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Индексная книга (каталог) CNews*
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Здравоохранение Гормоны счастья Hormones of happiness

Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness

Гормонами счастья называют 4 вещества, которые относятся к нейромедиаторам и нейротрансмиттерам (см. Нервная система) (переносят импульсы или сигналы по нервным стволам): эндорфины, серотонин, дофамин, окситоцин.

  • Эндорфины воздействуют на так называемые опиодные рецепторы в теле и тем самым избавляют от боли.
  • Дофамин отвечает за предвкушение какой-то радости, мотивирует действовать и искать удовольствия.
  • Серотонин создает хорошее настроение. Именно на сохранении его достаточного уровня в крови основан эффект большинства антидепрессантов.
  • Окситоцин отвечает за любовь и доверие.

СОБЫТИЯ


04.08.2026 «МегаФон» усилил мобильную сеть в спальных районах Казани 1
27.07.2026 HR-специалисты чаще других чувствуют себя счастливыми на работе, а мнения поваров кардинально разделились 1
20.03.2026 Аналитика «Кион Строки» — Brand Analytics: Пушкин, Есенин и Высоцкий самые цитируемые поэты в русскоязычных соцмедиа 1
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18.12.2025 «+7Телеком» расширил покрытие на ключевых дорогах Новороссии 2
08.12.2025 Аналитики выяснили, что создает россиянам новогоднее настроение 1
20.11.2025 В «Счастье» и другие новостройки Тюмени пришел гигабит от МТС 1
18.09.2025 «Строки» и Mamba зафиксировали рост интереса к книгам и анкетам, связанным с темой дружбы среди поколения Z 1
18.07.2025 «Эталон» зарегистрировала общий журнал работ через собственную цифровую систему 1
03.07.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей ЖК столичного региона 1
11.03.2025 С помощью приложения «Сбербанк Онлайн» луганские автолюбители могут заправлять авто, не выходя из машины 1
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03.02.2025 «Октрон» предложит российскому рынку цифровые продукты для ритейла под брендом «S8 градусов» 1
27.12.2024 Более 80% сотрудников технологических компаний счастливы на работе 1
02.10.2024 Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие 1
30.08.2024 От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске 1
27.08.2024 Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре IXcellerate 1
04.07.2024 «Авито» устроил поездку на «Алые паруса» для лучших студентов страны 1
10.06.2024 Замглавы Минэка Максим Колесников в интервью CNews — об экспорте российских ИИ-решений в страны БРИКС 1
03.04.2024 «Ростелеком» инвестировал в «цифровое счастье» клиентов 12,8 млрд рублей за 2023 год 1
28.11.2023 Искусственный интеллект вгоняет мир в нищету. Работа у людей останется, но платить за нее будут копейки 1
24.10.2023 Приложение «Внутри особняка» доступно для пользователей мобильных устройств 1
24.10.2023 Больше всего денег для счастья нужно программистам 1
13.10.2023 Как проходит цифровая трансформация компании: 3 важных условия 1
03.05.2023 Axbit Group и VisionLabs разработали приложение для проверки зрения с помощью искусственного интеллекта 1
30.11.2022 Большинство программистов и системных администраторов уверены том, что управляют своей жизнью 1
10.06.2022 В России произведут 30 отечественных тренажеров для детей с ДЦП по разработке ТПУ 1
25.05.2022 Денис Селезнёв -

В бизнесе наступает время HR-экосистем

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12.04.2022 Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством 1
12.04.2022 Благодаря русской смекалке карты «Мир» снова можно привязать к Apple Pay. Как это сделать 1
24.02.2022 Как ИИ помогает монетизировать большие данные 1
26.11.2021 Исследование: 50% россиян совершают спонтанные покупки в интернете 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
13.09.2021 TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями 1
13.07.2021 Как повысить эффективность сотрудников в ритейле и сэкономить десятки миллионов рублей 1
10.06.2021 «Магнит» начал тестировать технологию распознаванию эмоций 1
29.10.2020 Стресс и хаос как факторы роста. Разработчики прокачали свои навыки на онлайн-хакатоне Открытие.Digital 1
23.07.2020 Как технологии позволяют «обнулить» HR-отдел 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1

