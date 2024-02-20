Получите все материалы CNews по ключевому слову
VoIP Voice over IP IP-телефония IP-трансформация Софтфон Software Telephone программный телефон
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.02.2024
|
«Телфин» запустил локализованную версию софтфона и доработал его функциональность
на для Google Chrome для его соответствия требованиям системы расширений Chrome Manifest V3. Теперь софтфон доступен не только в русской, но и английской версии, кроме этого добавились новые во
|01.10.2013
|
Globalroam приобрела VoIP движок от Spirit для своего софтфона
Компания Spirit объявила о приобретении сингапурским сервис-провайдером Globalroam движка TeamSpirit Voice Engine Mobile для использования его в мобильном софтфоне. Мобильный софтфон Gloabalroam является программным приложением для смартфонов на платформах Android и iOS, которое позволяет абонентам совершать телефонные звонки по IP-сетям как со смартфона на смартфон
|15.11.2012
|
МТТ выпустила новый софтфон YouMagic для Android
«Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), оператор междугородной и международной связи РФ, сообщил о выходе обновленного софтфона YouMagic для мобильной платформы Android. В новой версии приложения сервиса интернет-телефонии YouMagic добавились востребованные функции, и радикально преобразился интерфейс. Среди са
|11.01.2010
|
Sipnet запустила программный телефон Sippoint Mini
Сеть интернет-телефонии Sipnet представила свой новый программный телефон Sippoint Mini. Основой разработки Sipnet стала лицензированная технология компании Spirit – TeamSpirit 3.1 Voice & Video Engine PC, обеспечивающая передачу видео и голоса на
|13.02.2009
|
Новый интернет-телефон с Hi-Fi звуком
-агенты, а нынче когда на рынке идёт настоящая борьба за клиента и качество связи — появился первый интернет-телефон со звуком вполне сопоставимым с Hi-Fi. Программный телефон Sippoint Mini В к
|28.04.2008
|
Skype тестирует мобильную версию интернет-телефона
Skype приступил к тестированию мобильной версии своего интернет-телефона. Мобильный Skype позволяет общаться в чате, сообщать о присутствии в интернете, а также принимать звонки от других пользователей Skype и через SkypeIn. Возможность совершать з
|10.01.2008
|
Flashphone.ru: новый SIP софтфон
Компания «Инновационные Системы Общения» объявила о запуске нового веб-сервиса flashphone.ru. Flashphone.ru представляет собой софтфон, совместимый с SIP и работающий прямо в веб-браузере с использованием флэш-технологии. Каждый пользователь может совершать бесплатные звонки по SIP. Пользователи могут добавлять свои SI
|15.11.2005
|
"1С": интеграция телефонной и CRM-системы
Компания «1С-Рарус» выпустила программный продукт «1С-Рарус:СофтФон. ЛАЙТ, ред.1» на платформе «1С:Предприятие 8.0». Новый программный продукт поступил в продажу и получил сертификат «1С:Совместимо!». Типовое решение «1С-Рарус:СофтФон. ЛАЙТ, ред.
|29.03.2001
|
Sharp будет поставлять BT Wireless интернет-телефоны со встроенными видеокамерами
Британский оператор BT Wireless cообщил о заключении соглашения с японской корпорацией Sharp Corp, по которому Sharp обязуется разработать и поставить BT Wireless новые модели интернет-телефонов со встроенными видеокамерами. Первая модель под названием Cyclops ("Циклоп") будет представлять собой переработанный вариант модели, созданной недавно японским филиалом Briti
VoIP и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420172, в очереди разбора - 726071.
Создано именных указателей - 190745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.