Исследование технопарка Morion Digital: количество зарегистрированного электротранспорта в России

Технопарк Morion Digital выпустил новое ежегодное исследование.Третий год подряд Технопарк Morion Digital оценивает динамику развития сегмента электротранспорта России. Основой для исследования служит ежегодно публикуемая в марте 2025 г. открытая информация ГИБДД о количестве зарегистрированных транспортных средств в регионах страны. В 2025 г. предметом анализа в динамике за 2022, 2023 и 2024 гг. стали личные электромобили, а также общественный и грузовой электротранспорт. Об этом CNews сообщили представители Morion Digital.

В рейтинге технопарка учитываются только так называемые BEV (Battery Electric Vehicle) — электрические автомобили, которые полностью приводятся в движение электричеством и не имеющие традиционного двигателя внутреннего сгорания.

По данным ГИБДД, в 2024 г. общее количество зарегистрированного электротранспорта в России увеличилось на 53% и составило 65 725 единиц. Это заметное снижение динамики роста с 81% в 2023 г. коррелирует с данными и для гибридов (HEV — Hybrid Electric Vehicle и PHEV — Plug-in Hybrid Electric Vehicle), увеличение автопарка которых в 2023 г. составляло 61%, а в 2024 г. - 39%.

«Несмотря на снижение темпов, общее число электромобилей продолжает значительно расти. Все дело в так называемом «эффекте низкой базы»: в среднем по России в 2024 г. на один электромобиль приходится 1 028 всех автотранспортных средств, в 2022 г. — 2 717. Для сравнения в Норвегии, успешно переходящей на электротранспорт, сегодня на один электромобиль — только пять автотранспортных средств. При этом рост числа частных электромобилей в Норвегии в 2024 г. составил всего 14%, а на горизонте 2019-2024 гг. — 202%. Так что постепенное снижение темпа роста числа электромобилей с ростом самой доли такого транспорта — вполне закономерно», — сказал директор сети технопарков Morion Digital Оскар Ягафаров.

Количество электробусов в России по итогам 2024 г. составило 1 720 единиц. Абсолютным лидером в этой категории стала Москва — там насчитывается 1 352 этих транспортных средств.

Почти в два раза выросло в России количество грузового электротранспорта — 235 единиц в 2024 г. против 133 единиц в 2023 г.

Первая десятка регионов-лидеров по общему количеству электротранспорта в 2022-2024 гг. существенно не меняется. По итогам 2024 г. город Москва сохраняет первое место по темпам роста количества электротранспорта — суммарно автопарк столицы увеличился на 8 893 единицы. Второе место в рейтинге удерживает Московская область (4 292 единицы), третье — Краснодарский край (4 097 единиц), четвертое — Санкт-Петербург (3 191 единиц). В 2022 г. Москва уступала Приморскому краю и Иркутской области, однако в 2024 г. они спустились на пятое и шестое место в рейтинге — 2 960 и 2 547 единиц электротранспорта соответственно.

Пермский край второй год подряд остается на седьмом месте — в регионе насчитывается 1 737 зарегистрированных единиц электротранспорта. «В Пермском крае рост числа электромобилей замедлился, но не остановился. С учётом роста числа гибридов, приведенные низкие цифры по динамике маскируют реальный интерес к электротранспорту в регионе. Это похоже на переход от начального «рывка» к стабильному развитию. Тем более, что регион активно поддерживает новые инициативы. За 2023-2024 гг. в крае было установлено 64 быстрых зарядных станции по федеральному проекту по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В Перми работают два производителя зарядных станций: Корпорация ПСС и Maestro, а также агрегатор электроразрядный станций (ЭЗС) Charby. Кроме того, с 1 сентября 2024 г. в Перми у владельцев электромобилей появилось право на бесплатную парковку в течение двух часов. Все это закладывает закладывают основу для развития электротранспорта в регионе», — сказал Оскар Ягафаров.

Замыкают десятку лидеров рейтинга Республика Татарстан (1 684 единиц, восьмое место), Новосибирская область (1 624 единиц, девятое место) и Калининградская область (1 533 единиц, десятое место). Свердловская область сместилась на 11 место (1 358 единиц).