VoIP Voice over IP IP-телефония IP-трансформация Софтфон Software Telephone программный телефон


20.02.2024 «Телфин» запустил локализованную версию софтфона и доработал его функциональность

на для Google Chrome для его соответствия требованиям системы расширений Chrome Manifest V3. Теперь софтфон доступен не только в русской, но и английской версии, кроме этого добавились новые во
01.10.2013 Globalroam приобрела VoIP движок от Spirit для своего софтфона

Компания Spirit объявила о приобретении сингапурским сервис-провайдером Globalroam движка TeamSpirit Voice Engine Mobile для использования его в мобильном софтфоне. Мобильный софтфон Gloabalroam является программным приложением для смартфонов на платформах Android и iOS, которое позволяет абонентам совершать телефонные звонки по IP-сетям как со смартфона на смартфон
15.11.2012 МТТ выпустила новый софтфон YouMagic для Android

«Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), оператор междугородной и международной связи РФ, сообщил о выходе обновленного софтфона YouMagic для мобильной платформы Android. В новой версии приложения сервиса интернет-телефонии YouMagic добавились востребованные функции, и радикально преобразился интерфейс. Среди са
11.01.2010 Sipnet запустила программный телефон Sippoint Mini

Сеть интернет-телефонии Sipnet представила свой новый программный телефон Sippoint Mini. Основой разработки Sipnet стала лицензированная технология компании Spirit – TeamSpirit 3.1 Voice & Video Engine PC, обеспечивающая передачу видео и голоса на
13.02.2009 Новый интернет-телефон с Hi-Fi звуком

-агенты, а нынче когда на рынке идёт настоящая борьба за клиента и качество связи — появился первый интернет-телефон со звуком вполне сопоставимым с Hi-Fi. Программный телефон Sippoint Mini В к
28.04.2008 Skype тестирует мобильную версию интернет-телефона

Skype приступил к тестированию мобильной версии своего интернет-телефона. Мобильный Skype позволяет общаться в чате, сообщать о присутствии в интернете, а также принимать звонки от других пользователей Skype и через SkypeIn. Возможность совершать з
10.01.2008 Flashphone.ru: новый SIP софтфон

Компания «Инновационные Системы Общения» объявила о запуске нового веб-сервиса flashphone.ru. Flashphone.ru представляет собой софтфон, совместимый с SIP и работающий прямо в веб-браузере с использованием флэш-технологии. Каждый пользователь может совершать бесплатные звонки по SIP. Пользователи могут добавлять свои SI
15.11.2005 "1С": интеграция телефонной и CRM-системы

Компания «1С-Рарус» выпустила программный продукт «1С-Рарус:СофтФон. ЛАЙТ, ред.1» на платформе «1С:Предприятие 8.0». Новый программный продукт поступил в продажу и получил сертификат «1С:Совместимо!». Типовое решение «1С-Рарус:СофтФон. ЛАЙТ, ред.
29.03.2001 Sharp будет поставлять BT Wireless интернет-телефоны со встроенными видеокамерами

Британский оператор BT Wireless cообщил о заключении соглашения с японской корпорацией Sharp Corp, по которому Sharp обязуется разработать и поставить BT Wireless новые модели интернет-телефонов со встроенными видеокамерами. Первая модель под названием Cyclops ("Циклоп") будет представлять собой переработанный вариант модели, созданной недавно японским филиалом Briti

