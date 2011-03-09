Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рекордер магнитофон магнитола видеомагнитофон
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|09.03.2011
|
Xtreamer представит видеомагнитофон под управлением Android OS
Компания Xtreamer представила на выставке CeBIT видеомагнитофон в линейке Prodigy. Устройство построено на базе чипа Sigma Designs SMP8656 и поддерживает ресурсоемкий 3D-контент. В проигрывателе есть сетевой интерфейс, USB-порты, eSATA-хост,
|22.10.2010
|
Sharp показала 3D Blu-ray-рекордер
Японская компания Sharp продемонстрировала самый тонкий в мире Blu-ray-рекордер с поддержкой 3D – высота устройства Sharp AQUOS BD-AV70 всего 35 мм. Рекордер может записывать до 87 часов видео на BDXL-диск (носитель с емкостью до 128 Гб). Внутри рекордера н
|05.03.2008
|
«Медиа Стиль» запустила сервис «Персональный видеомагнитофон»
В рамках проекта интерактивного телевидения iTV компанией «Медиа Стиль» завершена техническая реализация сервисов группы Video-on-Demand: «Персональный видеомагнитофон» и «Сдвиг по времени». Video-on-Demand (VOD) - «Видео по запросу» - является базовым сервисом системы интерактивного телевидения, позволяющим осуществить индивидуальную трансляц
|03.10.2007
|
Магнитола Nascar
За $80 можно заказать себе вот такую магнитолу с тюнером, выполненную в виде шлема гонщика Nascar Jeff Gordon, который раскатывает в машине номер 24.
|27.09.2007
|
Sharp представил Blu-ray-рекордер с жестким диском 1 ТБ
Компания Sharp представила свой первый Blu-ray-рекордер Aquos BD-HDW20, который оснащен жестким диском емкостью 1 ТБ. По словам официальных источников, это первый в мире рекордер данного формата, имеющий встроенный жесткий диск столь
|07.09.2007
|
Как выбрать магнитолу
ворили в одном из предыдущих материалов, секрета никакого здесь нет. И открывается «ларчик» просто: магнитола, несмотря на свой технический «каменный век», — устройство портативное, а знач
|05.09.2007
|
Pioneer DVR-LX60 – на пике развития DVD-рекордеров
е большого количества HDD/DVD-устройств, отличающихся весьма ощутимой шумностью и вибрацией. Дизайн Внешний вид рекордера просто безупречен. Передняя панель Pioneer DVR-LX60 имеет черную глянце
|04.06.2007
|
Philips DVDR7310H — DVD-рекордер на все случаи жизни
конечно же, все это происходит одновременно с продолжающейся записью телесигнала. Перезапись содержимого с жесткого диска на «плюсовые» и «минусовые» DVD-болванки также реализована в полной мере. DVD-рекордер Philips DVDR7310H сразу обращает на себя внимание элегантным дизайном Коммутационные возможности рекордера позволяют подключать различную фото- и видеоаппаратуру. Но все же по одному ф
|26.04.2007
|
Видеомагнитофон DVD VR350: еще одна новинка от Samsung
сжатия сигнала время записи может достигать 6–8 часов для однослойных дисков и 12–16 часов — для двухслойных. Кассетная дека оснащена 6 головками и позволяет воспроизводить стереозвук. Видеомагнитофон оснащен портом HDMI и поддерживает разрешение 1080i. Высокое качество записи достигается за счет прогрессивной развертки и применения цифроаналогового преобразователя с частотой
|30.03.2007
|
Рекордер с 1 Тбайтом памяти
Японская IO Data выпустила на местный рынок рекордер HVR-HD1000L, который оснащен 1 Тбайтом памяти для хранения видеоконтента. Так, такой объем позволяет записать до 109 ч телепередач, записанных в HD-качестве. Его стоимость - $650.
