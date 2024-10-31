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Индексная книга (каталог) CNews*
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УМНИК ЦМ Цифровой мозг Программа поддержки талантливой молодёжи

СОБЫТИЯ


31.10.2024 Студент ТПУ разрабатывает умный материал для цветных голограмм 1
20.05.2024 В МФТИ создали российский экзоскелет руки для медицинской реабилитации с нейросетевыми алгоритмами стимуляции мышц 1
23.04.2024 А вместо сердца биотопливный мотор: в МФТИ создали «вечный» источник питания для кардиоимплантов 1
09.11.2023 Ученые Пермского Политеха разработали сенсорный экран, реагирующий на звук касания 1
21.12.2022 В СамГМУ разработали VR-симулятор оказания первой помощи при инсульте и инфаркте 2
10.06.2022 В России произведут 30 отечественных тренажеров для детей с ДЦП по разработке ТПУ 2
14.04.2022 Вице-премьер Чернышенко: в новом учебном году в вузах предусмотрено почти 24,5 тыс. бюджетных мест по направлениям в сфере электроники 2
17.11.2021 Бум искусственного интеллекта в России: более 200 проектов соревновались на конкурсе «Умник» 2
25.06.2021 «Почта России», «Ростех» и студенты ГГНТУ продолжают разработку почтомата 1
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 2
25.12.2018 Молодые инноваторы российских ВУЗов получат от государства по полмиллиона рублей 3
25.12.2017 Инноваторы российских вузов получат от государства по 0,5 млн рублей 3
15.05.2017 В России делают робота для ямочного ремонта дорог 2
05.04.2017 ИТ-стартап: Для детей компьютер должен быть не развлечением, а инструментом развития 1
10.10.2016 До окончания приема заявок на участие в GenerationS остается неделя 1
15.09.2016 Более 2 тыс. стартапов подали заявки в GenerationS 1
25.07.2016 Заявки в GenerationS подали уже больше 1000 стартапов 1
20.03.2014 Обзор игры Metal Gear Solid V: Ground Zeroes – Скользкая дорога в туманное будущее 1
20.06.2013 ИТ в медицине: луч света в темном царстве 1
07.02.2013 Модифицированные люди: планы Пентагона обретают реальные черты 1
04.10.2012 God of War на "Игромире" 1
17.05.2010 ФОМ разделил молодых рунетчиков на «умников» и «реальных пацанов» 2
10.07.2008 Toshiba Satellite U400: компактный и слишком блестящий 1
17.06.2008 Процессоры Cell: борьба за рынок начнется с России 1
07.06.2008 Cотовые телефоны: основные критерии выбора 1
30.04.2008 CNews приглашает на пресс-конференцию «Т-Платформы» и IBM 1
26.02.2008 «Сервис Плюс Интеграция»: новые решения для образовательных учреждений 1
07.06.2007 «Майкрософт-Бизнес-Старт-2007»: 10 лучшим разработчикам – по 4,5 млн руб. 1
23.04.2007 MedSoft 2007: власти провоцируют кризис 1
22.02.2005 Роботы-футболисты: маленькие - самые техничные 1
10.12.2003 «Железный забег» в Калифорнии: кому достанется $1 млн? 1
10.12.2003 «Железный забег» в Калифорнии: кому достанется $1 млн? 1
28.10.2003 Электронные служанки помогут одиноким мужчинам 4
28.10.2003 Электронные служанки помогут одиноким мужчинам 4
19.08.2003 СИ-ИН - цифровые глаза "Умника" 4
19.08.2003 СИ-ИН - цифровые глаза "Умника" 4
23.07.2003 Роботы будут быстрее, гибче и техничнее футболистов-людей 2
23.07.2003 Роботы будут быстрее, гибче и техничнее футболистов-людей 2
01.07.2003 Человекоподобные роботы: захватывающие перспективы 12
09.06.2003 Двуногие русские роботы сыграют в футбол 2

Публикаций - 43, упоминаний - 82

УМНИК ЦМ и организации, системы, технологии, персоны:

