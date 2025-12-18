Разделы

«+7Телеком» расширил покрытие на ключевых дорогах Новороссии

Оператор связи «+7Телеком» активно развивает телекоммуникационную инфраструктуру и расширяет сеть в Донбассе, обеспечивая высокий уровень покрытия в городах и вдоль ключевых транспортных коридоров. В числе приоритетных направлений — трасса «Таврида-2» и междугородние маршруты. Об этом CNews сообщили представители «+7Телеком».

В ноябре «+7Телеком» завершил работы на сети для повышения качества связи по пути следования туристов и местных жителей из Ростова-на-Дону в Крым. Абоненты могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью на протяжении всей поездки по автомагистрали «Таврида-2».

Строительство инфраструктуры «+7Телеком» вдоль автодорог в Луганской Народной Республике позволило улучшить качество связи на маршрутах ЛуганскСчастье, Антрацит – Красный Луч, а также в направлении ДНР до Дебальцево. Устойчивая голосовая связь и мобильный интернет доступны в Счастье, Боково-Платово, Фащевке и Золотое; расширено покрытие в центре Луганска и увеличена емкость сети в Алчевске и Антраците.

Как большие данные и гибкая продуктовая архитектура помогают телеком-оператору создавать персональные тарифы
Телеком

В Донецкой Народной Республике оператор провел работы по улучшению качества связи в районе морского побережья, в частности, в Широкино – курортной точке на Азовском море. Кроме того, в Ворошиловском, Калининском и Киевском районах Донецка интегрирована технология 4G+, благодаря которой скорость мобильного интернета достигает 200 Мбит/с. Также оператор провёл работы по увеличению пропускной способности сети в Мариуполе и Донецке.

Управляющий директор «+7Телеком»: «Мы развиваем собственную телеком-инфраструктуру и внедряем современные технологические решения, обеспечивая условия для устойчивой и динамичной цифровизации Новороссии. Для нас важно, чтобы жители региона оставались на связи в любой ситуации — дома, на работе, в поездках. Развитие цифровой инфраструктуры напрямую влияет на удобство жизни людей и открывает новые возможности для роста местного бизнеса и интеграции федеральных сервисов и сетей в жизнь регионов».

