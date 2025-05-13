Разделы

Электромобиль Электротранспортные технологии Electric car, electrocars электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт

Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт

  • Литий — важнейший компонент аккумуляторов для электромобилей, цифровых устройств, электростанций на возобновляемых источниках энергии и других современных технологий. На текущий момент общие мировые запасы лития оцениваются примерно в 14 млн тонн. Ежегодно добывается около 35 тыс. тонн металла. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса — в среднем на аккумуляторные элементы одного электрокара необходимо около 10 кг лития. Согласно прогнозам, к 2040 году спрос на литий по всему миру вырастет более чем в 40 раз по сравнению с 2023 годом. Главная причина — массовое производство электрокаров. 
  • Добыча лития приводит к загрязнению окружающей среды. На обработку сырья требуются большие объемы воды, запасы которой в большинстве стран-добытчиков и так истощаются. 
  • Растет спрос и на другие полезные ископаемые, необходимые для производства электромобилей. Вред экологии от электрокаров в отдельных случаях оказывается больше, чем от автомобилей.

 

13.05.2025 Электромобиль Nissan Leaf уязвим для кибератак. Хакерам удалось удаленно перехватить рулевое управление

вал TechCrunch. Со слов Кристиана Верлинга (Christian Werling), он вместе с двумя коллегами взломал электрокар, подключившись к процессору AMD, который управляет информационно-развлекательной с
06.05.2025 Xiaomi снизила мощность своих электромобилей через принудительное обновление, но откатила прошивку из-за клиентских скандалов

омобиль внушительные 2,3 кг, немалая часть которых приходится на емкую батарею для авто. В движение электрокар приводят три электромотора суммарной максимальной мощностью 1,1 тыс. кВт т.е. 1,5

29.04.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки»

й», — отметил Олег Владимиров, генеральный директор «Нартис». Нартис «Нартис» и «РН-Энерго» зарядят электромобили покупателей «Пятерочки» Зарядные станции «Нартис» устанавливаются и на парковка
23.04.2025 Создан супераккумулятор для электромобилей. Он заряжается за пять минут и дает проехать 800 км на одном заряде

ультат превосходит даже недавние достижения китайского автогиганта BYD, который тоже развивает свои электромобили элементы питания для них. Также первое поколение Shenxing ставит CATL впереди з
15.04.2025 Исследование технопарка Morion Digital: количество зарегистрированного электротранспорта в России

иза в динамике за 2022, 2023 и 2024 гг. стали личные электромобили, а также общественный и грузовой электротранспорт. Об этом CNews сообщили представители Morion Digital. В рейтинге технопарка

14.04.2025 «Дром»: больше половины автолюбителей считают, что отрасль электромобилей нуждается в господдержке

, что инфраструктура заправок при поездках на дальние расстояния не сильно развита, а также цены на электромобили выросли. «Электромобили в текущей итерации скорее «игрушка для богатых».
09.04.2025 «Авто.ру» провел первое российское исследование реального запаса хода популярных электромобилей

му не удалось дотянуться до паспортных показателей. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру». Электромобили еще не стали массовым явлением на дорогах России, однако спрос на эту категорию
27.03.2025 От 12 до 192 тысяч: сколько в среднем стоит электротранспорт, который ищут россияне в «Поиске Яндекса»

Аналитики «Яндекс Поиска» изучили спрос на электротранспорт за последний год в разных городах России. На основе запросов пользователей «Яндек»с составил рейтинг самых популярных видов электротранспорта. Больше всего россияне интересуютс
24.03.2025 Sitronics Electro рассказала о разработке быстрой ЭЗС и ситуации с развитием беспроводных зарядных станций для электромобилей в России

от беспроводных зарядных станций установленные на быстрых ЭЗС разные коннекторы позволяют заряжать электромобили всех популярных в России марок. У беспроводных зарядных станций с электромагнит
19.03.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе

танции «Нартис-С150» на парковках популярных гипермаркетов Globus, Metro и Auchan. Теперь владельцы электромобилей могут заряжать их, пока совершают покупки в магазинах, что существенно повышае
14.03.2025 Компания Energon представила новые электрозарядные станции переменного тока под брендом Smartwatt

нок новую серию электрозарядных станций переменного тока Smartwatt EVC, предназначенных для зарядки электромобилей и гибридов в домашних и коммерческих условиях. В отличие от станций постоянног
13.03.2025 Эксперты Intelvision оценили перспективы рынка электрозарядных станций по итогам 2024 года

