Здравоохранение Гормоны счастья Hormones of happiness
Гормонами счастья называют 4 вещества, которые относятся к нейромедиаторам и нейротрансмиттерам (см. Нервная система) (переносят импульсы или сигналы по нервным стволам): эндорфины, серотонин, дофамин, окситоцин.
- Эндорфины воздействуют на так называемые опиодные рецепторы в теле и тем самым избавляют от боли.
- Дофамин отвечает за предвкушение какой-то радости, мотивирует действовать и искать удовольствия.
- Серотонин создает хорошее настроение. Именно на сохранении его достаточного уровня в крови основан эффект большинства антидепрессантов.
- Окситоцин отвечает за любовь и доверие.
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