|20.03.2007
|
DVD-рекордер Panasonic DMR-EH65EE: максимум функций и великолепное качество картинки
Panasonic DMR-EH65EE — это DVD-рекордер со встроенным жестким диском, обладающий широчайшими возможностями. Кроме записи эфирных программ на встроенные жесткий диск и DVD-диски различных форматов, он способен читать файлы MP
|12.03.2007
|
Xoro HMD 300: новая MP3-магнитола скоро в продаже
нах СНГ объявило о начале поставок новой портативной MP3-магнитолы Xoro HMD 300. Новинка выполнена в современном дизайне и оснащена памятью 512 MБ, позволяющей хранить до 8 часов музыкальных записей. Магнитола воспроизводит файлы форматов MP3, WAV и WMA, имеет ЖК-дисплей, слот для карт памяти SD/MMC и способна записывать звук как со встроенного микрофона, так и с радио. Посредством встроенн
|14.02.2007
|
Pioneer DVR-940HX – DVD-рекордер с половиной терабайта «на борту»
не все понятно – по релизам, диск один, однако, войдя в меню управления жестким диском, видишь папки «HDD1» и «HDD2». Вероятно, речь идет об одном физическом «харде» и двух виртуальных дисках, однако рекордер - не компьютер и по параметрам системы этого не понять, а вскрывать чужой аппарат как-то рука не поднималась. Надо отметить богатейший комплект поставки рекордера DVD-рекордер P
|07.02.2007
|
BBK DW9955K – доступное чудо записи
PEG4-формата, то привлекательность этого аппарата становится просто очевидной. Конструкция и дизайн Внешний вид рекордера, на первый взгляд, вполне типичен для представителя бюджетной DVD-техни
|16.01.2007
|
Vitek выпустил новый DVD-рекордер
н встроенным декодером Dolby Digital 5.1, что делает его основой для создания домашнего кинотеатра. Магнитола VT-3478 появится на полках розничных магазинов электроники и бытовой техники в конц
|17.10.2006
|
Тест-дуэль: DVD-рекордер против Медиацентра
Center Edition 2005. Мы решили проверить достоинства и недостатки двух главных конкурентов техники записи телепрограмм и сравнили между собой два ярких устройства – Медиацентр Prestigio DMC-564 и DVD-рекордер Sony RDR- HX1010. Представляем соперников Конечно же, понимая, что в такой дуэли софт важней железа, так как от него зависит насколько удобна та или иная техника для работы, мы понимая
|26.06.2006
|
Xoro анонсировал новый DVD-рекордер
ового DVD-рекордера Xoro HVR 5500 со встроенным жестким диском емкостью 160 ГБ и возможностью записи со множества источников, таких, как телевизор, DVD-проигрыватель, цифровая камера и USB-периферия. Рекордер позволяет отредактировать материал, записанный на жесткий диск, и скопировать его на DVD+R(W)-диск, а также просматривать передачу во время ее записи с помощью функции Timeshift. Встро
|21.06.2006
|
BBK выпустила новый DVD-рекордер с жестким диском
Компания BBK Electronics выпустила новый медиа-комбайн - еще один DVD/HDD-рекордер с функцией караоке. DVD/HDD-рекордер DW9955K – многофункциональное устройство, имеющее все необходимое для создания домашнего развлекательного центра. Рекордер оснащен же
|01.06.2006
|
LG выпустил компактный DVD-рекордер
вованный алгоритм коррекции ошибок обеспечивают работу без сбоев с носителями разного качества. DVD рекордер LG GSA-5169D Главной особенностью GSA-5169D является возможность быстрого и простого
|30.05.2006
|
LG выпустил DVD-рекордер с жестким диском
Компания LG Electronics представила новый DVD-рекордер HDRF899X с функцией записи на жесткий диск. Диск объемом 250 ГБ позволяет записать до 345 часов передач. DVD-рекордер LG HDRF899X Устройство оснащено видеоалгоритмом записи DVFX
|17.04.2006
|
BBK представила DVD/VHS-рекордер DW9938K
Компания BBK Electronics анонсировала выпуск нового DVD/VHS-рекордера с функцией караоке. Рекордер DW9938K — это универсальный аппарат, позволяющий записывать информацию на диски DVD±R, DVD±RW и VHS-кассеты со встроенного телевизионного тюнера, поддерживающего системы PAL/SECAM