мобилей в России положительны, благодаря, в первую очередь, поддержке государства и росту спроса на электромобили. Само же развитие будет зависеть от успешного решения экономических и технологи
04.03.2025 Десятки человекоподобных роботов встали к конвейеру в Китае на сборку электромобилей

ирует нескольких десятков человекоподобных роботов Walker S1 в одном из цехов Zeekr по производству электромобилей, об этом пишет South China Morning Post (SCMP). Китайская марка Zeekr присоеди
19.02.2025 Нижний Новгород вошел в топ-10 городов, жители которых активно используют электромобили

странного производства. Индекс электромобилей позволяет нам и нашим клиентам оценить рост спроса на электромобили и лучше прогнозировать распределение рекламных инвестиций на основании динамики
18.02.2025 Аналитика МТС AdTech: в России растет популярность электромобилей

странного производства. Индекс электромобилей позволяет нам и нашим клиентам оценить рост спроса на электромобили и лучше прогнозировать распределение рекламных инвестиций на основании динамики
17.02.2025 В НГТУ НЭТИ разработали эмулятор электромобилей для проверки электрозарядных станций

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали испытательный эмулятор электромобилей, в который входят программно-аппаратные модули имитации электромобилей

13.02.2025 EKF Impulse: новое имя в зарядке электротранспорта

дставитель бренда EKF в России, выводит на рынок решение по организации зарядной инфраструктуры для электромобилей. EKF Impulse – это комплексный подход к проектированию, развертыванию и эксплу
31.01.2025 «Перекресток» открыл зарядные станции для электромобилей в Московской области

х супермаркетов в Санкт-Петербурге. С момента запуска ими воспользовались более 1000 раз и зарядили электромобили почти на 25 тыс. кВтч или 162,7 тыс. км пути. «В прошлом году мы начали пилотны
29.01.2025 «Авито Авто»: интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год

ром по динамике популярности стал Zeekr 009: за год показатель вырос в 3,6 раза. «Рост популярности электромобилей у российских автолюбителей свидетельствует о повышении доверия к новым прогрес
24.01.2025 В России начат выпуск силовых модулей для ультрабыстрых зарядников электромобилей, железных дорог и нефтегаза

ro Алексей Бойко. — Прежде всего – это транспорт: от судов и электровозов до самокатов и моноколес, электромобили, конечно, станки, роботы, ветрогенераторы, солнечные батареи и так далее. В тел
21.01.2025 Трамп отменил поддержку продаж электромобилей и строительства зарядных станций в США

лей, направленной на то, чтобы сделать их менее дорогими для потребителей. Так, налоговая льготы на электромобили, известная как «налоговый кредит на чистые автомобили», давала американцам при

15.01.2025 В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25%

ьные люди, и дополнительные 600 тыс. руб. для них проблемой не станут. До 1 января ставка за каждый электрокар младше трех лет для юридических лиц составляла 1,63. Итоговая сумма с учетом базов
03.01.2025 Создан сверхтонкий и сверхлегкий аккумулятор, способный увеличить пробег электромобилей на 70%

нкий и очень легкий, но обладает высокой прочностью. Со слов разработчиков, именно с ним запас хода электромобилей может вырасти на 70%. Разработку назвали безмассовым накопителем энергии. Хотя
28.11.2024 Китайский производитель Avatr будет дистанционно отключать электромобили, поставленные в Россию по «серым» схемам

бразом о тех авто, которые выпускались для китайского рынка, но каким-то образом обошли запрет на экспорт из Китая и «утекли» из Поднебесной. Avatr-avilon Ввезенные в Россию по серым схемам китайские электрокары Avatr начнут отключать Сам запрет на экспорт Avatr, предназначенных для китайского рынка, действует не первый месяц - еще в сентябре 2024 г. дилеры получили соответствующее разъясне
21.11.2024 «Ситидрайв» расширил радиус поездок до 2 000 км на все авто в парке, кроме электромобилей

«Ситидрайв» расширил радиус поездок до двух тыс. км на все авто в парке, кроме электромобилей. Ранее в зависимости от тарифа, действовали ограничения по расстоянию в 250 км от границ города. Если пользователь планировал дальнюю поездку, то ему необходимо было выбрать подх
05.11.2024 В Калининградской области планируют запустить пилотный проект полностью электрического каршеринга

мобильности в Калининградской области и планирует реализовать пилотный проект по запуску каршеринга электромобилей при поддержке Правительства региона, калининградского автопроизводителя «Автот
18.10.2024 Каждый десятый хозяин электромобиля считает его покупку ошибкой

s из 100 крупнейших городов США, сосредоточившись на более чем 20 терминах, связанных с жалобами на электромобили за последний год. Самые популярные поисковые запросы: «Ремонт Tesla», «Проблема
27.09.2024 «Россети Московский регион» и «АйТи Чардж» договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей

