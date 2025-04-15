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Ягафаров Оскар
|15.04.2025
|Исследование технопарка Morion Digital: количество зарегистрированного электротранспорта в России 1
|17.11.2021
|Бум искусственного интеллекта в России: более 200 проектов соревновались на конкурсе «Умник» 1
Ягафаров Оскар и организации, системы, технологии, персоны:
|Реймер Денис 54 1
|Энергетика - Energy - Energetically 5186 1
|Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4097 1
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