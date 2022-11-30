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Здравоохранение Гормоны счастья Hormones of happiness

Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness

Гормонами счастья называют 4 вещества, которые относятся к нейромедиаторам и нейротрансмиттерам (см. Нервная система) (переносят импульсы или сигналы по нервным стволам): эндорфины, серотонин, дофамин, окситоцин.

  • Эндорфины воздействуют на так называемые опиодные рецепторы в теле и тем самым избавляют от боли.
  • Дофамин отвечает за предвкушение какой-то радости, мотивирует действовать и искать удовольствия.
  • Серотонин создает хорошее настроение. Именно на сохранении его достаточного уровня в крови основан эффект большинства антидепрессантов.
  • Окситоцин отвечает за любовь и доверие.


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Публикаций - 141, упоминаний - 143

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 2
Информзащита 678 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 2
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 3
Nokia Symbian OS 1399 2
Superjob 275 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 1
Apple iPod 1531 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 9
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Багамские Острова - Багамы 51 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 4
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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