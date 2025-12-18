Разделы

ЛНР Луганск


СОБЫТИЯ


18.12.2025 «+7Телеком» расширил покрытие на ключевых дорогах Новороссии 2
24.03.2025 В общественном транспорте Луганска внедрили безналичную оплату проезда через терминалы «Сбера» 1
11.03.2025 С помощью приложения «Сбербанк Онлайн» луганские автолюбители могут заправлять авто, не выходя из машины 1
06.03.2025 В Сбербанке стартовал набор на весеннюю волну стажировок для студентов 1
02.05.2024 Rutube провел стратегические встречи в новых регионах и Республике Крым 1
04.09.2023 Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам 1
13.07.2023 Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан 1
19.05.2023 «Лаборатория Касперского» раскрыла новые подробности о кибератаках CommonMagic 1
21.03.2023 «Лаборатория Касперского» выявила целевую атаку на организации в регионах Донецка, Луганска, Крыма 1
22.02.2022 «ЭР-телеком» обеспечил связью пользователей в зоне ЧС в Ростовской области 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 2
02.07.2015 Европейский интернет-регистратор назвал ДНР и ЛНР частями России 2
27.12.2013 Ружьё для школьного спецназа 1
25.07.2013 Банк «Капитал» подключился к системе Contact 1
20.06.2012 «Телфин» дополнил свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Белгорода 1
10.05.2012 «Телфин» начал подключать виртуальные телефонные номера Украины 1
24.10.2011 R2-D2: Обзор Android-приложения Gloss.ua - афиша в 16 городах Украины 1
21.04.2011 Бумажный S.T.A.L.K.E.R. 1
05.04.2011 Украинский телеком-оператор Vega запустил новое предложение для среднего и малого бизнеса 1
24.01.2011 «Южный Регион Дон» станет вторым региональным каналом, начавшим регулярное вещание в проекте «Сцена» 1
24.06.2009 «Галактику ERP» внедряют на заводе «ЛугЦентроКуз» 1
02.10.2008 «Яндекс.Карты» пополнились пятью украинскими городами 1
10.01.2008 Представительство BASF на Украине автоматизировано на базе Microsoft Dynamics NAV 1
30.07.2007 Украинский холдинг BSG выбрал СЭД PayDox 1
25.05.2007 Украинский телеком: без войны не обойтись 1
10.11.2006 "Голден Телеком" планирует в 2007 г. вложить в строительство ВОЛС $55-60 млн. 1
11.04.2006 "ВымпелКом" начал предоставлять услуги на Украине под маркой Beeline 1
21.01.2005 МТС: украинцы могут платить больше 1
18.08.2004 Сеть WellCOM запущена в Херсоне 1
02.08.2004 WellCOM разворачивает общеукраинскую сеть GSM-900 1
26.07.2004 Первичная сеть Украины переводится на DWDM 1
05.04.2004 Turkcell и DCC создадут на Украине сеть стандарта GSM-1800 1
05.11.2003 RAD Data Communication открыл представительство в России 1
21.08.2000 ОАО "Ростелеком" завершило монтаж новой оптоволоконной линии связи между Украиной и Россией 1

Публикаций - 34, упоминаний - 37

ЛНР и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 199 5
Ростелеком 10323 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 4
Укртелеком 242 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14288 3
Киевстар - Kyivstar 557 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 3
Samsung Electronics 10634 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 2
Cisco Systems 5224 2
Yandex - Яндекс 8463 2
Huawei 4225 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 2
Астелит 135 2
UMC - United Microelectronics Corporation 325 2
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 2
Лугаком - Lugacom 12 2
ЛайфТелеком - Телфин 256 2
Europlat - Европлат 24 1
Microsoft Corporation 25251 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3124 1
МегаФон 9935 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 881 1
VK - Mail.ru Group 3534 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
Vodafone Group 1394 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4541 1
Галактика - Корпорация 1507 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 90 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 1
Миранда-Медиа 71 1
Тримоб 34 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8201 4
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
NanduQ - Qiwi 1005 1
Яндекс.Лавка 281 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
ОрдерКом 14 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Харьковский метрополитен 2 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 272 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 3
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 2
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 56 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Киевский метрополитен 7 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23233 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3961 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8942 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1037 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 326 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5160 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 2
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 122 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 174 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 2
Контактный центр - Call hold - Удержание вызова - Удержание звонка 51 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 436 1
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 111 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 26 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7378 1
Apple iPad 3942 1
Google Android 14714 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 1
Rakuten Viber 650 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1907 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2362 1
Google Gmail 986 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
Apple iPhone 6 4862 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 619 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 125 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1327 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 15 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 604 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 139 1
Microsoft Dynamics 1186 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 87 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Феникс SIM-карты 3 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
Paybot - PayDox 42 1
МТС Джинс 0 1
Pixabay 193 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 140 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 843 1
Колонцов Александр 2 2
Ахметов Ринат 56 2
Миронов Сергей 62 2
Безвершенко Леонид 12 2
Рождественский Виталий 1 1
Wachtel Ephraim - Вахтель Эфраим 3 1
Путин Владимир 3354 1
Шадаев Максут 1150 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Яценко Виктор 22 1
Рудниченко Андрей 2 1
Сурженко Михаил 1 1
Зверев Владимир 5 1
Галушко Дмитрий 23 1
Фетисов Олег 2 1
Плотницкий Игорь 1 1
Янукович Виктор 57 1
Горбань Николай 3 1
Фролова Светлана 42 1
Баранов Григорий 9 1
Дзекон Георгий 16 1
Степаненко Валерий 2 1
Зелинский Сергей 5 1
Милиневский Андрей 4 1
Аббелоос Стан 4 1
Гресько Владимир 1 1
Филиппова Ольга 4 1
Бохно Ирина 1 1
Гайдук Олег 5 1
Кокора Сергей 1 1
Кудинов Георгий 1 1
Шпетный Александр 1 1
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 13 1
Украина 7798 22
Россия - РФ - Российская федерация 157183 16
ДНР - Донецк - Донецкий регион 168 15
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 14
Украина - Киев 1141 13
Украина - Харьковская область - Харьков 219 12
Украина - Одесса 196 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 8
Украина - Ивано-Франковск 35 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1003 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 7
ЛНР - Луганская Народная Республика 181 6
ДНР - Донецкая Народная Республика 207 6
Украина - Житомирская область - Житомир 29 6
Украина - Волынская область - Волынь - Луцк 14 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 5
ДНР - Мариуполь 29 5
Европа 24649 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2206 4
Донбасс 62 4
Украина - Львов 99 4
Украина - Черниговская область - Чернигов 38 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 3
Россия - ЮФО - Севастополь 582 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 3
Турция - Турецкая республика 2494 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 3
Украина - Полтава 20 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1673 3
Украина - Запорожская область 119 3
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 3
Украина - Киевская область - Борисполь 14 3
Украина - Закарпатская область - Ужгород 8 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Алушта 17 2
Казахстан - Республика 5805 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 2
Норвегия - Королевство 1831 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3271 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
Приватизация - форма преобразования собственности 536 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2289 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Английский язык 6878 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Лига.нет 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 4
Juniper Research 551 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408744, в очереди разбора - 731362.
Создано именных указателей - 187752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

