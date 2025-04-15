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Ягафаров Оскар



15.04.2025 Исследование технопарка Morion Digital: количество зарегистрированного электротранспорта в России 1
17.11.2021 Бум искусственного интеллекта в России: более 200 проектов соревновались на конкурсе «Умник» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ягафаров Оскар и организации, системы, технологии, персоны:

Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 5 1
Умник 36 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1400 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2228 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2200 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2212 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6101 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1908 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4576 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 1
Реймер Денис 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1419 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7633 1
Россия - УФО - Челябинская область 1254 1
Россия - ПФО - Саратовская область 748 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1500 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1505 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1259 1
Энергетика - Energy - Energetically 5186 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4097 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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