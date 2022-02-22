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«ЭР-телеком» обеспечил связью пользователей в зоне ЧС в Ростовской области

АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру») обеспечило связью передвижные пункты кассовых операций (ППКО) Сбербанка России в зоне ЧС в Ростовской области. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телекома».

Инженерами компании были организованы радиоканалы связи для автомобилей передвижных пунктов кассовых операций (ППКО) Сбербанка России, позволившие эвакуированным жителям Донбасса и Луганска получить материальную компенсацию, выделенную беженцам из данных регионов поручением Президента России Владимира Путина.

На территории Неклиновского района Ростовской области, где сейчас временно размещены люди, было настроено все необходимое оборудование для обеспечения их услугами расчетно-кассовых операций (РКО).

«В сложившейся ситуации мы не могли остаться в стороне от людской беды, хотя поставленные задачи потребовали от нас нетривиальных решений. В итоге в кратчайшие сроки нами были организованы VPN-каналы связи и коллеги из “Сбера” подтвердили их работоспособность», - прокомментировал директор межрегионального филиала «Юг» Николай Горбанов.

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АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру бизнес») — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения, домофонии и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

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