Умник 37 36
Sony 6733 7
Ростелеком 10926 5
IBM - International Business Machines Corp 9695 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3451 3
Intel Corporation 12801 3
Сервис Плюс 187 2
Sony Intelligent Dynamics Laboratory 2 2
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 2
МегаФон 10701 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Microsoft Corporation 25755 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 2
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 53 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
Philips 2099 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 300 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 319 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
Sinto - Синто 12 1
Системы и Технологии ГК 128 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
Fujitsu Automation 7 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 9 1
Сервис Плюс Интеграция - СПИНТ 10 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
Kawada Industries 5 1
GTCO CalComp 6 1
Ubiquam 45 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1827 1
X Corp - Twitter 2936 1
9574 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7070 1
Toshiba Corporation 2980 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Fujitsu 2105 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1268 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 489 6
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Honda Motor Company - HND 240 4
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 3
ЭФКО ГК 30 3
Мортон 26 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
Vilnius Tech Park 3 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1893 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 151 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 290 3
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 3
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Boeing 1031 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 209 2
ВТБ - ВТБ24 672 2
Резонанс НПП 406 1
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 12 1
LVMH Louis Vuitton 31 1
101Hotels.com 456 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Почта России ПАО 2363 1
НСПК - Национальная система платежных карт 943 1
Visa International 1992 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 342 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 460 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Верный - торговая сеть 325 1
Reebok 14 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 382 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5958 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1891 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6530 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1503 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1537 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13756 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 299 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5420 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2330 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4946 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2335 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 974 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 368 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 174 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 393 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 10 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
Знание - Российское общество 9 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 1
Глобальные университеты 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1519 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 77 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7431 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13875 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25547 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22318 9
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 161 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2052 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16960 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5178 5
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22520 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2066 5
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6539 4
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1306 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10662 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6395 4
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3656 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5913 3
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26253 3
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15414 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3674 3
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1583 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13037 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8495 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4325 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5244 4
Honda Asimo 39 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 2
Sony Qrio - Quest for cuRIOsity - Sony Dream Robot, SDR 21 2
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 2
Умник - C-ING - СИ-ИН - система технического зрения 2 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 630 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7607 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1792 2
Acer Predator 224 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2972 2
Intel Itanium 649 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 1
Olympus xD-Picture Card 122 1
InterSystems Cache 144 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 1
Toshiba Satellite 166 1
Microsoft - Майкрософт-Бизнес-Старт - Майкрософт-Бизнес-Первый шаг 6 1
Sony PlayStation Move 25 1
Nokia Nseries 538 1
Nokia Prism 13 1
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 75 1
Konami - Metal Gear Solid - Компьютерная игра (стелс) 72 1
Deep Junior - шахматная программа 22 1
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 1
Intel GM чипсет 88 1
IBM PowerXCell 10 1
GTCO CalComp - Interwrite Board 1 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 1
Т-Платформы - exCellenT-Platforms 4 1
Robo-Erectus 1 1
LittleBigPlanet 17 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 29 1
IBM Cell BE - IBM Cell/B.E. - IBM Cell Broadband Engine 24 1
Google YouTube - Видеохостинг 2999 1
Покушалова Ольга 15 10
Биккулова Гульнара 24 2
Бортник Иван 21 2
Слепухин Андрей 6 2
Ахапкин Сергей 2 2
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
Артюхов Виктор 2 2
Станкевич Лев 2 2
Аверкин Алексей 4 2
Schoenmeyr Ivar - Шонмеер Ивар 2 2
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
Опанасенко Всеволод 139 2
Сорокин Антон 4 2
Малкин Роман 3 2
Борисов Андрей 12 1
Бабушкин Александр 2 1
Мякишева Марина 84 1
Левкевич Михаил 59 1
Радаев Александр 44 1
Дубинин Вадим 27 1
Осотов Алексей 5 1
Галицкий Андрей 5 1
Андреев Дмитрий 5 1
Балановский Павел 1 1
Коршунов Сергей 1 1
Алешкевич Анна 1 1
Разинкина Елена 2 1
Сероватов Денис 1 1
Козин Алексей 57 1
Седнев Дмитрий 2 1
Ганзий Павел 1 1
Лычавко Александр 1 1
Якубчик Анна 2 1
Ягафаров Оскар 2 1
Назарян Айкуш 1 1
Хабибуллин Роман 1 1
Вахницкая Екатерина 1 1
Копаева Нина 1 1
Карнуп Герман 2 1
Rowling Joanne - Роулинг Джоан 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 29
Япония 13791 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 9
Европа 24946 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19499 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 7
Португалия - Португальская Республика 955 6
Италия - Итальянская Республика 4502 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 4
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5482 3
Германия - Федеративная Республика 13200 3
Франция - Французская Республика 8166 3
США - Калифорния 4824 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1033 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1053 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1348 3
Арктика - Северный полюс 184 2
Япония - Канагава - Иокогама 77 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19077 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1434 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13807 2
Швеция - Королевство 3777 2
Сингапур - Республика 1952 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1092 2
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