|06.04.2006
|
BBK DW9917K: DVD-рекордер с функцией караоке
Компания BBK Electronics анонсировала выпуск первого DVD-рекордера с функцией караоке. DW9917K — это первая модель DVD-рекордера компании BBK с функцией караоке и двумя микрофонными входами. Рекордер позволяет осуществлять запись на диски DVD±R и DVD±RW со встроенного телевизионного тюнера, поддерживающего системы PAL/SECAM. Четыре варианта качества записи (HQ, SP, EP, SLP) позволя
|06.04.2006
|
Фото дня. Супер DVD-рекордер для HDTV
нные для работы со стандартами HDTV. Известно, что видео высокой четкости занимает значительно больше места, чем привычные DVD-данные, поэтому новинки от Hitachi имеют соответствующие характеристики. Рекордер-флагман оснащен накопителями общим объемом 1 Тбайт! Флагман новых HDD/DVD-рекордеров от Hitachi обладает накопителями общим объемом 1 Тбайт В линейки также представлены модели с 500, 2
|05.04.2006
|
Супер DVD-рекордер для HDTV
нные для работы со стандартами HDTV. Известно, что видео высокой четкости занимает значительно больше места, чем привычные DVD-данные, поэтому новинки от Hitachi имеют соответствующие характеристики. Рекордер-флагман оснащен накопителями общим объемом 1 Тбайт! В линейки также представлены модели с 500, 250 и 160 Гбайтным жестким диском, но из возможности по хранению видео, естественно, умен
|06.02.2006
|
Sharp DV-ARV22: самый тонкий VHS-рекордер
ия. Производители не ограничились этими возможностями и встроили в эту модель тюнер цифрового наземного телевидения и аналоговый тюнер. Также модель отличается быстрой готовностью к работе. В продаже рекордер появится в марте по розничной цене около $1,3 тыс.
|20.12.2005
|
DW9918S: новый DVD-рекордер ВВК
8S. Особенностью DVD-рекордера DW9918S является наличие универсального считывателя карт флэш-памяти (MS, SM, MMC, SD, CF), позволяющего просматривать фотографии и прослушивать музыкальные композиции. Рекордер позволяет осуществлять запись на диски DVD±R и DVD±RW со встроенного телевизионного тюнера, поддерживающего системы PAL/SECAM. Также возможна запись видеосигнала, подаваемого на композ
|04.07.2005
|
LF-M821JD: новый DVD-рекордер Panasonic
Panasonic выпустил многоформатный DVD-рекордер LF-M821JD. Привод ATAPI поддерживает DVD-RAM, DVD-ROM, DVD±RW, DVD±R (и двуслойные), CD-ROM и CD-R/RW. Скорость записывания — DVD-R: 16x, DVD±R (двуслойные): 4x, DVD-RW: 6x, DVD+R
|30.05.2005
|
LG представила новый DVD/VHS рекордер
Компания LG выпустила на российский рынок свою очередную новинку — DVD/VHS рекордер. Модель под названием DVR576X может записывать ТВ-программы и кино либо на DVD-диск, либо на VHS-видеокассету. Имеется поддержка форматов DivX, DVD+_R/RW/SVCD,VCD, Audio CD, MP3, WMA,
|28.04.2005
|
Pioneer анонсировал свой первый VHS/DVD рекордер с винчестером
Компания Pioneer представила свой первый VHS/DVD рекордер со встроенным жестким диском. Модель получила название DVR-RT7H. Благодаря наличию функции Auto Dubbing с помощью одной кнопки можно конвертировать видео с VHS на DVD. Среди других осо
|01.02.2005
|
LG представила рекордер с беспроводной связью
Компания LG Electronics разработала DVD-рекордер с жестким диском емкостью 120 ГБ - RM-6902, сообщает The Korea Times. Устройство способно скачивать мультимедиаконтент через беспроводную связь LAN. Данная модель также может записыват
|16.12.2004
|
"Сокол" выпустил новый DVD-рекордер
Компания ТПК «Бытовая электроника «Сокол» представляет новинку в модельном ряду DVD-аппаратуры – DVD-рекордер «Сокол DR-S-011». Конструкция DVD-рекордера сочетает функциональные возможности DVD-проигрывателя и записывающего устройства (рекордера). DVD-проигрыватель позволяет просматривать полн
