличие универсального считывателя карт флэш-памяти (MS, SM, MMC, SD, CF), позволяющего просматривать фотографии и прослушивать музыкальные композиции. Рекордер позволяет осуществлять запись на диски DVD±R и DVD±RW со встроенного телевизионного тюнера, поддерживающего системы PAL/SECAM. Также возможна запись видеосигнала, подаваемого на композ

LF-M821JD: новый DVD-рекордер Panasonic Panasonic выпустил многоформатный DVD-рекордер LF-M821JD. Привод ATAPI поддерживает DVD-RAM, DVD-ROM, DVD±RW, DVD±R (и двуслойные), CD-ROM и CD-R/RW. Скорость записывания — DVD-R: 16x, DVD±R (двуслойные): 4x, DVD-RW: 6x, DVD+R

LG представила новый DVD/VHS рекордер Компания LG выпустила на российский рынок свою очередную новинку — DVD/VHS рекордер. Модель под названием DVR576X может записывать ТВ-программы и кино либо на DVD-диск, либо на VHS-видеокассету. Имеется поддержка форматов DivX, DVD+_R/RW/SVCD,VCD, Audio CD, MP3, WMA,

Pioneer анонсировал свой первый VHS/DVD рекордер с винчестером Компания Pioneer представила свой первый VHS/DVD рекордер со встроенным жестким диском. Модель получила название DVR-RT7H. Благодаря наличию функции Auto Dubbing с помощью одной кнопки можно конвертировать видео с VHS на DVD. Среди других осо

LG представила рекордер с беспроводной связью Компания LG Electronics разработала DVD-рекордер с жестким диском емкостью 120 ГБ - RM-6902, сообщает The Korea Times. Устройство способно скачивать мультимедиаконтент через беспроводную связь LAN. Данная модель также может записыват

"Сокол" выпустил новый DVD-рекордер Компания ТПК «Бытовая электроника «Сокол» представляет новинку в модельном ряду DVD-аппаратуры – DVD-рекордер «Сокол DR-S-011». Конструкция DVD-рекордера сочетает функциональные возможности DVD-проигрывателя и записывающего устройства (рекордера). DVD-проигрыватель позволяет просматривать полн

RD-XS46: новый DVD-рекордер от Toshiba с винчестером 250 ГБ ке трех новых моделей DVD-рекордеров: RD-XS46, RD-XS36 и D-VR2. Все три новинки поддерживают DVD-RAM, DVD-R, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video, CD, CD-R. В модели RD-XS46 имеется жесткий диск емкостью 250 ГБ, рекордер RD-XS36 отличается жестким диском объемом 160 ГБ. Модель D-VR2 сочетает в себе DVD и VHS рекордер. Размеры первых двух устройств – 430х338х78 мм. Их вес – 6,1 кг. Третья модель

DW9916S: новый рекордер от BBK с поддержкой карт памяти ия BBK Electronics пополнила линейку DVD-рекордеров еще одной моделью - DW9916S. Особенность новинки – в наличии универсального считывателя флэш-карт. Модель совместима с картами MS, SM, MMC, SD, CF. Рекордер позволяет записывать на диски DVD+R и DVD+RW видеосигнал, полученный со встроенного телевизионного тюнера, а также с композитного, S-Video и RGB/SCART видеовходов. Вход DV (i.LINK / IE

SJ-MR50: MD-рекордер от Matsushita весом 115 граммов Компания Matsushita Electric представила на рынке новый MD-рекордер SJ-MR50. Модель позиционируется как самая маленькая и легкая модель в мире среди MD-рекордеров, оборудованных встроенным микрофоном и спикером. Новинка весит 115 граммов при размерах 8

Xoro HSD R505: новый DVD-рекордер для телеманов Компания MAS Elektronik AG анонсировала новый DVD-рекордер Xoro HSD R505. Модель оснащена встроенным ТВ-тюнером PAL/SECAM, который обеспечивает возможность автоматического и ручного поиска телевизионных каналов, точную настройку их частоты, а

Panasonic представил DVD-RAM рекордер для домашней видеостудии Российское представительство компании Panasonic анонсировало DVD-RAM рекордер DIGA DMR-E65EE-S. Модель имеет слоты для карт памяти SD/PС-карт и DV-вход, что позволяет быстро записывать на диск, редактировать и просматривать цифровые фотографии и видео без помощи

Рекордер Xoro HSD R545 - тяжелая артиллерия DVD чшей стороны проявил себя встроенный ТВ-тюнер – тестировавшаяся модель показала низкую чувствительность к сигналу от стандартной антенны, в результате из 15 каналов, уверенно принимаемых телевизором, рекордер ловил 5 без помех и 7 со значительными искажениями. Xoro HSD R545 имеет довольно подробное меню, однако его трудно назвать интуитивно понятным – для того, чтобы разобраться в тонкостях

Matsushita представила новый DVD-рекордер на синем лазере нных DVD емкостью 4,7 ГБ. На диск с объемом памяти 50 ГБ можно записать цифровые программы с максимальным разрешением общей длительностью 4,5 часа или 63 часа в случае записи аналогового изображения. Рекордер оснащен встроенным тюнером для приема цифрового сигнала обычных и спутниковых телеканалов, а также сигнала аналогового телевидения. Matsushita входит в консорциум, который поддерживает

DVD-рекордер Xoro HSD R545: обилие функций в компактном корпусе Компания MAS Elektronik AG анонсировала новый DVD-рекордер Xoro HSD R545. Xoro НSD R545 принимает эфирные и кабельные телевизионные каналы в стандартах PAL, SECAM, NTSC, NICAM (стереозвук) через встроенный тюнер на базе схематических решений P