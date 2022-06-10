В России произведут 30 отечественных тренажеров для детей с ДЦП по разработке ТПУ

Ученый Томского политехнического университета (ТПУ) Сергей Коршунов разработал тренажер Step Forward для формирования навыков ходьбы у детей с детским церебральным параличом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Оно спроектировано по принципу экзоскелета и помогает выработать у детей шагательный рефлекс. Разработка политехника запатентована и не имеет аналогов в России. Первые 30 тренажеров к концу сентября 2022 г. будут доставлены нуждающимся семьям по всей стране. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Презентация тренажера прошла 10 июня 2022 г., Международном культурном центре ТПУ.

«Для нас такие разработки — реализация важной миссии, когда ученые действительно помогают людям. Мы приложим все силы, чтобы такие стартапы внутри стен университета появлялись все чаще. Надеюсь, этот тренажер поможет не только семьям, которые сегодня присутствуют в зале, но и большому количеству детей в РФ и за ее пределами также нуждаются в помощи», — сказал и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Тренажер Сергея Коршунова

Разработанный Сергеем Коршуновым в ТПУ тренажер состоит из набедренных щитков и поясничного пояса, которые соединены шарниром. Они выполнены из термопластического материала и полностью повторяют анатомический рельеф взрослого человека. На каждом щитке установлены рукояти, за которые держится ребенок. Они регулируются по высоте и длине, ширине плечевого пояса ребенка и по кругу. По словам разработчика, это позволит тренировать не только ноги, но и руки детей.

«Для нас, как для медицинских работников, важно, чтобы у ребенка была возможность продолжить свою реабилитацию в домашних условиях. Уникальность этого аппарата в том, что у детей есть возможность развивать ту функцию, которую ни один другой тренажер в данный момент не позволяет развивать в принципе. И мы всячески готовы поддерживать инициативу Сергея и желаем ему удачи в таком большом стартапе», — сказал главный врач детского центра восстановительного лечения Павел Балановский.

Аппарат надевается на взрослого человека. Методика его работы основана на принципе экзоскелета: ребенок копирует движения взрослого человека за счет перекрестной координации, вызывая тем самым стимул механического движения. При этом ребенок никак не закрепляется в сам тренажер, а просто держится за ручки на нем. Отличительная особенность разработки в том, что движение и его динамика у ребенка формируются с рук, а не с ног.

«Тренажер создавался для использования родителями и не требует дополнительных инструкций. Он предназначен для детей от 9 месяцев до 10 лет. В основном это дети со спластической диплегией, одной из основных форм ДЦП, а также те, кто потерял навык ходьбы по каким-либо причинам (травма, авария и другие). Применять его можно со здоровыми детьми, которые только учатся ходить. Вы, наверно, замечали, что родители наклоняются, чтобы научить детей ходить. Из-за этого идет большая нагрузка на позвоночник взрослого. Чтобы этого избежать и не нарушить стереотипа движения ребенка – можно использовать тренажер», — сказал Сергей Коршунов.

Сейчас разработка запатентована, готовится первая партия из 30 тренажеров для нуждающихся в них семьях. Планируется, что к концу сентября 2022 г. 15 из них будут розданы семьям Томской области, остальные отправят в Читу, Москву, Санкт-Петербург и Казань. Все они будут розданы бесплатно. По словам разработчика, заказ на тренажер поступил уже из Чехии. На самой презентации первым четырем семьям из Томска были вручены аппараты.

«Мы сотрудничаем с Сергеем уже шесть лет и очень благодарны ему. Нам ставили прогнозы, что ребенок будет лежать. Но вы видите, он с радостью идет за своим тренажером. Нам уже посчастливилось поработать с аппаратом. За два месяца он помог моему сыну лучше ориентироваться в пространстве и чувствовать свое тело. Теперь он чувствует мой шаг, подстраивается под него. Нам стало комфортно идти вместе, мы ходим за руку. Для нас это большое счастье, спасибо!», — сказала мама одного из детей с ДЦП Анна Алешкевич.

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Изначальная себестоимость каждого тренажера — 8000 руб., после роста цен она поднялась до 15 тыс. руб. По мнению разработчика, это не критично, поскольку средства технической реабилитации для особенных детей (вертикализаторы, коляски и другие тренажеры) сегодня стоят от 100 тыс. руб. и выше. Ближайшее аналогичное по механизму устройство реабилитации американское и стоит от 20 млн руб., в России таких насчитывается около 10. Помимо высокой цены он еще и стационарный, громоздкий. Разработанное же в ТПУ устройство наоборот создавалось для использования на улице, чтобы ребенок мог социализироваться в мире.

В будущем разработчик планирует дополнить тренажер лазерными модулями. Они будут подсвечивать область, на которую должен наступить ребенок. А отслеживать динамику, правильность постановки ноги, длину шага и скорость передвижения родители смогут через приложение на телефоне.

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Темой создания тренажеров для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Сергей Коршунов занимается с 2016 г. Он разработал и запатентовал методику реабилитации для детей с детским церебральным параличом. Она представляет собой комплекс из более чем 200 упражнений, из которых можно собрать индивидуальный набор упражнений для каждого ребенка. Также реабилитация предполагает сеансы массажа и физиотерапии.

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Работу в вузе Сергей совмещает с деятельностью в Ассоциации союза родителей детей инвалидов и занимается адаптивной лечебной физкультурой с детьми, у которых нарушена опорно-двигательная система.

Первый образец тренажера для детей с ДЦП Сергей сделал в 2017 г. Он требовал доработок, но тогда разработчику не хватало технических навыков, поскольку базовое образование — педагогическое. Поэтому специально, чтобы закрыть существующие пробелы в инженерных компетенциях, Сергей поступил в магистратуру ТПУ на программу «Биотехнические системы и технологии». По мнению политехника, это было правильным решением: в магистратуре он доработал механизм разработки и одержал победу с ним в программе «УМНИК». Выигранные средства позволили создать вторую версию тренажера, полностью готовую к дальнейшим исследованиям и эксплуатации.

Диплом в магистратуре Сергей защищал в виде стартапа. Он был признан одним из лучших и позволил политехнику попасть в акселератор Университета Иннополис, где тоже взял приз за лучший проект.