|05.11.2004
|
RD-XS46: новый DVD-рекордер от Toshiba с винчестером 250 ГБ
ке трех новых моделей DVD-рекордеров: RD-XS46, RD-XS36 и D-VR2. Все три новинки поддерживают DVD-RAM, DVD-R, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video, CD, CD-R. В модели RD-XS46 имеется жесткий диск емкостью 250 ГБ, рекордер RD-XS36 отличается жестким диском объемом 160 ГБ. Модель D-VR2 сочетает в себе DVD и VHS рекордер. Размеры первых двух устройств – 430х338х78 мм. Их вес – 6,1 кг. Третья модель
|25.10.2004
|
DW9916S: новый рекордер от BBK с поддержкой карт памяти
ия BBK Electronics пополнила линейку DVD-рекордеров еще одной моделью - DW9916S. Особенность новинки – в наличии универсального считывателя флэш-карт. Модель совместима с картами MS, SM, MMC, SD, CF. Рекордер позволяет записывать на диски DVD+R и DVD+RW видеосигнал, полученный со встроенного телевизионного тюнера, а также с композитного, S-Video и RGB/SCART видеовходов. Вход DV (i.LINK / IE
|25.10.2004
|
SJ-MR50: MD-рекордер от Matsushita весом 115 граммов
Компания Matsushita Electric представила на рынке новый MD-рекордер SJ-MR50. Модель позиционируется как самая маленькая и легкая модель в мире среди MD-рекордеров, оборудованных встроенным микрофоном и спикером. Новинка весит 115 граммов при размерах 8
|11.10.2004
|
Xoro HSD R505: новый DVD-рекордер для телеманов
Компания MAS Elektronik AG анонсировала новый DVD-рекордер Xoro HSD R505. Модель оснащена встроенным ТВ-тюнером PAL/SECAM, который обеспечивает возможность автоматического и ручного поиска телевизионных каналов, точную настройку их частоты, а
|17.09.2004
|
Panasonic представил DVD-RAM рекордер для домашней видеостудии
Российское представительство компании Panasonic анонсировало DVD-RAM рекордер DIGA DMR-E65EE-S. Модель имеет слоты для карт памяти SD/PС-карт и DV-вход, что позволяет быстро записывать на диск, редактировать и просматривать цифровые фотографии и видео без помощи
|14.09.2004
|
Рекордер Xoro HSD R545 - тяжелая артиллерия DVD
чшей стороны проявил себя встроенный ТВ-тюнер – тестировавшаяся модель показала низкую чувствительность к сигналу от стандартной антенны, в результате из 15 каналов, уверенно принимаемых телевизором, рекордер ловил 5 без помех и 7 со значительными искажениями. Xoro HSD R545 имеет довольно подробное меню, однако его трудно назвать интуитивно понятным – для того, чтобы разобраться в тонкостях
|01.07.2004
|
Matsushita представила новый DVD-рекордер на синем лазере
нных DVD емкостью 4,7 ГБ. На диск с объемом памяти 50 ГБ можно записать цифровые программы с максимальным разрешением общей длительностью 4,5 часа или 63 часа в случае записи аналогового изображения. Рекордер оснащен встроенным тюнером для приема цифрового сигнала обычных и спутниковых телеканалов, а также сигнала аналогового телевидения. Matsushita входит в консорциум, который поддерживает
|25.05.2004
|
DVD-рекордер Xoro HSD R545: обилие функций в компактном корпусе
Компания MAS Elektronik AG анонсировала новый DVD-рекордер Xoro HSD R545. Xoro НSD R545 принимает эфирные и кабельные телевизионные каналы в стандартах PAL, SECAM, NTSC, NICAM (стереозвук) через встроенный тюнер на базе схематических решений P
|13.02.2004
|
Rolsen RDR 401i - DVD-рекордер по-русски
Компания Rolsen начала производство нового продукта в своей линейке DVD-техники – DVD рекордера. Это первый DVD- рекордер, выпущенный под российской торговой маркой. Rolsen RDR 401i поддерживает форматы DVD, Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD), Audio CD (CD-DA), MP3. Чтение и запись дисков возможна в ст
Рекордер и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.