чиком программного обеспечения для комплексного решения задач по управлению зарядными станциями для электромобилей ООО «АйТи Чардж». Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский рег
19.09.2024 NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры электромобилей «Атом» системой распознавания лиц на основе ИИ

Компания NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры отечественных электромобилей «Атом» системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Это обеспечит дополнительный уровень безопасности и позволит электромобилю подстраиваться под конкретного ч
10.09.2024 «Перекресток» даст заряд электрокарам

в целях экономии времени могут выполнять два дела одновременно — совершать покупки и заряжать свой электрокар. Поддерживая развитие данного рода технологий, вместе с нашими клиентами мы заботи
14.08.2024 На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео

н высокопроизводительными сервоприводами и шестимерными датчиками силы, благодаря чему способен переносить грузы весом в 15 кг. Премиальное подразделение китайской компании, а также одноименная серия электромобилей данной торговой марки Zeekr - не единственное производство, экспериментирующая с роботами-гуманоидами на производствах. Ранее робот Walker S был заказан автопроизводителем Nio, ч
07.08.2024 Sitronics Electro запустил специальную программу для электротакси

Оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro предоставил 5% скидку для частных водителей такси на электромобилях. Это делает использование электромобилей в такси более выгодным. Водители электромобилей сейчас могут зарядиться на более 300 зарядных станциях Sitronics Electro, большинство из которых быстрые с мощностью до 150
25.07.2024 Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility

рийного электромобиля «Атом». Сервис открылся в 2023 г. и предоставляет в аренду легковые, грузовые электромобили и электрофургоны на один, три, шесть и 12 месяцев. «Существуют стереотипы, кото
23.07.2024 В зарядных станциях для электромобилей нашлась «дыра», позволяющая получить к ним доступ и даже модифицировать их ПО

ледований», - прокомментировала инженер из SwRI Кэтрин Козан (Katherine Kozan). Unsplash - Waldemar Электромобили оказались беззащитны перед новым типом кибератак Исследование является частью т
19.07.2024 «Авито Авто»: продажи электромобилей с пробегом за год выросли на 15,2%

Nissan: ее продажи выросли на 29,3%. Год к году максимальный показатель прироста продемонстрировал Avatr, чьи продажи увеличились в 6,2 раза. Среди моделей лидером стал китайский 5-дверный спортивный электромобиль Zeekr 001. Его доля в продажах составила 17,82%. На втором месте – Nissan Leaf с долей 11,52%. Именно эта модель является самой бюджетной в топ-10 и единственной стоимостью до 1 м
16.07.2024 «Россети» и «Яндекс» установят 200 зарядных станций для электромобилей на трансформаторных подстанциях в Москве

часов. Это обеспечит пользователям дополнительное удобство, предоставляя возможность заряжать свои электромобили рядом с домом. «Число владельцев электромобилей в Москве неуклонно растет, и мы
02.07.2024 Власти увеличили господдержку на строительство зарядных станций для электромобилей в России

Стимул для инвесторов Инвесторы, занимающиеся созданием зарядной инфраструктуры для электромобилей, смогут получить дополнительную поддержку от государства. В госпрограмму «Развитие энергетики» внесены необходимые для этого поправки. Постановление Правительства о внесении изме
10.06.2024 «Элемент» и «Кама» хотят вместе производить компоненты для электромобилей

родвижения продукции и технологий для электротранспорта на международных рынках. Rosatom Российский электрокар «Атом» По словам президента ПАО «Элемент» Илья Иванцов, это соглашение закрепляет

06.06.2024 АО «Кама» и АО «ГЛОНАСС» будут совместно развивать цифровые сервисы для владельцев электромобилей «Атом»

ижении скорой помощи, а также рекомендации по скоростному режиму для проезда в режиме «зеленого коридора» с минимизацией вынужденных остановок и попаданий в пробки. «АО “Кама” разрабатывает не просто электромобиль, а первый отечественный гаджет на колесах. Поэтому для нас важно объединять передовые технологичные решения из отрасли и устанавливать плодотворное сотрудничество с инновационными
29.05.2024 Исследование: Электромобили сбивают пешеходов втрое чаще, чем обычные авто

лы гигиены и тропической медицины совместно с Калифорнийским университетом показало, что за городом электромобили практически так же часто сбивают пешеходов, как и авто с двигателями внутреннег