Публикаций - 164, упоминаний - 166

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 16
Microsoft Corporation 25774 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Samsung Electronics 11064 11
Sony 6739 9
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Google LLC 12687 8
Yandex - Яндекс 9215 7
Ростелеком 10948 6
LG Electronics 3735 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Philips 2099 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 5
Nvidia Corp 4002 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
МегаФон 10742 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
X Corp - Twitter 2938 4
Lenovo Group 2446 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Leica Camera 282 4
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
SAP SE 5601 3
Huawei 4675 3
Intel Corporation 12811 3
HP Inc. 5883 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
HTC Corporation 1512 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
MultiRobot Lab 2 2
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 2
Системы документооборота 522 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 8
Superjob - Суперджоб 858 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Hansa - Ханса 114 3
Groupe SEB - Tefal 108 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Carl Zeiss AG 307 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 2
Верный - торговая сеть 326 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Ferrari NV 159 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Bosch - Gaggenau 36 2
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
12 Storeez - 12 История - сеть магазинов 9 1
PRADO Банкир и Консультант - ПРАДО Банкир и Консультант 3 1
Ailove - Айлав 3 1
Stellantis - Maserati 14 1
Makita - Макита 25 1
Sony Style 30 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Трансаренда - Ташеба Индустриальный парк - Ташеба ОВЭ 4 1
Ровеньковская нефтебаза ТД 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
eBay Inc 1640 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Районный суд Бишкек 27 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
FreeMove 5 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 17
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 15
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 14
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 13
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 13
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 11
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
Google Android 15243 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Apple iOS 8583 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 7
Microsoft Office 4170 7
Apple iPhone 6 4861 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Microsoft Windows 16882 5
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Microsoft Outlook 1506 4
Stafory - робот Вера 377 4
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 4
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 3
Apple iPad 4011 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Samsung Galaxy Note 702 3
Samsung Galaxy 1035 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 3
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
HTC Sense 188 3
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 3
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 3
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 3
ASUS MyPal 39 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 73 2
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Linux OS 11533 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 2
Борушевский Денис 37 3
Михайлова Анастасия 60 2
Аверкин Алексей 4 2
Meyerle Hebert - Мейерли Хеберт 2 2
Kracht Rainer - Крахт Райнер 5 2
McElhini Diane - Макэлини Дайан 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Фрадков Михаил 161 2
Кабаков Ярослав 66 2
Ерофеева Мария 31 2
Меликишвили Отари 6 2
Принцевская Людмила 34 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
Покушалова Ольга 15 2
Горбенко Роман 7 2
Алешкин Сергей 65 2
Балановский Павел 1 1
Коршунов Сергей 1 1
Булдовская Марина 5 1
Fadell Tony - Фэделл Тони 16 1
Морозов Савва 5 1
Rivkin Charles - Ривкин Чарльз 2 1
Никулин Денис 2 1
Lohan Lindsay - Лохан Линдсей 8 1
Алешкевич Анна 1 1
Воронков Александр 3 1
Жданов Олег 2 1
Суховерхов Вадим 2 1
Йодковский Станислав 1 1
Мельник Станислав 1 1
Ломов Георгий 6 1
Захаренко Тимофей 1 1
Капустин Александр 5 1
Утеуов Амир 1 1
Paranicas Phil - Параникас Фил 1 1
Домбаев Ханпаша 1 1
Duff Hilary - Дафф Хилари 2 1
Алферова Ксения 1 1
Куценко Гоша 3 1
Stefani Gwen - Стефани Гвен 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 36
Европа 24962 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 18
Германия - Федеративная Республика 13220 18
Япония 13807 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 13
Франция - Французская Республика 8176 12
Южная Корея - Республика 7051 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Индия - Bharat 5869 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 5
Китай - Тайвань 4245 5
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Нидерланды 3745 5
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Швеция - Королевство 3781 4
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