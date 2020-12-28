LG и Magna создают совместное предприятие для расширения рынка электрификации силовых агрегатов

LG Electronics (LG) и Magna International (Magna) объявили о создании совместного предприятия (СП) по производству электрических двигателей, инверторов и бортовых зарядных устройств. СП также будет создавать системы электронного привода для некоторых автопроизводителей с целью поддержки растущего глобального сдвига в сторону электрификации транспортных средств. Новая компания получила название LG Magna e-Powertrain, она объединяет мощь Magna в области систем электрических силовых агрегатов и автомобилестроения мирового класса с опытом LG в разработке компонентов для электрических двигателей и инверторов, ускоряя рост обеих сторон на рынке таких силовых агрегатов.

Совместное предприятие позволяет двум компаниям продолжать расширять свои возможности по производству электрических силовых агрегатов, используя существующие технологии, инженерные и глобальные возможности. Рынок электродвигателей, инверторов, систем электропривода будет значительно расти к 2030 г. СП будет ориентировано на этот быстрорастущий глобальный рынок используя новейшие технологии.

Компания LG уже имеет опыт в разработке компонентов для электромобилей, в первую очередь для Chevrolet Bolt EV и Jaguar I-PACE. LG поможет ускорить выход на рынок и масштаб производства компонентов для электрификации Magna e-Powertrain. Magna в свою очередь, привнесет в предприятие такие компетенция как программное обеспечение и системная интеграция. Это СП позволит покупателям выбирать то, что ему подходит из обширного списка надежных компонентов, вплоть до интеграции всего электрифицированного силового агрегата.

«Это партнерство полностью соответствует нашей стратегии быть на передовых позициях электрификации и поддерживать автопроизводителей с разнообразным портфелем мирового класса, – сказал президент компании Magna и новый генеральный директор СП Свами Котагири. – Объединив наши усилия, мы рассчитываем получить инвестиционную эффективность и скорость выхода на рынок с синергией для достижения эффективного результата, продолжая при этом извлекать выгоду из ускорения развития рынка электрифицированных силовых агрегатов».

«Производители должны быть решительными, чтобы сохранить лидерские позиции в области электрификации. Благодаря этой сделке LG вступает в новую фазу в сфере автомобильных компонентов и приобретает возможность роста с огромным потенциалом, – сказал Ким Чжин Ен, президент компании LG Electronics Vehicle component Solutions. – Мы считаем, что сочетание нашего внутреннего мастерства, опыта и колоссальной истории Magna преобразит пространство E- Powertrain намного быстрее и эффективнее».

В состав систем предприятия войдут более 1 тыс. сотрудников, расположенных в офисах LG в США, Южной Корее и Китае.

Ожидается, что сделка будет завершена в июле 2021 г. при соблюдении нескольких условий, включая поддержку акционеров LG и всех необходимых разрешений регулирующих органов.