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Magna International Магна Интернешнл Магна Аутомотив Рус Magna Steyr Магна Штейер Magna Cosma

Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.12.2020 LG и Magna создают совместное предприятие для расширения рынка электрификации силовых агрегатов 1
14.07.2016 Apple собралась купить «Формулу-1» 1
28.01.2016 Нижегородские компании получили персональные базовые станции МТС 1
20.01.2016 Просто фантастика: какие изобретения войдут в жизнь в 2016 году? 1
29.04.2014 В Москве пройдет форум «Корпоративное налоговое планирование» 1
08.10.2013 Google патентует "Kinect для автомобилей" 1
27.08.2013 Google создает собственный автомобиль 1
06.10.2010 United Elements Group оборудовала новый завод Magna системой вентиляции 1
19.02.2009 "Иркут" проводит мероприятия по повышению эффективности производства 2
05.08.2008 GMCS создала ИСУ для нового завода Группы ГАЗ 1
25.06.2008 Группа ГАЗ: ERP для новой "Волги" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Magna International и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13163 3
LG Electronics 3735 3
МТ-Интеграция - GMCS 374 2
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 2
Google LLC 12698 2
United Elements Group - Юнайтед Элементс Групп 9 1
Samsung Electronics 11069 1
Microsoft Corporation 25779 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15770 1
Acer Group - Acer Inc 2780 1
Dropbox 527 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 1
Oculus VR 79 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 1
StoreDot 5 1
LG Electronics Vehicle component Solutions 1 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 2
Нижегородская аптечная сеть 2 1
UNILIN - Юнилин 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8862 1
BMW Group 482 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Kickstarter 136 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Volvo Cars 262 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 344 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 203 1
Bayer AG - Байер 85 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Saint-Gobain - Сен-Гобен - Сэн-Гобен Эйч Пи Эм Рус - Кавминстекло 11 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Мостотрест ГУП 14 1
Транснефть Верхняя Волга 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3309 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5972 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53938 3
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 702 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13930 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26819 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36235 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1172 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13497 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5290 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7468 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18138 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6465 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3790 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12256 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4435 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13966 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 200 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8274 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7833 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5869 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4400 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8520 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7540 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8661 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 176 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1316 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4442 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10707 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9511 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 774 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3667 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 1
ГАЗ Группа - ГАЗ Volga Siber - ГАЗ Волга Сайбер 3 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7626 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 1
Google - Gmail 1021 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 1
Google - Flutter 64 1
Microsoft Kinect 201 1
Toyota Prius 49 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Doom - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 7 1
LG Magna e-Powertrain 3 1
Chevrolet Bolt 4 1
Капустин Владимир 2 2
Kotagiri Swamy - Котагири Свами 1 1
Курганов Вячеслав 1 1
Торопцев Антон 3 1
Бесфамильный Алексей 1 1
Carmack John - Кармак Джон 23 1
Ecclestone Bernie - Экклстоун Берни 1 1
Попов Сергей 167 1
Максимов Алексей 16 1
Jin-yong Kim - Чжин Ен Ким 2 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Толкачева Екатерина 43 1
Сокольская Людмила 10 1
Денисова Наталья 8 1
Соловьев Константин 6 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Пойс Виктория 2 1
Кизимов Андрей 1 1
Вихарев Дмитрий 1 1
Борисова Вера 1 1
Долгов Леонид 1 1
Глазкова Анна 2 1
Козлова Ольга 3 1
Lessin Jessica - Лесин Джессика 3 1
Колпаков Максим 2 1
Елистратов Григорий 1 1
Ковалева Натэлла 1 1
Saward Joe - Савард Джо 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166330 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19155 2
Европа 24969 2
Южная Корея - Республика 7053 2
Германия - Федеративная Республика 13222 2
США - Калифорния - Санта-Моника 42 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 34 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47625 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19553 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3342 1
Канада 5082 1
Израиль 2857 1
Италия - Итальянская Республика 4509 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3586 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2298 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1355 1
Германия - Берлин 732 1
Лихтенштейн Княжество 102 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
США - Мичиган - Детройт 88 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 115 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21669 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6067 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6588 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18166 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8494 2
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2680 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16082 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8251 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3864 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53507 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6179 1
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Металлы - Платина - Platinum 500 1
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TechRadar 97 1
Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
День смеха - 1 апреля 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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